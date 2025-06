Ehrenamtliches Engagement: A little help from my friends e. V. / Little Help – Big Circle

Schon seit über zehn Jahren hilft der gemeinnützige Verein Menschen in Hannover, die unverschuldet in eine finanzielle Notsituation geraten sind. Egal, ob eine Mietzahlung im Verzug, die Waschmaschine kaputt oder die Klassenfahrt der Kinder zu teuer ist – die ehrenamtliche Arbeit von Gründerin Stefanie Holm setzt dort an, „wo die bestehenden sozialen Strukturen nicht greifen“.

In ihrer Praxis am Opernplatz hat die Ärztin für innere Medizin immer wieder feststellen müssen, dass viele ihrer Patient*innen am Ende des Monats „weder Geld für ihre Medikamente noch für etwas zu essen übrig haben“. Um ihnen und auch anderen bedürftigen Menschen helfen zu können, hat Holm ein Konzept entwickelt, das direkte Unterstützung ohne große bürokratische Hürden ermöglicht. Über ein Netzwerk so genannter Botschafter*innen, die in der Regel in sozialen Einrichtungen oder Arbeitsagenturen tätig sind, wird der Verein auf Hilfsbedürftige aufmerksam und kann eingreifen. „Wir können unheimlich schnell reagieren. Die Anfragen kommen per Mail und wir können quasi direkt entscheiden, ob und wie wir helfen.“ Die Zustimmung und Ausführung angefragter Hilfen erfolgt innerhalb von ein bis drei Tagen und beläuft sich in der Regel auf Beträge zwischen 50 und 400 Euro.

Ohne die großzügigen Spenden von lokalen Organisationen wäre diese Arbeit von A little help from my friends e. V. nicht möglich. Zuwendungen ab 5.000 Euro aufwärts, wie sie beispielsweise der Lions Club Hannover, die Stiftung Edelhof Ricklingen, die Bürgerstiftung und Diedloff, aber auch das GOP, der spar+bauverein sowie der Rotary Club Hannover-Luisenhof leisten, ermöglichen es dem Verein, jedes Jahr zahlreichen Menschen in Not zu helfen. Durch die ausschließlich ehrenamtliche Arbeit und digitale Anfragenannahme und -abwicklung kommen keinerlei interne Kosten zustande, sodass 100 Prozent aller Spenden an die Bedürftigen geht.

Und das zeigt Wirkung: „Wir hören oft, dass wir den Menschen schon mit relativ geringen Geldbeträgen aus der Patsche helfen konnten. Für viele ist das Signal, dass ihnen neben all ihren Problemen auch mal etwas Gutes widerfährt, noch viel wertvoller als das Geld an sich“, strahlt Holm. „Und genau darum geht es uns: den Menschen, wieder Hoffnung zu geben.“

Weil oftmals nicht nur finanzielle, sondern auch materielle Unterstützung gebraucht wird, hat der Verein nun die Initiative Little Help – Big Circle ins Leben gerufen. „Wir haben eine Liste mit den am häufigsten angefragten Gegenständen gemacht und festgestellt, dass der Bedarf an ganz alltäglichen Dingen sehr hoch ist.“ Dank der neuen Plattform können gut erhaltene Möbel, elektronische Geräte, Fahrräder, Kinderwagen und vieles mehr an jene weitergegeben werden, die sie dringend brauchen. Die Besonderheit liegt auch hier in der direkten Vermittlung. Botschafter*innen koordinieren die Übergabe der Sachspenden und sorgen bei Bedarf auch für den Transport. So wird sichergestellt, dass die Hilfe genau dort ankommt, wo sie benötigt wird, und der Kontakt zwischen Spender*innen und Empfänger*innen zu keinem Zeitpunkt notwendig ist.

Für diejenigen, die sich engagieren möchten, bietet der Verein verschiedene Möglichkeiten. Über Geld- und Sachspenden freuen sich Stefanie Holm und ihr Team immer, da der Bedarf stets groß ist. „Jeder Beitrag hilft. Vor allem regelmäßige monatliche Spenden, zum Beispiel in Form von Daueraufträgen, helfen uns, weil wir damit am besten planen können.“ Interessierte können sich einfach über die offizielle Website des Vereins informieren und sich einbringen. „Wir freuen uns über jede Unterstützung!“

Laura Druselmann

A little help from my friends e. V.

Am Heisterholze 12, 30559 Hannover

E-Mail: helpmyfriendsev@gmail.com

www.help-my-friends.org

Instagram: helpmyfriends.e.v

Spendenkonto

A little help from my friends e. V.

HypoVereinsbank (UniCredit Bank AG) Hannover

IBAN: DE85 2003 0000 0015 9480 11

BIC: HYVEDEMM300