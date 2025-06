Der besondere Laden: Martin Blecker Hörakustik & Augenoptik

Bereits seit 1987 steht der Name Martin Blecker in Hannover für hohe Qualität in Sachen Hörakustik und Augenoptik. „Der Kunde ist König!“ – für Angelika Figeis-Blecker und Martin Blecker war dieser Gedanke von Beginn an im Fokus. Nach der Eröffnung des ersten Geschäfts in der Herrenhäuser Straße 64 hat sich der kundenfreundliche, zugewandte Service in Hannover schnell über den Stadtteil hinaus herumgesprochen. Ein zweiter Standort in der Galerie Luise wurde eröffnet und über 26 Jahre erfolgreich betrieben, ehe 2014 der Umzug in die heutigen Geschäftsräume in der Königstraße 4 folgte. Martin Blecker ist im Juli 2021 verstorben. Seither führt Angelika Figeis-Blecker die beiden Geschäfte mit ihrem Team weiter. Und freut sich über viele treue Kundinnen und Kunden, die den ganz besonderen Anspruch zu schätzen wissen.

Modernste Messtechniken, kontinuierliche Fort- und Weiterbildungen und viel Fingerspitzengefühl bringen die Ergebnisse, die die Kunden begeistern. „Gutes Hören bringt aktive Teilhabe am Leben und ist einfach ein Gewinn!“, weiß Angelika Figeis-Blecker. Wie wertvoll das ist, davon kann auch Matthias Brodowy erzählen. „Als Kabarettist lebe ich davon, dass das Publikum mich gut hört und meine Worte versteht. Optisch passiert bei mir nicht viel, weder tanze ich als Flamingo über die Bühne noch gibt es bei mir rammsteinige Feuerwerke. Vielmehr kommt es beim Kabarett besonders auf die Zwischentöne an. Ganz genaues Zuhören ist gefragt und dadurch auch das Verständnis dafür, welche Botschaft mitgeteilt wird. Wie viele Menschen allerdings komplett ausgeschlossen sind, wurde mir bewusst, als zum ersten Mal einer meiner Abende durch eine Gebärdendolmetscherin übersetzt wurde. Aber auch schon bei Schwerhörigkeit kann ein Theaterbesuch sehr frustrierend sein.“

Matthias Brodowy kennt die akustischen Probleme insbesondere in großen Räumen sehr genau. Eine Herausforderung für Hörgeräte-Akustiker. Er selbst und mehrere Familienmitglieder sind seit langen Jahren treue Kunden bei Martin Blecker Hörakustik & Augenoptik. Und der Kabarettist schätzt sehr, dass man sich dort Zeit nimmt, um in Ruhe und kompetent zu beraten. Präzise und individuell wird nach passgenauen, idealen Lösungen gesucht. Besonders dankbar ist Brodowy auch für die Unterstützung seiner Großmutter. „Telefonate waren ein riesiges Problem, denn obwohl ich berufsbedingt doch sehr deutlich und auch laut sprechen kann, kam weniger als die Hälfte bei ihr an. Dieses Problem ist nun dank einer tollen Beratung wunderbar behoben.“

„Mit einem perfekt eingestellten Hörsystem wird die Welt wieder ‚lauter‘. Das fördert das Selbstbewusstsein und Wohlbefinden im privaten, gesellschaftlichen und im beruflichen Umfeld. Hörgeräte tragen dazu bei, die durch Hörverluste hervorgerufene Anspannung und Müdigkeit zu reduzieren. Und es ist wirklich immer wieder schön, wenn Menschen nach Jahren des Schlecht-Hörens zu uns kommen und plötzlich sagen: ‚Jetzt kann ich endlich wieder alles verstehen!‘ Manche haben jahrelang Hörgeräte getragen und trotzdem nicht richtig hören können. Wenn dann das passende Gerät gefunden und optimal eingestellt ist, bedeutet das für viele ein ganz neues Lebensgefühl“, berichtet Angelika Figeis-Blecker.

Gutes Hören ist Lebensqualität. Und um sich das möglichst lange zu erhalten, ist auch der vorsorgende Schutz des Gehörs essentiell. Bei unserem Besuch vor Ort nehmen wir darum einen weiteren Service in Anspruch und lassen uns einen maßgefertigten Gehörschutz anfertigen.

„Nicht erschrecken! Jetzt wird’s ein bisschen dumpfer“, sagt Niels Rocker, als er die kühle Silikonmasse erst in das eine und dann in das andere Ohr spritzt. Der langjährige Mitarbeiter bei Martin Blecker Hörakustik & Augenoptik kennt diesen Moment gut. Geräusche, die anfangs noch ganz klar zu hören waren, weichen einer angenehmen Stille, als hätte jemand die Welt auf stumm geschaltet. „Drei Minuten dauert es, dann ist das Silikon ausgehärtet und kann wieder raus.“ Die Abformung ist der erste Schritt zum maßgefertigten Gehörschutz, der auch in Titan erhältlich und vielseitig einsetzbar ist. Zur zufriedenen Kundschaft gehören beispielsweise Musiker*innen und Konzertbesucher*innen, Motorradfahrer*innen, Menschen mit lauten Arbeitsplätzen, Heim- und Handwerker*innen, Jäger*innen und Hobbyschütz*innen, aber auch Vielflieger oder Reisende, die es einfach ruhiger mögen. Zum Druckausgleich sind die maßgefertigten Hörschutze ebenfalls geeignet. „Unsere Gehörschutzlösungen arbeiten, im Unterschied zu den meisten anderen, nicht auf Druck, sondern auf Passform“, erklärt Herr Rocker. „Deshalb sitzen sie angenehm und der Klang ist viel besser, als wenn man sich einfach etwas ins Ohr stopft.“ Und das merkt man: Wenn etwa zwei Wochen später der angepasste Gehörschutz zum ersten Mal im Ohr sitzt, ist das neue Hörerlebnis wirklich bemerkenswert. Die Umgebungsgeräusche sind leiser, aber nicht vollkommen verschwunden; unangenehme, sehr laute Geräusche werden abgemildert und es fällt viel leichter, sich zu fokussieren.

Neben der Hörakustik und dem Gehörschutz kommt bei Martin Blecker Hörakustik & Augenoptik aber auch das Sehen nicht zu kurz. Im Augenoptikbereich liegt der Schwerpunkt bei den Proportionen. Individuell designte Brillen, entworfen und gearbeitet nach den Farb- und Formwünschen des Kunden, zaubern das „schönste ICH“ in die Gesichter der Trägerinnen und Träger. Es geht immer darum, ideale Lösungen zu finden und nicht einfach nur ein Produkt zu verkaufen. Um das zu garantieren, werden feste Termine vergeben. So darf sich die Kundschaft über eine ausführliche und kompetente Beratung freuen. „Mit vier Meister*innen, modernster Messtechnik, barrierefreien Filialen und laufenden Schulungen erfüllt das Team höchste Qualitätsansprüche und garantiert eine kompetente und zielgerichtete Beratung“, sagt Angelika Figeis-Blecker.

