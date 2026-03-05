Stadtkinder essen: Panu

Im Südwesten Italiens liegt die Region Kampanien. Und was machen die Kampanier, wenn sie im Schatten des Vesuvs an der Küste des Golfs von Neapel entlang flanieren? Ein Sandwich essen! Genauer gesagt, ein Panuozzo. Optisch erinnert das Teil an den ungepflegten Bruder einer Calzone, ist aber im Gegensatz dazu meist mit Gemüse gefüllt und viel weniger mit lavaartigem Käse vollgestopft. Und Panuozze gibt es jetzt auch in Hannover. Zwar wirft nicht der Vesuv seinen Schatten auf das Lokal sondern irgendein Justizgebäude hinter dem Bahnhof und statt einer milden Golfstrom-Brise herrscht rauer Februarwind, aber wir sind da nicht kleinlich und testen heute das Panu in der Augustenstraße.

Ein kleiner Laden, gemütlich vollgestopft mit italienischer Deko, die sich die Aufmerksamkeit mit einem Wandgemälde teilt, das einen als Cowboy verkleideten und mit Bananen bewaffneten Affen zeigt. Dazu tönt 70erjahre Disco-Soul aus den Boxen. Nett! Bestellt wird über einen QR-Code, der den jeweiligen Tischen zugewiesen ist. Wir entscheiden uns für eine Flasche Grapefruitlimonade und ein Wasser (3,50 bzw. 2,50 Euro), für eine Pizza Bresaola mit zusätzlichen Artischocken (14,90 Euro plus 2 Euro) und ein Tacchino Panuozzo (11,90 Euro). Schon bald erhalten wir unsere Getränke sowie eine Schale, die uns als Salat präsentiert wird, als Gruß aus der Küche. Streng genommen ist dieser Salat roher Fenchel, der etwas angemacht wurde. Schmackhaft, aber zu dick geschnitten um sich gut verzehren zu lassen. Doch kurz danach kommen schon die Hauptgerichte, die, das lässt sich nicht leugnen, eindrucksvoll aussehen.

Die Pizza kommt nicht mit einer Tomatensauce, sondern mit einer weißen Basis aus Parmesan und ist großzügig beladen mit hausgemachtem Pesto, Fior die Latte, Bresaola, Kirschtomaten, Walnüssen, Rucola, Ricotta, den bestellten Artischocken und zusätzlichem Parmesan. Der Teig hat offenkundig lange geruht und wirft herrliche Blasen, er ist ganz leicht, fluffig und stopft nicht. Handwerklich eine Eins! Auch geschmacklich wirklich gut, es sind hochwertige Zutaten verwendet worden. Allerdings schmecken diese eher einzeln hervor, statt ein allumfassendes Umami-Gefühl zu erzeugen. Das ist der Job, den bei einer Pizza sonst die Tomatensauce übernimmt – oder zumindest der eine oder andere Champignon. Hier allerdings fehlt das Verbindende und der Geschmack bleibt eher heterogen. Nun aber zum Signature Dish, dem Panuozzo: Gefüllt mit grünem Pesto, Fior die Latte, Ricotta, Rucola, getrockneten Tomaten und Truthahnschinken – so haben wir das bestellt. Außerdem finden wir noch geriebene Möhren, einige Kartoffelscheiben und etwas blanchierte Zucchini unter dem zusammengeklappten Pizzateig. Serviert wird das Gericht mit einer kleinen Schale Kartoffelchips. Das ist ja spannend! Geschmacklich gibt es hier einiges zu entdecken – wer würde schon auf die Idee kommen, Möhrenrohkost in Pizzateig zu wickeln? Es ist ein bisschen schwierig zu essen und trotz der hier vorhandenen Tomate fehlt etwas Abrundendes, Gewürze als solche vermissen wir fast vollständig. Mit den Gerichten bekommen wir eine Menagerie mit Knoblauchöl und einer roten Paste, mutmaßlich Harissa, gereicht. Letztere schmeckt allerdings viel zu rauchig, fast staubig, um wirklich eingesetzt zu werden. Beide Essen lassen uns einigermaßen ratlos zurück: Es gibt absolut nichts auszusetzen, begeistert sind wir trotzdem nicht. Und doch war es ein Erlebnis, dieser kleine süße Laden mit dem freundlichen Personal und einem Gericht, das man sich selbst nie so ausgedacht hätte und das vermutlich im neapolitanischen Sommer ganz anders schmeckt als im hannoveraner Februar. Vielleicht kommen wir noch mal zurück, wenn es etwas wärmer ist!

Panu

Augustenstraße 2

30161 Hannover

Mo-Fr.: 11-21 Uhr

Sa-So.: 15-22 Uhr

www.panu-pizza.de