Neu in der Stadt: BEGEISTERBar & El Mundo Kiosk & Bar

BEGEISTERBar

Am 7. Juli wurde in Hannover List die BEGEISTERBar eröffnet und ist damit der erste Raum in Hannover, der sich dem Thema „Begeisterung im Arbeitskontext“ widmet. Inhaltlich, atmosphärisch und methodisch. In diesen herausfordernden Zeiten mit wachsendem Pessimismus setzt die BEGEISTERBar positive Zeichen: Als innovativer Workshop- und Mentoring-Raum für Einzelpersonen, Teams und kleine Gruppen. Er widmet sich ganz der Kraft von Begeisterung, Klarheit und positiver Zukunftsorientierung. „Begeisterung ist kein Luxus, sondern Haltung. Und Haltung ist heute wichtiger denn je“, sagt Gründerin Nicole Rösler. Sie ist Arbeitswissenschaftlerin, zertifizierter Coach und leidenschaftliche Gastgeberin. Die Bar befindet sich mitten im Stadtteil List, im charmanten Haus Martens – Das Lister Stadthotel, wo Nicole Rösler die ehemalige Hotelbar in einen Raum für Inspiration, Austausch und Entwicklung verwandelt. Die BEGEISTERBar bietet verschiedene Formate für Menschen, die mehr Arbeitsfreude in ihren Alltag bringen wollen. Dabei gibt es unterschiedliche Programme, wie den Breakfast-Booster, einen Impuls-Workshops mit Frühstück oder dem Jahres-Circle für Ausbildungsbetriebe, die eine begeisternde Ausbildungskultur etablieren wollen. Auch gibt es ab dem Herbst 2025 Afterwork-Formate mit Impulsen und Austausch untereinander, begleitet von alkoholfreien Begeisterungsgetränken. Für kleine Teams gibt es individuell buchbare Team-Coachings und Workshops. Bereits im Juli startet Nicole Rösler mit dem „Sommer der Begeisterung“, der drei Frühstücks-Highlights unter dem Motto „Sind Sie begeisterBar?“ sowie zwei Gratis-Termine, anbietet. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an kontakt@begeistertarbeiten.de.

BEGEISTERBar Haus Martens, Waldstraße 38a, 30163 Hannover.

El Mundo Kiosk & Bar

In der Viktoriastraße 37 bringt ein neues Kiosk-Konzept frischen Wind nach Linden: Der Name El Mundo – die Welt – ist Programm. Beim Betreten der von außen eher unscheinbar wirkenden Versorgungsstation strahlt einem ein buntes Universum aus Angeboten entgegen. Ihab Dashto, 27 Jahre alt, schwebte vor, etwas Anderes, Besonderes schaffen zu wollen. Und besonders ist das Angebot allemal: Denn hier findet man nicht nur die typischen Spaßgetränke und Snacks für zwischendurch, sondern auch hausgemachten Kuchen und das absolute Highlight, frisch vor Ort gemixte Cocktails, die man an einer hölzernen Theke genießen darf. Nicht nur mit der Diversität an Produkten kann El Mundo punkten, sondern auch mit einer gemütlichen Atmosphäre, die durch verschiedene Sitzmöglichkeiten draußen sowie drinnen geschaffen wird. Ein Tipp, der uns zugeflüstert wurde, lautete, an den Wochenenden vorbeizuschauen – denn dort läuft nicht nur auf Wunsch auf dem großen, an der Wand hängenden Fernsehbildschirm Live-Fußball, sondern es gibt auch die Happy Hour auf alle Cocktails. „Wir wollen, dass niemandem etwas fehlt“. Derzeit wird bereits an einem Mittagsmenü getüftelt und auf der Instagramseite @el_mundo_kiosk_bar wird man stets über Updates der bunten Kiosk-Wundertüte informiert. Falls man also mal Lust hat auf einen Cocktail, to go oder direkt an der Bar, einem nach einer Leckerei aus der Backtheke ist, oder falls man einfach mal nur die gemütliche Atmosphäre auf sich wirken lassen will, kann man jeden Tag in der Woche bis 23 Uhr vorbeischauen.

Viktoriastraße 37, 30451 Hannover. Mo-Sa 9-23 Uhr, So 10-23 Uhr.