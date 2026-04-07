Ehrenamtliches Engagement: Hannah Janßen, Zusammen für Ghana e.V.

Von den Siedlungen südlich der ghanaischen Hauptstadt Accra ist der Weg zur nächsten Schule oft länger als die Kraft eines wissbegierigen Kindes reicht – und das Geld der Familien zu knapp für Schulgebühren, Bücher oder Uniformen. Die einzige Perspektive war lange Zeit: keine Perspektive. Bis Hannah Janßen darauf aufmerksam wurde und angepackt hat.

Die 24-jährige Studentin aus Hannover war 2019 für die Mitarbeit an einem gemeinnützigen Projekt in Accra und lernte dort den ghanaischen Lehrer Antonio Freeman kennen. „Er ist der selbstloseste Mensch, den ich kenne!“, sagt sie über ihn. Nach einigen Gesprächen und gemeinsamer Arbeit war beiden schnell klar, dass sie dieselbe Vision teilen: Kindern im ländlichen Ghana Zugang zu Bildung ermöglichen.

Aus ihrer Idee erwuchs 2020 schließlich der Verein Zusammen für Ghana e.V. „Anfangs hatten wir gar keinen richtigen Plan, wir hatten einfach diese Verbindung“, erzählt Hannah. Mit Spendenaktionen und der Unterstützung durch Familie und Freund*innen sammelte das junge Team zunächst Geld für erste Bauvorhaben wie Klassenzimmer, einen elektrisch betriebenen Brunnen und Sanitäranlagen. Schon im Gründungsjahr konnte dadurch der Bau der ersten drei Räume beginnen, in denen 2023 der Betrieb mit zwei Klassen gestartet ist.

Inzwischen gibt es sieben Klassenzimmer und über 150 Schüler*innen, die vom Kindergarten bis zur fünften Klasse unterrichtet werden. Auch warmes Mittagessen, Bücher und Schulmaterialien werden für jedes der Kinder erfolgreich durch Spenden- und Patenschaftsbeiträge ermöglicht. „Das ist ein wirklich guter Anfang!“ Langfristig haben Hannah und Antonio das Ziel, eine Junior High School mit insgesamt zwölf Klassen auf die Beine zu stellen.

In enger Zusammenarbeit mit dem ghanaischen NPO-Partner „Kinder Zentrum International“ schreiten der Bau und Betrieb der Schule dafür immer weiter voran. Hannah und ihr Team in Deutschland kümmern sich vor allem und die Finanzierung und Vernetzung, während Antonio vor Ort die Baumaßnahmen koordiniert und mittlerweile auch als Direktor der Schule tätig ist.

„Als ich dann das erste Mal den funktionierenden Schulalltag gesehen habe und die vielen glücklichen Kinder dort auf dem Schulhof, hat mich das so überwältigt, dass ich kaum Worte dafür finde“, berichtet Hannah strahlend.

Und doch bleibt sie bei all diesen Erfolgen und ihrem jüngst verliehenen Bundesverdienstkreuz demütig. „Es ist nicht so, dass mir von Anfang an klar war, dass das klappt. Ich habe es mir sehr gewünscht und in Antonio den perfekten Projektpartner gefunden, aber trotzdem habe ich gezweifelt und tue das auch heute manchmal noch.“ Sie erzählt von schlaflosen Nächten und dem unerwarteten Druck einer Rolle, die in vielen Aspekten fast dem einer Unternehmensführung gleicht. Doch gerade in solchen Momenten, sagt Hannah, wird ihr klar, wie stark Gemeinschaften auch über geografische und kulturelle Grenzen hinweg wirken können.

Für sie ist das Projekt nicht nur humanitäre Hilfe, sondern ein Brückenschlag zwischen zwei Welten. „Es soll nicht einfach nur Geld von hier nach da geschoben werden. Es geht mir um Austausch, Geschichten und Begegnungen.“

Gemeinsam mit Antonio möchte sie Kindern in Ghana Lesen, Schreiben und Rechnen beibringen, aber vor allem möchte sie Perspektiven schenken. „Den Zugang zu Schulbildung zu öffnen, bedeutet auch, Selbstbestimmung zu ermöglichen und langfristig Strukturen zu schaffen, in denen Kinder nicht nur lernen, sondern selbst ihre Zukunft gestalten können.“

Laura Druselmann

Zusammen für Ghana e.V.

Schnabelstr. 51, 30459 Hannover

Tel.: 0151 70108528

E-Mail: schuleghana@gmail.com

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