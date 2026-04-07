Der besondere Laden: Majolie – botanische Kerzen

Wenn Katya und Varduhi über majolie sprechen, leuchten die Augen der zwei Gründerinnen. Mit einer Mischung aus Mut, Stolz und dem festen Glauben daran, dass Kreativität manchmal größere Wünsche erfüllen kann als jede noch so perfekte Karriereplanung, kreieren sie ihre eigenen Kerzen und verschenken persönliche Botschaften „durch die Blume“.

Die beiden Schwestern, ursprünglich aus Armenien, wirken schon auf den ersten Blick wie ein eingespieltes Duo, das längst weiß, wohin es will. Doch der Weg zu ihren botanischen Kerzen war weniger Businessplan als Bauchgefühl. Angefangen hat alles mit Stress, Sehnsucht nach Ruhe und dem Wunsch, am Ende eines langen Tages „einfach mal was Schönes zu machen.“ Das Kerzengießen war zunächst ein ganz privates Ritual gegen den Druck, der sich im Berufsalltag aufgebaut hatte – und wuchs schnell darüber hinaus.

„Als hätten wir die Gedanken der anderen gelesen, kam uns beiden gleichzeitig die Idee, mit den Kerzen ein Business aufzubauen“, so Katya. „Es hat uns so gut gefallen, dass wir immer mehr machen wollten“, lächeln die zwei. Aus ihren Hauptberufen bringen die beiden die idealen Voraussetzungen mit. Katya ist als Augenoptikerin tätig, kennt den persönlichen Kontakt zu Kund*innen und weiß, auf deren Wünsche einzugehen. Varduhi bringt ihre Erfahrung aus Management und Buchhaltung mit. Die zwei ergänzen sich perfekt und haben in sich eine Balance zwischen Gefühl und Ordnung, zwischen Herz und Kopf gefunden.

Mit majolie, was übersetzt aus dem Französischen „Meine Schöne“ bedeutet, erweitern sie den Kerzenmarkt um einzigartige Blütenvariationen. In ihren botanischen Kerzen wirken liebevoll zusammengestellte Blumenkombinationen, als wären sie gerade erst gepflückt worden. Damit das gelingt, braucht es viel Geduld. Eine botanische Zylinderkerze zu gießen, dauert zum Beispiel etwa drei Tage. Drei Tage Schichten, Aushärten und Glätten – als würden die Schwestern sorgfältig eine Frühlingsblume wässern, die schon bald darauf erblüht.

„Die Idee zu den Blumen kam uns, weil wir etwas machen wollten, was es noch nicht gab. Etwas, das Ausdruck hat, ein Gefühl vermittelt. Wir wollten nicht einfach Kerzen machen, sondern Emotionen gießen. Mit Blumen geht das sehr gut.“

Wenn die zwei mit ihren botanischen Kerzen auf Märkte gehen, ist die Reaktion der Kund*innen oft verblüfft. „Viele Fragen, ob das tatsächlich echte Blumen sind, und sind total begeistert.“ Noch begeisterter sind sie, wenn sie hören, dass die Schwestern auch ganz individuelle Kerzen nach Kund*innenwünschen gießen. „Unsere Kerzen sollen nicht in ein Raster passen, sondern zu den Menschen, zu ihren Persönlichkeiten und Lebensphasen“, erklärt Varduhi. Düfte, Blüten und Farben können beliebig variiert und zu echten Unikaten vereint werden.

Und die Vision dahinter, Persönlichkeiten zu stärken, reicht noch weit über das Kerzenglas hinaus. Katya und Varduhi möchten Räume schaffen „in denen Frauen kommunizieren können, sich wohlfühlen und einfach Frau sein dürfen.“ Ob mit Workshops, Community-Treffen oder Expertinnen-Talks, ob es um Selbstständigkeit, Sicherheit oder berufliche Fragen geht – „wir wollen einen Ort erschaffen, an dem Frauen Antworten auf all ihre Fragen finden, sich gegenseitig stärken und Mut machen.“

Die Schwestern folgen mit majolie nicht einfach einem weiteren Trend, sondern verbinden die Schönheit eines Deko-Elements mit einer wichtigen Botschaft: Du darfst wachsen wie eine Blume, du darfst leuchten wie das Licht einer Kerze, du darfst einfach du selbst sein.

Laura Druselmann

majolie – botanische Kerzen

Podbielskistraße 270

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