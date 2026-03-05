Gründungsstory März 2026: Light up! – Wie Tore Padula Events zum Leuchten bringt

Wenn Tore Padula über Veranstaltungen spricht, leuchten seine Augen fast so sehr wie die LED-Armbänder, die zum Markenzeichen seines Unternehmens geworden sind. Der 34-jährige Veranstaltungskaufmann organisiert, moderiert und konzipiert Events aller Art – von Hochzeiten über Workshops bis hin zu Kongressen und Festivals. Sein Anspruch: Veranstaltungen zu schaffen, die nicht nur funktionieren, sondern in Erinnerung bleiben.

Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal dabei ist das von ihm entwickelte LIGHT-UP!-Konzept. „Mit den LED-Armbändern holen wir das Feeling von Großkonzerten auf kleinere Veranstaltungen“, erklärt Padula. Was bei Coldplay & Co. Zehntausende Menschen synchronisiert, nutzt er heute für Struktur, Orientierung und spielerisches Networking. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: „Bei Hochzeiten sorgen sie für besondere Lichteffekte, bei Workshops helfen sie, Gruppen zu steuern – oder sie regeln ganz pragmatisch, welcher Tisch wann zum Buffet geht. So verbindet man Spaß mit Struktur.“

Die Idee entstand aus einem Schlüsselmoment. „Ich habe bei einem Coldplay-Konzert gesehen, wie 70.000 Menschen über Armbänder synchronisiert wurden – da war mir klar: Das muss auch im kleineren Rahmen funktionieren.“ Inzwischen wächst die Nachfrage stetig. Aktuell prüft Padula sogar, wie sich das Konzept auf Veranstaltungen mit bis zu 10.000 Teilnehmenden übertragen lässt, um es auch regionalen Konzertveranstaltern anzubieten.

Der Weg in die Selbstständigkeit war dabei kein spontaner. Gelernt hat Padula an der Medizinischen Hochschule Hannover, wo er für Tagungen und Kongresse zuständig war. Stationen bei einer Bank und einem Home-Shopping-Sender folgten. „Der Wunsch, Veranstaltungen zu organisieren, war aber schon immer da“, sagt er. 2019 gründete er zunächst im Nebenerwerb. „Ich habe Urlaub genommen, um eigene Projekte umzusetzen. Der Schritt in die volle Selbstständigkeit fühlte sich wie ein Sprung ins kalte Wasser an.“

Dann kam Corona – und stellte vieles infrage. „Da war ich froh, noch angestellt zu sein.“ Heute steht das Unternehmen stabil da: Padula beschäftigt eine Mitarbeiterin, die ihn unter anderem im Social-Media-Bereich unterstützt, und arbeitet mit einem breiten Netzwerk an Freelancern. Sein Ziel ist weiteres Wachstum – auch personell.

Wichtige Impulse erhielt er dabei durch hannoverimpuls. Über eine Beratung zum Gründungszuschuss kam er mit der Wirtschaftsförderung in Kontakt und bewarb sich mit LIGHT UP! beim Startup-Impuls-Wettbewerb. „Auch wenn ich nicht ins Finale gekommen bin – allein die Vorbereitung hat mir enorm geholfen.“ Businessplan, Präsentationen, Schärfung der eigenen Idee: „Das hat meine Selbstständigkeit deutlich stabiler gemacht und mir geholfen, mein Geschäftsmodell klarer zu strukturieren.“

Besonders wertvoll war für ihn die Auseinandersetzung mit Zahlen. „Gerade beim Thema Finanzen hatte ich anfangs Respekt. Aber mit der Unterstützung habe ich gemerkt: Wenn man sich damit auseinandersetzt, ist es machbar.“

Seinen Rat an andere Gründerinnen und Gründer formuliert Padula klar: „Ich würde immer empfehlen, zunächst im Nebenerwerb zu starten. Das gibt Sicherheit und hilft herauszufinden, ob man wirklich der Typ für die Selbstständigkeit ist.“ Und noch wichtiger: Unterstützung annehmen. „Nehmt jedes Beratungsangebot wahr. Es kostet meist nichts außer Zeit – und die investiert man in sich selbst und die eigene Idee.“

Auch bei hannoverimpuls ist man vom Weg des Eventprofis überzeugt. Projektleiterin Anke Pawla sagt über ihn: „Tore bringt viel Erfahrung und große Leidenschaft für Events mit. Er schafft Erinnerungen und entwickelt immer wieder neue Ideen, die er konsequent umsetzt.“ Genau diese Mischung lässt Veranstaltungen mit Tore Padula Eventservices nicht nur gut organisiert, sondern buchstäblich leuchtend in Erinnerung bleiben.

Kontakt:

Tore Padula Eventservices

Tel: 01577 838 1402

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