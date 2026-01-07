Der besondere Laden: Knöpje Kurzwaren und Handarbeiten

Von außen ganz unscheinbar, eröffnet sich hinter der Tür von Knöpje auf dem Altenbekener Damm ein wahres Paradies für alle, die gern mit Nadel und Faden kreativ werden. Justina Wethkamp-Bettin hat das Geschäft vor einigen Jahren übernommen und erhält seither einen Ort, an dem der Vielfalt von Stoffen, Wollen und Garnen keine Grenzen gesetzt sind.

„Mir ist heute Morgen meine Jacke kaputt gegangen“. Eine ältere Dame schnellt durch die gläserne Eingangstür in das Geschäft von Justina Wethkamp-Bettin und zupft an ihrem Jackenkragen. „Ich brauche ganz dringend einen neuen Knopf!“ Selbstverständlich ist die erfahrene Verkäuferin und Handarbeitsexpertin auf solche Notfälle vorbereitet. „Zeigen Sie mal her, das bekommen wir wieder hin“, beruhigt sie ihre Kundin. Gesagt, getan: Innerhalb weniger Minuten ist nicht nur ein neuer Knopf gefunden, sondern auch angenietet und die Jacke ist wie neu.

Situationen wie diese sind keine Seltenheit bei Knöpje. Tagtäglich kommen Kund*innen zu Justina und ihren zwei Mitarbeiterinnen, weil sie selbst gern Häkeln, Stricken oder Nähen, weil sie einen Nachschub an Wolle brauchen, neues Garn oder Applikationen für ihre Handarbeiten – oder eben, weil die Lieblingsjacke am Morgen unerwartet kaputt gegangen ist. „Es gibt kaum etwas, das es bei uns nicht gibt“, lächelt die Inhaberin. „Und ‚geht nicht‘ gibt’s erst recht nicht!“.

Schon bei den ersten Schritten in das Handarbeitsgeschäft in der Südstadt, wird deutlich, was Justina damit meint. Zur Linken erstreckt sich ein deckenhohes Würfelregal voller Wolle, Garne, Bänder und Reißverschlüsse in allen möglichen Farben und Formen. Zur Rechten füllt ein ebenso großes Sortiment an gemusterten und schlichten Stoffen sowie zahlreichen Knöpfen verschiedenster Ausführungen die Wand. „Auf unsere Knopfwand bin ich besonders stolz. Eine so große Auswahl hat kein anderes Geschäft im Umkreis von 400 Kilometern“, so die Ladeninhaberin.

Gerade ist eine andere Kundin an genau dieser Wand auf der Suche nach dem passenden Knopf für ihre selbstgestrickte Jacke. „Können Sie mir etwas empfehlen?“, fragt sie. Ohne zu zögern beginnt Justina ihre Beratung, fragt nach dem gewünschten Stil von Jacke und Knöpfen, stellt eine Auswahl zusammen und gibt Tipps hinsichtlich der Platzierung und Größe der Knopflöcher. So schnell wie noch vor wenigen Ausgenblicken ein neuer, passender Knopf für die Jacke ihrer vorherigen Kundin gefunden ist, so schnell ist auch die Entscheidung für die Knöpfe an der selbstgemachten Jacke getroffen. „Wunderbar! Ihr Service ist wirklich einzigartig!“, dankt die Kundin.

Viele ihrer Kund*innen kennt Justina bereits beim Namen. Sie kommen regelmäßig zu Knöpje, stöbern durch das Sortiment, durch Handarbeitsbücher und -zeitschriften und holen sich wertvolle Tipps von der gelernten Schneiderin ab. „Ich hatte schon immer eine Leidenschaft für Handarbeiten und davon gebe ich gern etwas an meine Kundschaft weiter“, sagt sie.

Welches Garn ist für welche Naht am besten geeignet? Welcher Stoff eignet sich für einen Hundemantel an regnerischen Tagen? Welche Wolle sollte für Mütze, Schal und Handschuhe verwendet werden? Es gibt keine Handarbeitsfrage, auf die Justina keine Antwort weiß. Für jede*n ihrer Kund*innen nimmt sie sich die notwendige Zeit und geht auf ihre individuellen Wünsche ein. Auch die ganz Kleinen, die die Vielfalt von Wolle und Co. gerade erst entdecken, dürfen ihr Geschäft erkunden und so möglicherweise ihre eigene Leidenschaft für Handarbeiten finden. „Ich freue mich immer, wenn ich jemanden für dieses kreative Handwerk begeistern kann, wenn ich nützliche Tipps oder auch einfach nur den richtigen Knopf habe!“.

Laura Druselmann

Knöpje

Altenbekener Damm 61, 30173 Hannover

Tel.: 0511 886162

E-Mail: info@knoepje.de

www.knoepje.de

Öffnungszeiten:

Mo, Di, Do, Fr: 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr

Mi & Sa: 10 bis 13 Uhr