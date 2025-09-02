Der besondere Laden: TAO Buchhandlung

Die TAO Buchhandlung blickt inzwischen auf eine 35-jährige Geschichte zurück: Schon immer war sie ein Ort, an dem Wissen und Spiritualität aufeinandertreffen, an dem die Kund*innen lernen, sich frei zu entfalten, und wie ihr Alltagsstress zur Nebensache wird. Vor fünf Jahren haben Sandra Thiet und Eva Wellhöner das Geschäft auf der Lister Meile übernommen. Als langjährige Freundinnen und mit ihrer Leidenschaft für spirituelle Lehren verbinden sie seither Tradition mit jeder Menge – wortwörtlich – frischem Wind.

Der Geruch neu gedruckter Bücher und die vielfältigen Aromen einer großen Auswahl an Räucherwerk mischen sich in der Luft. Schon auf der Straße vor dem Geschäft ist der Duft zu vernehmen und lädt zusammen mit liebevoll bestückten Produktaufstellern dazu ein, das Sortiment zu entdecken. Im Laden reihen sich die bunten Farben der Einbände spiritueller Literatur, Edelsteine und Papeterie in großen Regalen, gläsernen Vitrinen und auf kleinen Tischchen aneinander. Aus dem hinteren Bereich des Ladens erhellt der Ton einer Klangschale, die gerade von einer Kundin getestet wird, den gesamten Raum. Die Atmosphäre in der TAO Buchhandlung ist ohne Zweifel besonders.

Strahlend erzählt Thiet, dass sie und ihre Geschäftspartnerin selbst bereits viele Jahre Kundinnen in der Buchhandlung waren, bevor sie sich dazu entschieden, sie zu übernehmen. „Wir haben uns schon immer sehr für all die Themen interessiert, die hier vertreten sind. Als die Buchhandlung dann zum Verkauf stand, haben wir es einfach gewagt und sind ins kalte Wasser gesprungen.“ Die zwei Frauen haben schon zuvor zusammengearbeitet, allerdings in einem vollkommen anderen Bereich. Angetrieben von ihrer Leidenschaft und mit einer klaren Vision haben sie schließlich einen Ort erschaffen wollen, „an dem die Menschen sich wohlfühlen, an dem sie inspiriert und zugleich gut beraten werden.“

Und dieser Anspruch wird hier großgeschrieben. Neben einer umfangreichen Auswahl an Titeln zu Themen rund um Achtsamkeit, Yoga und Philosophie sowie esoterischen Weisheiten und Naturheilkunde zeugen auch die aufmerksamen Mitarbeitenden und ihre Expertise davon. Ob Räucherharz für die Wohnungsreinigung, der passende Stein gegen innere Unruhe oder ein inspirierendes Buch für den Einstieg in die Meditation – das Team weiß, wovon es spricht. Viele Mitarbeitende bringen eigene spirituelle Ausbildungen mit, etwa im Bereich Aromatherapie, Schamanismus oder Klangarbeit. „Wir sind nicht allwissend, aber sehr neugierig. Und was wir nicht wissen, recherchieren wir gern gemeinsam mit unseren Kunden“, lächelt Thiet.

Für Kund*innen, die Interesse daran haben, an Workshops oder Seminaren teilzunehmen, gibt es im Laden außerdem eine Flyerwand. Hier ist von Reiki, über Meditation und Atemtechniken bis hin zu Trommelbau-Kursen alles dabei. Und auch der TAO-eigene Veranstaltungsbereich soll künftig wachsen. Aktuell finden regelmäßig Tarotkartenlegungen und Veranstaltungen zum Thema Tierkommunikation statt. Für die Zukunft ist unter anderem ein Rauhnächte-Seminar geplant, das jene Menschen anleiten soll, die ihr Jahresende bewusst und rituell gestalten möchten. Ein Online-Newsletter und der Instagram-Account der Buchhandlung informieren regelmäßig über anstehende Events wie dieses, aber auch über besondere Produkte und Neuzugänge im Sortiment.

Im Fokus soll aber grundsätzlich der persönliche Austausch stehen. Thiet und Wellhöner verstehen ihre Buchhandlung nicht nur als ein Geschäft, sondern als einen Ort der Begegnung. In einer Zeit, in der viele Einkäufe möglichst schnell und unkompliziert digital abgewickelt werden, erinnert die TAO Buchhandlung daran, dass ein Einkaufserlebnis auch lebendig sein kann. Hier gibt es noch persönliche Beratung, ehrliche Begeisterung, bewusste Buchempfehlungen – und eine Prise Räucherduft in der Luft.

Laura Druselmann

TAO Buchhandlung

Lister Meile 19, 30161 Hannover

Tel.: 0511 317954

E-Mail: service@tao-buchhandlung.de

www.tao-buchhandlung.de

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr: 10 bis 19 Uhr

Sa: 10 bis 16 Uhr / Adventssamstage: 10 bis 18 Uhr