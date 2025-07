Neu in der Stadt: Cool Blue & Hønest

Coolblue

Das leuchtende Azurblau, das den niederländischen Elektronikhändler Coolblue kennzeichnet, kann ab November auch in der Hannoverschen Innenstadt erblickt werden. Auf rund 1.300 Quadratmetern wird das neue Geschäft in der Bahnhofstraße die Kund*innen aus 8 verschiedenen Produktwelten versorgen: ob Smartphones oder Laptops, Audioequipment, Fernseher und Gaming, Waschen und Trocknen oder Küchen- und Haushaltsgeräte. Mit dabei sind auch kostenfreier Kaffee oder Tee und eine Spielecke mit Bausteinen für die Kinder, um den Eltern eine ruhige Minute und einen freien Kopf für die Auswahl zu ermöglichen. Besonders definiert sich das Unternehmen über seine individuelle Beratung durch Expert*innen vor Ort. Außerdem betont Coolblue Germany Manager Urs Möller die Wichtigkeit davon, Produkte vor dem Kauf erleben und ausprobieren zu können, anstatt sie einfach nur online zu bestellen. Der nach eigenen Angaben am schnellsten wachsende Elektronikhändler in Deutschland begann seinen Ausbau in Niedersachsen Anfang dieses Jahres mit der Eröffnung eines neuen Logistikzentrums in Langenhagen. Dieses bietet Menschen in der Region einen Next-Day-Liefer- und Installationsservice für Haushaltsgroßgeräte und Fernseher. Das Geschäft in der Landeshauptstadt ist der natürliche nächste Schritt. Möller erklärt: „Als bedeutende Messe- und Technologiestadt bietet Hannover das ideale Umfeld für unser Konzept aus persönlicher Beratung, digitalen Services und Produkten zum Anfassen.“

Bahnhofstraße 8, 30159 Hannover. Store-Eröffnung Mitte November 2025.

Hønest

Wer am Aegi auf der Suche nach einer leckeren Tasse Kaffee und einem Snack für zwischendurch sucht, kann seit April bei dem kleinen aber feinen Café Hønest fündig werden. Der Laden im Scandi-Chic ist das zweite Geschäft von Inhaberin Seray Krause, die bereits das „Sweet & Hygge“ in der Südstadt betreibt. Hier geht es aber nicht um ausgedehnte Frühstücke und den gemütlichen Kaffeeklatsch, sondern die schnelle Mittagspause, die kleine Auszeit zwischen Terminen oder auch ein fixes Frühstück zum Mitnehmen. Deshalb hat der Laden auch nur unter der Woche geöffnet und schließt Samstags und Sonntags seine Türen. Die Inspiration für das Konzept bekam Krause bei einer Reise nach New York, bei dem sie die vielen kleinen Takeaway Spots im Financial District faszinierten. Mit dem Hønest möchte sie gesundes Superfood und leckeren Kaffee in den stressigen Arbeitsalltag vieler Menschen bringen. Atmosphärisch soll es aber trotzdem sein, weshalb das kleine Café mit Blick auf aktuelle Trends und minimalistisches Design eingerichtet wurde. Auf der Speisekarte stehen verschiedene Bowls, ob süß mit frischem Obst oder salzig mit Salat und Quinoa, und jeweils einer Reihe von Toppings. Außerdem gibt es belegte Sandwiches und eine kleine Auswahl an Gebäck wie Zimtschnecken und Bananenbrot. Unter den Getränken sind vor allem die saisonalen Matcha-Variationen der Renner. Bezahlt wird nur mit Karte, damit der Vorgang umso flotter ablaufen kann. Ganz nach dem Motto: „Wenn’s mal schnell gehen muss, aber trotzdem ehrlich gut sein soll.“

Breite Str. 2, 30159 Hannover. Mo-Fr 8-17 Uhr.