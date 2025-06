Neu in der Stadt: Restaurant Hamachi & Modekeller

Das am 03.04.25, in der Nikolaistraße, eröffnete Restaurant bietet eine Neuinterpretation von Sushi und asiatischer Fusionsküche, indem japanische Präzision mit französischer Kochkunst kombiniert wird. Dabei stehen Qualität und Frische im Fokus. Der Name Hamachi ist japanisch und bezeichnet den im englischen als Yellowtail bekannten Thunfisch, der in der japanischen Küche traditionell für Sushi verwendet wird. Eine Besonderheit des Restaurants ist das Hamachi Starter Set. Dies beinhaltet sechs vom Chef ausgewählte, mundgerechte Appetizer und lässt sich sowohl als 3-Gänge-Menü, als auch einzeln bestellen. Im Menü lässt sich zwischen Kabeljau und Ente als Hauptgang wählen. Für alle, die sich mit ihrer Sushiauswahl vom Chef überraschen lassen wollen, bietet sich die Sushi-Überraschungsplatte für ein oder zwei Personen an. Die Bento Selections bieten eine preiswertere Alternative zu der Überraschungsplatte. Alternativ lassen sich die einzelnen Sushigerichte, wie verschiedene Signature Rolls, Maki Rolls, Sashimi und Nigiri, natürlich auch einzeln bestellen. Zusätzlich finden sich Suppen und Beilagen auf der Karte. Generell gilt der Grundsatz, eine kleinere Auswahl von Gerichten mit höchster Qualität anzubieten. Die Getränkeauswahl umfasst sowohl verschiedene Aperitifs, wie Sake oder Aperol Spritz, als auch Champagner, Bier, Wein, Cocktails, Longdrinks, Softdrinks und Heißgetränke. Eine Reservierung ist erforderlich und über die Website möglich:www.hamachihannover.de.

Hamachi, Nikolaistraße 5, 30159 Hannover

In Zeiten von Fast Fashion, Überproduktion von Kleidung und steigenden Lebenserhaltungskosten zeigt der neu eröffnete Modekeller wie ein nachhaltiger Umgang mit Kleidung aussehen kann. Unter dem Motto „Teilen statt neu kaufen“ eröffnet der Verein wasmitherz in der Nordstadt einen solidarischen Kleiderschrank für alle Nachbar*innen. Seit dem 5. März öffnet der Modekeller seine Türen immer mittwochs und freitags.

Jedes Jahr landen Millionen Tonnen Kleidung auf dem Müll und die Textilproduktion steigt weiter an, obwohl wir bereits mehr als genug Kleidung besitzen. „Die Kleiderschränke sind voll – wir müssen nicht immer Neues kaufen. Im Modekeller kann Kleidung ein zweites Leben bekommen – solidarisch, stilvoll und offen für alle“, erklärt das Team von wasmitherz. Statt Konsum auf Kosten von Umwelt und Arbeitsbedingungen geht es beim gemeinschaftlich mit Ehrenamtlichen ausgebauten und eingerichteten Modekeller ums Weitergeben, Tauschen und Unterstützen. Gespendet werden können gut erhaltene Kleidungsstücke für Erwachsene in allen Größen. Die Spenden werden während der Öffnungszeiten angenommen. Nach dem Sammeln und Sortieren der Kleidung, steht sie allen Menschen im Stadtteil kostenlos zur Verfügung – unabhängig von Geldbeutel oder Herkunft. Allerdings können maximal drei Teile mitgenommen werden, damit jede*r die Möglichkeit hat etwas zu finden. Außerdem gibt es eine kleine Leihabteilung mit festlicher Kleidung. So kann man sich zu besonderen Anlässen schick und nachhaltig kleiden, ohne Geld ausgeben zu müssen.

wasmitherz e.V., Windthorststraße 3-4, 30167 Hannover. Mi 16-18 Uhr, Fr 14-16 Uhr.