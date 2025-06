Ehrenamtliches Engagement: Barber Angels Brotherhood e.V., Chapter Hannover

Seit 2016 engagiert sich der Verein Barber Angels Brotherhood, gegründet von Claus Niedermaier, ehrenamtlich für wohnungslose und hilfsbedürftige Menschen. Weltweit schenkt der Verein mit kostenlosen Haarschnitten nicht nur neue Frisuren, sondern auch Würde, Nähe und ein Stück neue Hoffnung.

„Viele unserer Gäste schauen einen erst gar nicht an, weil sie glauben, nicht mehr dazuzugehören.“ Als Mirko Brinkmann das sagt, liegt tiefer Ernst in seiner Stimme. Der studierte Sozialarbeiter und Zenturio des Hannoveraner Chapters weiß, wovon er spricht. Schon seit vielen Jahren organisiert er die Einsätze der Barber Angels, die in sozialen Einrichtungen in Hannover obdach- und wohnungslosen sowie bedürftigen Menschen die Haare schneiden – und dabei Geschichten begegnen, die tief unter die Haut gehen.

Entstanden ist die Idee vor rund zehn Jahren in Biberach. Claus Niedermaier, selbst Friseur, gründete damals gemeinsam mit zehn Freund*innen den Verein. Ihr Ziel: Menschen am Rand der Gesellschaft mit einem Haarschnitt nicht nur ein gepflegtes Äußeres, sondern auch neue Zuversicht zu schenken. Mittlerweile ist daraus eine internationale Bewegung mit über 600 aktiven Barber Angels in Europa, Südamerika und nun auch erstmals in Südafrika geworden.

In Hannover finden die Einsätze meist sonntags statt, um die teilnehmenden Friseur*innen neben ihrem beruflichen Alltag nicht zu überlasten. „Ich bin unendlich dankbar für das große Engagement meiner Leute. Wenn sie einmal loslegen, gibt es kein Halten mehr“, lacht Brinkmann. „Ich muss sie manchmal regelrecht dazu anhalten, mal etwas zu trinken oder eine Pause zu machen.“ Denn wenn bei den Barber Angels Haare geschnitten werden, dann mit großer Leidenschaft und vor allem auf Augenhöhe. „Wir nennen unsere Klient*innen bewusst Gäste. Sie sind keine Kundschaft, sondern gehören zu uns. Zumindest für diesen Moment.“

Und jene Momente sind oftmals sehr intensiv. Nicht selten sprechen die Gäste während des Haareschneidens über ihr Leben. Über Brüche, über Verluste, über Abstürze, die sie in ihre gegenwärtige Situation gebracht haben. „Einer unserer Gäste war früher Chirurg. Dann starb seine Frau, er begann zu trinken und verlor schließlich alles“, erzählt Brinkmann. „Das passiert schneller, als man denkt, und kann jede*n treffen.“ Die Gäste, die zu den Einsätzen der Barber Angels kommen, spiegeln die gesamte Gesellschaft. „Jedes Alter ist vertreten, vom kleinen Kind bis zur 96-jährigen Dame. Genauso jede Berufsgruppe und jede Bildungsschicht.“

Die größte Aktion, an der die Barber Angels beteiligt sind, ist das jährliche Weihnachtsfest im HCC. Mehr als 450 Gäste werden an diesem Tag von rund 50 Friseur*innen aus ganz Deutschland betreut. Für Kinder aus sozialschwachen Familien gibt es außerdem ein kleines Weihnachtsgeschenk. „Eine unserer Gäste bringt jedes Jahr kleine Schokoladenengel mit und gibt ihr eh schon knappes Geld aus, um uns Dankeschön zu sagen“, berichtet Brinkmann. Dies sei einer von vielen Augenblicken bei den Barber Angels, die tief unter die Haut gehen, sagt er.

Weil nicht nur die Barber Angels selbst, sondern auch ihre Arbeit bewegt, gibt es seit Kurzem eine Wanderausstellung, die „in Bildern zeigt, was Worte kaum erfassen können“. Zu sehen sind das Vorher und das Nachher ihrer Gäste sowie die emotionale Verwandlung dazwischen. Wer mag, kann die Ausstellung anfragen, in Kulturhäusern oder Firmen präsentieren und so einen Beitrag dazu leisten, das Bewusstsein für soziale Ungleichheit zu schärfen. „Man kann nur etwas verändern, wenn man erkennt, dass es ein Problem gibt“, betont Brinkmann.

Auch Spenden sind willkommen. Die Barber Angels freuen sich jederzeit über finanzielle Hilfen und neue engagierte Friseur*innen in ihren Reihen. Gesucht werden auch Unterstützer*innen für Logistik, etwa für den Transport der Ausrüstung. „Oft fahren wir mit unseren Privat-PKWs hin und her. Ein Sprinter für einen Tag wäre Gold wert.“ Ebenso gefragt sind Sachspenden, zum Beispiel Zahnbürsten, Duschgel, Binden oder Inkontinenzhilfen. Hiermit können Goodie Bags befüllt werden, die die Gästen der Barber Angels nach ihrem Friseurbesuch erhalten. Der jeweilige Inhalt ist stets auf die individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Gäste abgestimmt. „Unsere Gäste werden älter und auch ihre Bedürfnisse ändern sich von Zeit zu Zeit.“

„Ein Haarschnitt kann ein Leben nicht ändern, aber er kann einen Moment verändern. Und manchmal beginnt Veränderung genau dort“, betont Brinkmann. „Wenn jemand nach Jahren wieder in den Spiegel schaut, sich selbst erkennt – vielleicht auch zum ersten Mal seit Langem wieder mit Stolz – dann sehen wir, warum wir tun, was wir tun.“

Laura Druselmann

Barber Angels Brotherhood e.V., Chapter Hannover

Tel.: 01575 8095880

E-Mail: chapter-hannover@b-a-b.club

www.b-a-b.club

Instagram: barberangelsbrotherhood / barberangelshannover

Facebook: Barberangelsbrotherhood

Spendenkonto:

Volksbank Biberach

Kontoinhaber: Barber Angels Brotherhood e.V.

IBAN: DE22 6309 0100 0115 1160 01

Betreff: Barber Angels Brotherhood e.V. – Spende