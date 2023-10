Die Oktober-Ausgabe ist da!

Perfekte Lektüre für den aufkommenden Herbst!

Die Oktober-Ausgabe bringt wieder 116 abwechslungsreiche Seiten zu unserer Stadt.

U.a.:

– El Kurdis Kolumne: Ein herrenloser Damenrad-Traum

– Stanlee der nicht ganz Dichter: Eine Stern im Himmel

– Ein offener Brief an Markus Söder

– Politisches: Bitte, jetzt umkehren!

– Die Eltern-Kind-Kolumne: Unbekannt verzogen: Jugendsünden und Politik

– Bonnataxi: Three Feet Nine Inches To Eternity

– Stadtkinder revolutionieren den Duden: Einfaltsinsel

– Randgruppenbeleidigung: Fake-Menschen

– Ticki-Ticki: Die 96-Kolumne – Ein historischer Tag

– Stadtgeschichte(n): Am Haselbusch

– Matti, Paula und Wiese in: Nicht hier!

– Stadtkinder bewältigen den Alltag: Ich schlafe nicht mit Billie Eilish

– Der besondere Laden: Miss Patty

– Ehrenamtliches Engagement: Kreofant

– Tipps von der Insel – Stanlee im Exil – Talking Heads Special Edition: Stop making Sense

– Im Interview: Freie Theater Hannover – Inka Grund und Katharina Laage

– Stadtkinder essen: Ma’loa

– Der Freundeskreis im Gespräch: Patrock Döring und Joachim König

– Traumberufe: Influencer

– Titel: 52 Über Freiheit … und die Freiheit der anderen

…u.v.m

Und wie immer: Ein letztes Wort: das Interview mit dem Ministerpräsidenten Stephan Weil



Und natürlich jede Menge Programm:

https://www.stadtkind-kalender.de/kalender

Wir wünschen Euch einen wonnigen Tag und Monat ❤