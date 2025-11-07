Der besondere Laden: Designer Sinfonie Modecafé

Ein Hauch von Kaffee liegt in der Luft, wenn man durch eine große Glastür die Boutique betritt und das farben- wie musterfrohe Sortiment erblickt. Bereits der erste Schritt in das Designer Sinfonie Modecafé verrät, dass es Inhaber Jörg Brakel um viel mehr geht als das bloße Verkaufen von Kleidung. „Für viele ist unsere Boutique wie ein zweites Wohnzimmer“, lächelt er. „Wer zu uns kommt, darf bei einer Tasse Kaffee in Ruhe stöbern, wird kompetent und ehrlich beraten.“

Der Name des Geschäfts ist im Designer Sinfonie Modecafé Programm: Boutique und Café verschmelzen zu einem Ort und bilden so keineswegs nur ein herkömmliches Bekleidungsgeschäft, sondern einen Treffpunkt für Modeinteressierte und alle, die Wert auf das Besondere legen. Jörg Brakel verspricht „Nichts, das es an jeder Ecke gibt“. Wer sich in seiner Boutique zwischen den Kleiderstangen bewegt, sucht vergeblich nach eintönigen Farbreihen. Das Sortiment ist bunt, abwechslungsreich und ausgefallen. So zieren zum Beispiel Hunde und Katzen eine Auswahl an Halstüchern und Schals. „Manche sagen mir ‚Mach doch alles etwas einheitlicher, vor allem die Schaufenster‘“, erzählt der Ladeninhaber. „Aber nein, ich will es bunt! Stilbruch ist super, wenn man es gut macht.“

Besonders stolz ist er auf die große Auswahl an Hosen von Stehmann, für die das Modecafé inzwischen bekannt ist. „Wir sind Hannovers größter Stehmann-Händler“, erklärt Jörg Brakel. „Und was uns auszeichnet, ist die Vielfalt. Wir haben jede Länge, jeden Schnitt, alles von Größe 32 bis 48. Dazu eine Farbpalette, die man so nirgends sonst findet.“

Hinzu kommen ausgewählte Stücke anderer Labels, vorzugsweise aus Europa. Von klassischen Marlenehosen, über Blusen und Shirts, bis hin zu Kleidern, die im Alltag ebenso glänzen wie am Abend. Immer wieder wählt der Inhaber des Modecafés bewusst Eyecatcher für sein Sortiment. „Es muss etwas dabei sein, das unsere Kundinnen nicht schon überall gesehen haben. Unsere Auswahl ist ungewöhnlich, aber genau das macht uns aus.“

Neben der Passform und der Qualität der Kleidungsauswahl ist für Jörg Brakel vor allem eines entscheidend: Nachhaltigkeit. Auf billig produzierte Fast Fashion aus synthetischem Material verzichtet er komplett. Seine Kundinnen können sich darauf verlassen, dass alles, was sie im Designer Sinfonie Modecafé finden, in Europa oder Kanada fair produziert worden ist. Außerdem achtet der Boutiqueinhaber darauf, dass Naturmaterialien verwendet wurden. Elastan und Kunstfasern kommen nur dann ins Spiel, „wenn es für die Stabilität und Passform der Kleidung notwendig ist.“ Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit hat Jörg Brakel außerdem eine eigene Linie entwickelt. EDDER by UMASAN umfasst vegane Kleidung für Damen und Herren, inspiriert von japanischem Design. „Das ist elegante Yogamode, könnte man sagen: bequem, aber trotzdem schick.“ Die Kollektion aus Bio-Baumwolle, Bambus und Algenfasern gibt es mit individueller Beratung in der EDDER by UMASAN-Lounge.

Bei ihrem Besuch im Designer Sinfonie Modecafé möchte Jörg Brakel seinen Kundinnen vermitteln, Mode nicht nur als Konsumgut, sondern als Teil eines guten Lebens zu verstehen. „Oft sagen wir ihnen ‚Warten Sie nicht auf den nächsten Sonntag oder einen besonderen Anlass. Ziehen Sie die Sachen sofort an, die Sie gekauft haben und machen Sie sich das Leben damit schön!‘“ Seine Boutique soll mehr Farbe in den Alltag bringen – in der Altstadt ebenso wie in der Garderobe seiner Kundinnen. Ergänzt wird dies durch Jörg Brakels jahrelange Erfahrung in der Design- und Modeindustrie, seine Expertise und herzliche Art.

Letztlich ist es sicher genau diese Mischung, die dem Designer Sinfonie Modecafé die nötige Harmonie verleiht. Mit einem Zusammenspiel von Vielfalt, Qualität und einer wohligen Atmosphäre laden Jörg Brakel und sein Team zum Stöbern und Verweilen ein. „Wenn wir unseren Kundinnen damit das Leben schöner machen können und ein gutes Gefühl vermitteln, dann machen wir das von Herzen gern!“

Laura Druselmann

Designer Sinfonie Modecafé

Knochenhauerstr. 20, 30159 Hannover

Tel.: 0511 52489840

E-Mail: jb@designer-sinfonie.de

www.modecafe-hannover.de

Öffnungszeiten:

Di bis Fr: 11bis 18 Uhr

Sa: 10 bis 14 Uhr