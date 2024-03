Neu in der Stadt: Lakrids by Bülow

Obwohl Lakritz häufig Kontroversen zwischen Süßigkeitenfans auslösen, könnten die „Lakrids“ von Johan Bülow selbst Skeptiker*innen umstimmen. Der Däne setzte sich vor mittlerweile 14 Jahren das Ziel, der unterschätzten Süßigkeit seiner Heimat einen besseren Ruf zu verschaffen – mit Erfolg! Sein Unternehmen „Lakrids by Bülow“ versorgt unterdessen Lakritz-Fans weltweit, und nun sogar auch in Hannover. Ab dem 1. Februar kehren Bülows extravagante Lakritz in die Karmarschstraße 21, im Peek&Cloppenburg, ein. Das besondere an Bülows Lakrids ist, dass sie eben nicht wie die standardmäßigen schwarzen Gummischnecken sind. Bülow perfektionierte bereits früh seine Rezeptur, um die Lakritze so außergewöhnlich wie möglich zu machen. Deshalb findet man im Lakrids by Bülow Shop, ob online oder in Person, Lakritze in zahlreichen Geschmacksrichtungen. Das Besondere: Bülow ist bekannt für seine Lakritzbällchen mit Schokoladenüberzug der verschiedensten Sorten. Butter Cookie, Crispy Raspberry oder Frozen Mint sind dabei nur wenige seiner vielen Kreationen. Bülows Kreativität verleiht Lakritzen mehr als nur den bekannten, bittersüßen Geschmack. Die kleinen Geschmackskügelchen bestehen zudem aus nachhaltig angebauten Zutaten, eingebettet in nachhaltig produzierten und eleganten Verpackungen. Wer also die Neuinterpretation der Kindheitssüßigkeit testen möchte, kann dies ab Februar in der Innenstadt tun. Die ersten 50 Kunden, die vom 1. bis zum 3. Februar im neuen Store einkaufen, erhalten sogar ein Goodie Bag als Geschenk.

