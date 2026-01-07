El Kurdis Kolumne im Januar: Ich bin dann mal weg – oder doch nicht?

Wenn ich auf das Jahr 2025 zurückblicke, scheint mir alles so gewesen zu sein wie immer. Eben der übliche furchtbare Kram, mit dem wir Erden-Bewohner seit jeher – nicht erst in den letzten Jahren – klarkommen müssen: Kriege, Naturkatastrophen, Krankheiten und krawallige, verbal inkontinente Regierungsoberhäupter.

Dabei wäre 2025 fast etwas Bedeutendes passiert. Aber eben nur fast. Oder vielleicht hat das Ereignis doch stattgefunden? Ganz genau kann man das nicht sagen. Das müssen Sie, liebe Leser*innen, selbst entscheiden.

Der südafrikanische Freizeitprediger Joshua Mhlakela hatte nämlich im Jahr 2018 eine Vision, in der Jesus Christus ihm offenbarte, dass 2025 alle wahren Christen in den Himmel entrückt würden. Und zwar am 23. September. Danach beginne eine siebenjährige Zeit des Chaos, die „große Drangsal“, die schließlich am 15. September 2032 im Jüngsten Gericht, dem Ende der Welt, kulminiere, und dann kehre Jesus zurück, um als König über die Welt zu herrschen.

Diese Ankündigung löste vor allem in den USA große Begeisterung aus. Dazu muss man wissen, dass die Entrückung – auf Englisch: „the rapture“ – zum theologischen Standardrepertoire der fundamentalistischen Christen gehört.

Praktisch muss man sich die Entrückung so vorstellen: Sie sitzen als Atheist, Jude oder Muslim mit einer christlichen Freundin in einem Café, Sie plaudern grade über Fußball, Keuschheit vor der Ehe oder Jens Spahn und plötzlich – puff – ist die Freundin verschwunden! Der Stuhl Ihnen gegenüber ist leer. Weil die Freundin stattdessen nun zur Rechten Gottes sitzt.

In Amerika kursiert seit Jahren das Gerücht, dass Fluggesellschaften, die von gläubigen Christen geführt werden, stets darauf achten, niemals rein christliche Flugteams zusammenzustellen. Jedem gläubigen Piloten werde ein ungläubiger Co-Pilot zur Seite gesetzt – damit Letzterer im Falle der „Entrückung“ des Ersteren das Steuer übernehmen könne und das Flugzeug nicht abstürze. Anscheinend wollen die CEOs auch in der Zeit der großen Drangsal nicht auf Schadensersatz in Millionenhöhe verklagt werden. Obwohl ihnen das im Himmel ja eigentlich egal sein könnte.

Dazu passt, dass eine freikirchlich aufgewachsene Freundin mir erzählte, dass sie sich als Kind mit Hilfe von Büchern theoretisches Wissen übers Autofahren aneignete, um bei einem Familienausflug im Falle des Falles auf den leeren Fahrersitz zu springen und das Auto unfallfrei zum Stehen bringen zu können.

Andere ähnlich sozialisierte Menschen berichteten mir, dass sie früher fest damit rechneten, irgendwann vom Spielen nach Hause zu kommen und eine leere Wohnung vorzufinden. Weil die ganze fromme Familie in ihrer Abwesenheit entrückt wurde. Nur eben sie selbst nicht, weil sie dann doch nicht dolle genug an Gott geglaubt hatten. Was übrigens eine interessante Form von kognitiver Dissonanz bzw. ein nettes Paradoxon ist: Man glaubt, man wird von Gott bestraft, weil man nicht an ihn glaubt!

Aber zurück zum 23. September des vergangenen Jahres. Falls Ihnen an diesem Tag seltsame Dinge passiert sind, falls sich zum Beispiel im Supermarkt die Schlange vor Ihnen in Luft aufgelöst oder Ihre Ärztin sich während des Gesundheits-Check-ups entmaterialisiert hat: Sie hatten keinen psychotischen Schub oder LSD-Flashback. Es war nur die Entrückung. The rapture. Und da Sie selbst ja anscheinend nicht entrückt wurden, kommen Sie mit großer Wahrscheinlichkeit in die Hölle. Also, wenn Sie demnächst sterben, spätesten aber am 15. September 2032.

Falls die Entrückung tatsächlich solchermaßen stattgefunden haben sollte, wäre das für mich durchaus von Vorteil. Auf die eine oder andere Art. Entweder werde ich für diese Kolumne keine bösen Leser-E-Mails von evangelikalen Christen bekommen, weil die alle seit Mitte/Ende September im Himmel sind. Oder ganz anders: Vielleicht wurden am 23.9. auch nicht die Christen, sondern ich wurdeentrückt. Und nun schreiben sich die auf der Erde zurückgebliebenen Frömmler die Finger wund, nachdem sie diesen in ihren Augen blasphemischen Text gelesen haben. Aber mir kann das egal sein. Ich sitze ja im Himmel und muss dort die Beschwerdebriefe nicht lesen. Vielleicht arbeite ich nun seit über drei Monaten zusammen mit Millionen anderen Agnostikern im großen göttlichen Coworking-Space und schreibe entspannt meine Texte, die ich dann in einer Art allmonatlichem Pfingstwunder in Lars Kompas Computer einspeise. Denn womöglich ist Gott ja doch smarter, als seine irdischen Apologeten meinen?! Seine Wege sollen ja unergründlich sein…