Neu in der Stadt: Peter Pane, kiezkiefer und Zebra Wein

Peter Pane

Die Burgergrill- und Bar-Marke kommt bei Burger-Fans gut an. Im Dezember öffnete Peter Pane seine bereits zweite Filiale in Hannover. Eine gute Nachricht für Ausgehlustige und Freunde der gepflegten Gastlichkeit! In Top-Lage, direkt gegenüber der Oper, dürfen sich Besucher*innen auf gleichermaßen großzügig und ansprechend gestaltete Räumlichkeiten sowie wirkliche Genuss-Highlights freuen. Das Restaurant erstreckt sich über zwei Etagen und bietet insgesamt mehr als 300 Quadratmeter Platz zum Genießen. Für wärmere Tage wartet zusätzlich eine Terrasse mit 70 Sitzplätzen, die den Standort zu einem lebendigen Treffpunkt mitten in der Innenstadt macht. Bei Speisen und Getränken ist für jeden Geschmack etwas dabei. Neben den klassischen Burgern mit Rind oder Hähnchen sind auch kreative vegetarische und vegane Burger-Varianten, frische Salate, knusprige Beilagen und hausgemachte Soßen zu haben. Mit „Café Pane“ setzt Peter Pane außerdem genussvolle Akzente abseits des Burgers: Die Bar überzeugt mit einer breiten Palette an Getränken und Spezialitäten – von alkoholfreien Drinks und Cocktails bis hin zu Longdrinks und eher ausgefallenen Signature-Cocktails.

Peter Pane an der Oper. Georgstraße 38, 30159 Hannover.

kiezkiefer

Wer für sich oder seinen Nachwuchs bereits erfolglos auf der Suche nach einem Kieferorthopäden war, kann sich nun auf den Weg nach Linden-Mitte machen. Hier eröffnet die kieferorthopädische Fachpraxis kiezkiefer unter der Leitung von Dr. Julia Waaga. Die Praxis bietet moderne Kieferorthopädie mit digitalem Schwerpunkt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und befindet sich auf 280 Quadratmetern barrierefreier Fläche im Neubauensemble Eleonorenhof. Bei der Gestaltung der Räumlichkeiten hat sich das Team die fachkundige Hilfe eines Architekturbüros geholt. Das Gestaltungskonzept setzt auf klare Linien, warme Materialien und eine strukturierte Raumführung. Der Aufenthalt in der Praxis soll so angenehm wie möglich sein – ohne die Distanz klassischer medizinischer Umgebungen. Und modern geht es weiter, die Diagnostik und Planung erfolgt vollständig digital: 3D-Scans, softwarebasierte Analysen, ein eigenes 3D-Druck-Labor und CAD/CAM-Herstellung individueller Apparaturen gehören zum Standard der Praxis. Dem Praxisteam liegt dabei auch die fundierte Aufklärung und Kommunikation auf Augenhöhe am Herzen – Digitale Visualisierungen und klare Erläuterungen sollen Behandlungsschritte verständlich machen und fachliche Inhalte strukturiert und nachvollziehbar vermitteln. Für maximale Flexibilität gibt es ergänzend zur persönlichen Betreuung, die Möglichkeit der Online-Terminvergabe und einem Chat-Support. Für berufstätige Erwachsene bietet die Praxis Abendsprechstunden an.

Die leitende Ärztin Dr. Julia Waaga ist Fachzahnärztin für Kieferorthopädie und hat schon ihre schulische Laufbahn in Hannover absolviert. Nach ihrem Studium der Zahnheilkunde folgte die fachzahnärztliche Weiterbildung, unter anderem an der Medizinischen Hochschule Hannover. Vor der Gründung von kiezkiefer war sie als Fachzahnärztin für Kieferorthopädie in der Region tätig. Sie schätzt die Linden-typische Mischung aus Nachbarschaft, Kultur und Offenheit und freut sich, mit der Praxis ein Teil dieses Umfelds zu werden.

Kiezkiefer – Praxis für Kieferorthopädie, Dr. Julia Waaga, Fachärtzin für Kieferorthopädie

Eleonorenstr. 23, 30449 Hannover

Zebra Wein

Zebra Wein hat seine Türen in der Posthornstraße in Linden nun endgültig geschlossen. Aber die Rubrik verrät es schon, das Zebra zieht nur weiter. Genussmenschen müssen sich keine Sorgen machen, der Weinverkauf, die Weinseminare, die Monday Kitchen, kulinarische Veranstaltungen, das Table Quiz, Winzer*innen-Abende und die Veranstaltungsreihe „Musik im Glas“ werden an anderer Stelle und in anderer Weise fortgeführt. Ab Januar 2026 bietet der Besitzer Georg Feiter zweimal im Monat an jeweils zwei bis drei Tagen einen Lagerverkauf an und zwar genau neben der alten Kochschule („Der Geschmacksverstärker“) am Schwarzen Bär. Die genauen Öffnungszeiten sowie die verfügbaren Weine werden auf der Website aufgelistet sein. Zebra Wein bleibt also nach fast 20 Jahren allen Liebhaber*innen eines guten Tröpfchens erhalten. Mit ihrem Sortiment werden weiterhin so ziemlich alle Vorlieben und Wünsche der Kunden*innen erfüllt. Hier findet man Weine in allen Preisklassen mit überwiegender Herkunft aus Europa. Und wer beim Angebot und Fachbezeichnungen ratlos ist, kann sich nach wie auf eine freundliche, kompetente Beratung verlassen.



Zebra Wein, Deisterstr.17B, 30449 Hannover,

Öffnungszeiten und mehr Infos auf www.zebrawein.de.