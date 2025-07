Der Freundeskreis im Gespräch mit Anika Brehme und Olaf Jähner

Heute haben wir mit Anika Brehme und Olaf Jähner zwei echte Ehrenamtsexpert*innen im Gespräch. Beide sind Mitglieder im Freundeskreis, im Sport ehrenamtlich engagiert und organisieren zudem beruflich das Freiwilligenmanagement. Anika Brehme ist stellvertretende Geschäftsführerin des Stadtsportbundes, Olaf Jähner Geschäftsführer des Niedersächsischen Turner-Bundes. Außerdem haben sie gemeinsam die Zukunftswerkstatt des Freundeskreises moderiert.

1. Ehrenamt = Leidenschaft – was heißt das für euch?

Olaf Jähner:

Es macht einfach viel Freude, für andere da zu sein. Ich trage in meinen Ehrenämtern dazu bei, dass das Leben für andere lebenswerter wird. Und das bereichert wiederum mein Leben – es bekommt Sinn. Genau das ist pure Leidenschaft.

Anika Brehme:

Ehrenamt ist für mich gelebte Selbstwirksamkeit. Ich freue mich, wenn meine Ideen umgesetzt werden und ich Raum zur Mitgestaltung habe. In meinem eigenen Engagement im Sport liegt mir besonders die Begleitung junger Menschen bei der Übernahme von Verantwortung am Herzen. Ich versuche, dafür gute Rahmenbedingungen zu schaffen.

2. Warum ist ehrenamtliches Engagement für unsere Gesellschaft – und für Hannover – so wichtig?

Olaf Jähner:

Unsere Stadtgesellschaft – und Gesellschaft überhaupt – wird schnell langweilig, wenn alle Aktivitäten staatlich organisiert sind. Warum? Weil es die Menschen sind, die mit Kreativität und Leidenschaft gestalten – besonders dann, wenn sie sich frei entfalten können. So entsteht eine unglaubliche Vielfalt an Aktionen, Initiativen und Projekten, die uns zusammenbringen und Gemeinschaft erlebbar machen.

Anika Brehme:

Ehrenamtliches Engagement schafft Verbindung zwischen Menschen, die sich in anderen Kontexten vielleicht nie begegnen würden. Es bringt unterschiedliche Kulturen und Generationen mit einem gemeinsamen Ziel zusammen. Hannover ist eine bunte, vielfältige Stadt – das wird über die vielen ehrenamtlichen Organisationen auch sichtbar.

3. Kennt ihr vorbildliche Projekte in Hannover?

Olaf Jähner:

Da ich aus dem Sport komme, fasziniert mich immer wieder der Verein handicap-kickers.de. Dort wird inklusiv Fußball gespielt.

Anika Brehme:

Und dort wird nicht nur Sport getrieben, sondern auch das Engagement inklusiv gedacht – bis hin zur Qualifizierung! Ja, wir durften dort lernen, was alles möglich ist, wenn ein Verein mutig Neues ausprobiert und daran glaubt, dass sich der Einsatz lohnt.

4. Wie müssen Vereine sich aufstellen, um ehrenamtliche Mitarbeitende zu finden?

Olaf Jähner:

Kurz gesagt: Vereine brauchen eine engagementfreundliche Kultur.

Sie müssen in der Lage sein, Aufgaben anzubieten, die zu den Fähigkeiten, Kompetenzen und Leidenschaften der Menschen passen. Dazu brauchen sie ein auf freiwilliges Engagement angepasstes „Personalmanagement“ – also eine Begleitung vom Einstieg bis zum Ausscheiden.

Anika Brehme:

Im Idealfall müssen Vereine gar nicht aktiv suchen, sondern zeigen, dass sie Orte sind, an denen man eigene Ideen einbringen und umsetzen kann. Dann entstehen tolle Beispiele – wie bei einem traditionellen Ruderverein, der durch eine Blühwiese mit mehreren Bienenvölkern jetzt eigenen Honig produziert. Einfach, weil es Mitglieder gab, die Lust hatten, das auszuprobieren. Diesen Mut wünsche ich vielen traditionellen Vereinen. Denn zufriedene Engagierte ziehen weitere Mitstreiter*innen an.

5. Ihr habt die Zukunftswerkstatt des Freundeskreises moderiert – was macht diesen Verein aus eurer Sicht besonders?

Olaf Jähner:

Der Freundeskreis vereint bürgerschaftliches Engagement mit gesellschaftlich relevanten Initiativen. Er stärkt die Bindung seiner Mitglieder durch exklusive Aktionen und tritt nach außen als sichtbarer Akteur der Stadtgesellschaft auf. Ein Verein, in dem es sich lohnt, Mitglied zu sein.

Anika Brehme:

Mich hat die Vielfältigkeit der Themen begeistert – und die Leidenschaft, mit der sich die Mitglieder für die Stadtgesellschaft einsetzen. Ich habe eine große und langjährige Verbundenheit erlebt. Vom Vorstand bis zur Mitgliedschaft ist spürbar: Alle eint die Liebe zu Hannover und der Wunsch, sie mit anderen zu teilen.

6. Welche Chancen hat der Freundeskreis Hannover in Zukunft?

Olaf Jähner:

Sehr gute – wenn es gelingt, die Balance zu halten: zwischen dem Nutzen für die Mitglieder und dem öffentlichen Auftreten durch gezielte Initiativen in der Stadtgesellschaft.

Anika Brehme:

Ich bin sicher, dass es dem Freundeskreis auch künftig gelingt, viele relevante Organisationen und Menschen in Hannover zusammenzubringen – und damit eine gefragte Stimme der Stadt zu bleiben. Die Demonstration auf dem Opernplatz im Januar 2024 hat gezeigt, welche Kraft in diesem Verein steckt, Menschen in Bewegung zu bringen.

7. Warum sollten sich Menschen in Hannover im Freundeskreis engagieren?

Anika Brehme:

Im Freundeskreis gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten für Engagement – ob projektbezogen oder langfristig, thematisch breit gefächert. Wer Austausch und Mitgestaltung sucht für das, was Hannover lebenswert macht, ist hier genau richtig.

8. Euer Wunsch für den Freundeskreis Hannover e.V.?

Olaf Jähner:

Lasst nicht nach in eurem Tun. Ihr bereichert das Stadtleben und seid ein unverzichtbarer Teil einer lebenswerten Landeshauptstadt.

Anika Brehme:

Bitte nutzt weiterhin die Leidenschaft eurer Mitglieder, um eine starke Stimme für Hannover zu bleiben. Diese Engagementgemeinschaft aus Kultur, Politik, Sport, Wirtschaft, Wissenschaft und Religion schafft im Rahmen eines Bürgervereins einen großen Mehrwert für ein liebens- und lebenswertes Hannover.