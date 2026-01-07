Gründungsstory Januar 2026: All About Midlife – Wie zwei Gründerinnen die zweite Lebenshälfte neu definieren wollen

Eine Milliarde Frauen weltweit werden im Jahr 2030 in den Wechseljahren sein. Zwei Drittel von ihnen kämpfen schon heute mit Beschwerden – körperlich, emotional, hormonell. Viele schweigen, viele suchen vergeblich nach kompetenten Ansprechpartner*innen. Für Constanze Stock und Katja Ohly-Nauber ist genau das ein unhaltbarer Zustand. Mit ihrem Startup ALL ABOUT MIDLIFE wollen sie „die weibliche Lebensmitte radikal neu definieren“ – hin zu mehr Gesundheit, Selbstbestimmung und einem neuen, positiven Narrativ über diese Lebensphase.

Die Plattform, die die beiden im März 2025 gegründet haben, verbindet Wissen und Praxis aus Physiotherapie, Ernährung, Beckenbodentraining und Hormoncoaching mit einer aktiven Community. Constanze bringt ihre Expertise als Fitness-Trainerin, Ernährungsberaterin und Atemtherapeutin ein, während Katja als Holistic Health & Wellbeing Coach mit Ausbildungen in Hypnose und Mindset-Arbeit Frauen mental stärkt. Ihr Ziel: Frauen durch eine oft turbulente Zeit begleiten – klar, kompetent, nahbar.

Eine Idee, die aus Erfahrung gewachsen ist

Die Entscheidung zur Gründung fiel zwar erst 2025, doch im Grunde arbeiten die beiden schon seit 15 Jahren auf dieses Projekt hin. „Unsere beruflichen Wurzeln liegen in der Wirtschaft – wir kennen Führungspositionen, aber auch die Bedürfnisse von Frauen in herausfordernden Lebensphasen“, sagt Katja. Mit ihrem ersten „Business-Baby“ LAUFMAMALAUF brachten sie bereits über 100.000 Frauen in Bewegung – ein Erfolg, der deutlich zeigt, wie sehr ihnen Frauengesundheit am Herzen liegt.

Jetzt widmen sie sich der Lebensmitte. „Wir wollen, dass Frauen die körperliche Umstellungsphase stark und energiegeladen durchlaufen“, ergänzt Constanze. ALL ABOUT MIDLIFE kombiniert dafür vier Komponenten: Digital Education, Tracking, Austausch und Telemedizin, gegliedert in die Bereiche Food, Move und Mind. Es geht um Aufklärung, praktische Umsetzung – und darum, endlich über Themen zu sprechen, die lange tabuisiert waren: von Hormonen über Achtsamkeit bis hin zu Sexualität.

Mehr als ein Kurs – ein Kompass für die Lebensmitte

Die Plattform versteht sich nicht als klassisches Online-Programm, sondern als Begleiterin durch eine Zeit, die oft mit Unsicherheit verbunden ist. „Wir sind ein Kompass für eine Lebensphase, die häufig von Tabus, Unwissen und Isolation geprägt ist“, erklären die Gründerinnen. Ihr Angebot reicht von 30 thematischen Kurseinheiten über Workout-Videos, einen dreiwöchigen Trainingsplan, Ernährungspläne mit Kochvideos, ein Rezept-E-Book, Mindset-Tools, Hypnosen und Meditationen bis hin zu digitalen Workbooks, Checklisten und Habit-Trackern.

Wer einsteigen möchte, kann zwischen einem dreiwöchigen Starter-Kurs und dem umfassenden 360°-Online-Kurs über neun Wochen wählen. Einmal gebucht, bleibt der Zugang lebenslang – und wer nicht zufrieden ist, bekommt innerhalb von 14 Tagen sein Geld zurück.

Doch die Gründerinnen denken größer. Immer häufiger werden sie von Unternehmen angefragt, um für das Thema Frauengesundheit am Arbeitsplatz zu sensibilisieren. „Das wird oft unterschätzt, hat aber massive Auswirkungen auf Zufriedenheit und Bindung“, betonen sie. Ihre Vorträge sind inzwischen stark nachgefragt.

Unterstützung durch hannoverimpuls: „Eine echte Möglichmacherin“

Auf ihrem Weg begleitet sie hannoverimpuls – und zwar mit spürbarem Engagement. „hannoverimpuls ist für uns eine echte Möglichmacherin“, sagen Constanze und Katja. Über das Female Startup Mentoring Programm erhalten sie Zugang zu einem starken Netzwerk, Workshops, Mentorinnen und gezielter Unterstützung beim Geschäftsmodell. Auch Wettbewerbe wie Startup-Impuls oder die „Höhle der Karpfen“ brachten große Sichtbarkeit.

Besonders wertvoll sei jedoch die Haltung: „Es geht nicht nur um Beratung, sondern um echtes Mitfiebern und Mitdenken – ein partnerschaftliches Miteinander, das uns enorm vorangebracht hat.“

Dass die Energie der beiden im Netzwerk ankommt, bestätigt auch Vivica Bree, Leiterin Gründerinnen-Consult bei hannoverimpuls: „Zwei starke Frauen, die seit vielen Jahren für ihr Thema brennen. Constanze und Katja bringen viel Erfahrung mit und bereichern unsere Netzwerke. Bei unseren eigenen Veranstaltungen sind sie inzwischen sehr gefragte Speakerinnen.“

Der Rat der Gründerinnen: Netzwerke nutzen

Anderen Gründer*innen raten die beiden deshalb: „Nutzt die Angebote von hannoverimpuls! Sie helfen, den Blick zu schärfen, Netzwerke aufzubauen und in allen zentralen Bereichen Unterstützung zu bekommen.“

Mit ALL ABOUT MIDLIFE wollen Constanze Stock und Katja Ohly-Nauber nicht weniger als eine Kulturveränderung anstoßen – weg vom Defizitblick, hin zu einer starken, sichtbaren, selbstbewussten zweiten Lebenshälfte. Ihre Mission: Frauen dabei unterstützen, diese Phase nicht als Krise, sondern als kraftvollen Neubeginn zu erleben.

Kontakt:

ALL ABOUT MIDLIFE GMBH

0177 5283234

info@allaboutmidlife.com

allaboutmidlife.com