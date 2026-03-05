Der besondere Laden: Liebe + Zeug

Klein, aber oho! In der Edenstraße in Hannover-List versteckt sich ein Ort zum Stöbern, Verweilen und Wohlfühlen. Mit Liebe + Zeug hat Inhaberin Julia Heuser einen Raum geschaffen, in dem nicht das Konsumieren im Fokus steht, sondern eine bewusste Auszeit vom Alltag, Ruhe und „Zeit für einen Schnack“.

Wer den Laden betritt, wird von leisem Vogelgezwitscher, dem Duft von Seife, Holz und frischem Kaffee begrüßt – und von Julias strahlendem Lächeln. „Eine schöne Atmosphäre ist mir super wichtig“, sagt sie. „Manchmal habe ich auch Kund*innen die nur deswegen herkommen. Die sagen ‚Ich will nichts kaufen, aber ich muss mal kurz irgendwo sein, wo es schön ist‘“.

Und schön ist es allemal: Julias Sortiment folgt keinen Trends, orientiert sich nicht an Saisonware oder verschiedenen Kollektionen, sondern einzig und allein an Julia. „Hier gibt es nur Dinge, die ich selbst auch gut finde.“ Daher ist die Auswahl sehr vielfältig. Neben Wohnaccessoires in den unterschiedlichsten Farben und Formen, ausgewählten Seifen und Pflegeprodukten finden sich auch Schmuck, Kleidung und Papeterie in Julias Geschäft.

Bevor es ein Produkt aber in ihre Regale schafft, wird es intensiv geprüft – natürlich von der Inhaberin höchstpersönlich. „Ich muss ein Produkt in der Hand haben, muss es testen, bevor ich es meinen Kund*innen anbiete“, erklärt sie. Sie schaut sich zum Beispiel an, wie die Kleidung, die sie anbieten möchte, nach dem Waschen aussieht, ob Schmuck wirklich langlebig ist und wie hautverträglich Pflege- und Seifenprodukte sind. Erst, wenn Julia zufrieden mit einer Marke ist, nimmt sie sie in ihr Sortiment auf. Und so steckt auch hinter nahezu jedem Produkt eine Geschichte. „Genauso wie die Hersteller*innen habe ich inzwischen zu fast jedem Teil eine gewisse Verbindung.“

Ein echter Pluspunkt, denn so kann die Inhaberin jede Menge zu den einzelnen Produkten erzählen. Neben der Qualität ist es ihr sehr wichtig, dass sie ihre Kund*innen kompetent beraten kann, dass sie ihnen nichts aufschwatzt, sondern auf individuelle Wünsche genau eingeht. „Ob Last-Minute-Geburtstagsgeschenk oder eine Kleinigkeit für sich selbst – ich nehme mir für jede*n Zeit, überlege aktiv mit und am Ende gibt’s noch eine schicke Verpackung obendrauf.“

Liebe + Zeug funktioniert nicht über Reichweite, sondern über Nähe. Es gibt keinen Onlineshop, keinen Instagram-Account, kein permanentes Marketing oder große Werbeanzeigen. Julia gewinnt ihre Kund*innen durch ihr Engagement, durch ihre ehrliche Beratung und dadurch, „dass alles ein bisschen oldschool ist und dadurch viel persönlicher“. Hin und wieder gibt es einen Newsletter zum neusten Stand – mal per Mail, mal per Postkarte. Und die Kundenkartei wird analog auf kleinen Kärtchen geführt. „Anstelle anonymer Apps, die ich mit Content füttern muss und auch nicht ganz kontrollieren kann, arbeite ich lieber direkt für meine Kund*innen. Das ist mir wichtiger.“

Letztlich ist Liebe + Zeug mehr als ein Laden. Es ist ein sozialer Raum. Mit vielen ihrer Kund*innen ist Julia per Du. „Hier in der Nachbarschaft, aber mittlerweile auch über die List hinaus, kennt man sich einfach. Man schnackt, trinkt einen Kaffee zusammen und freut sich über schöne Dinge.“ Hunde bekommen Leckerlis, Kinder bekommen Luftballons und dürfen sogar auch mal „Laden spielen“ und Julia beim Etikettieren oder Einrichten helfen. „Mir ist es ganz wichtig, dass alle glücklich sind, wenn sie den Laden wieder verlassen“, betont sie.

Liebe + Zeug ist kein schnelllebiger Ort, kein Ort für To-do-Listen und Hektik. Es ist ein Ort für Umwege, für Gespräche, für kleine Entdeckungen. Der Laden muss nicht laut sein, um gesehen zu werden. Und vielleicht ist genau das sein größter Luxus: Dass man hier einfach sein darf und sich ein kleines bisschen glücklicher fühlt, wenn man wieder auf die Straße tritt.

Laura Druselmann

Julia Heuser – Liebe + Zeug

Edenstraße 48, 30161 Hannover

Tel.: 0511 72719321

E-Mail: julia@liebeundzeug.de

www.liebeundzeug.de

Öffnungszeiten

Di bis Fr: 11 bis 18 Uhr

Sa: 11 bis 15 Uhr