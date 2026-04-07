Gründungsstory April 2026: HIMMELSFADEN – Wenn Kinderkleidung endlich richtig passt

Kinder wachsen schnell – doch viele Eltern kennen das Problem: Hosen rutschen, Ärmel sind zu kurz oder die nächste Größe ist plötzlich viel zu weit. Für Daniela Schulz aus Hannover wurde diese Erfahrung zum Ausgangspunkt für eine Unternehmensgründung. Mit ihrem Label Himmelsfaden entwickelt die diplomierte Textil-, Mode- und Kostümdesignerin Kindermode, die sich an echten Kinderkörpern orientiert – und nicht an standardisierten Durchschnittsmaßen.

Die Idee entstand aus persönlicher Erfahrung. Schulz ist Mutter eines großen, schlanken neunjährigen Kindes und kennt die Schwierigkeiten schlecht sitzender Kleidung aus dem Alltag. „Ich habe unzählige Hosen gekauft und fast jede geändert: zu kurz, zu weit, falsche Proportionen“, erzählt sie. „Der Markt arbeitet mit Standardmaßen, die kaum einem Kind wirklich gerecht werden.“





Mit Himmelsfaden will sie dieses Problem systematisch lösen. Seit 2025 entwickelt und vertreibt sie Kindermode aus zertifizierten Materialien, deren Kern ein eigenes Maßkonzept für die Größen 104 bis 134 bildet. „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen – also brauchen sie eigene, durchdachte Proportionen“, sagt Schulz. Ihre Schnitte sollen deshalb nicht nur besser passen, sondern auch mitwachsen.

Die Entwicklung der Modelle erfolgt vollständig in Hannover: Von der ersten Idee bis zum Prototyp entsteht jedes Kleidungsstück in Handarbeit. Produziert wird anschließend in enger Zusammenarbeit mit einem langjährigen Partner aus der Textilbranche. „Wir kennen uns seit 17 Jahren. Diese gewachsene Vertrauensbasis macht es möglich, hohe Ansprüche an Qualität, Passform und Nachhaltigkeit konsequent umzusetzen“, so Schulz.

Auch die Materialien spielen eine zentrale Rolle im Konzept des Labels. Stoffe, Nähgarn, Knöpfe und Labels sind nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert, teilweise werden recycelte Materialien verwendet. Verpackt wird plastikfrei. Gleichzeitig setzt Himmelsfaden bewusst auf langlebige Basics statt auf schnell wechselnde Saisonware. „Wer ein Lieblingsteil findet, kann es dauerhaft nachbestellen – das vermeidet Frust und unnötige Retouren“, erklärt Schulz.

Besonderes Augenmerk legt die Designerin auf die Praxis. Ihre Schnitte entstehen klassisch von Hand und werden im Kita-Alltag getestet. „Und dort wird keine Rücksicht genommen – genau so soll es sein“, sagt sie.

Die Zielgruppe sind Familien mit Kindern im Kindergarten- und frühen Schulalter. Gerade in dieser Phase gehen Körperproportionen stark auseinander, während robuste und bequeme Kleidung besonders gefragt ist. Verkauft wird die Mode über einen eigenen Onlineshop, auf Designmärkten, über erste Boutique-Kooperationen und bei privaten Verkaufspartys. „Das persönliche Erleben der Stoffe und Schnitte ist vielen Kundinnen und Kunden wichtig“, berichtet Schulz.

Bei der Gründung erhielt sie Unterstützung von der Wirtschaftsförderung hannoverimpuls. „Von der ersten Beratung bis zu Workshops, Coachings und konkreter Hilfe bei Businessplan oder Bankgesprächen war der Austausch persönlich, praxisnah und sehr bestärkend“, sagt Schulz. „Ich habe mich nie als Nummer gefühlt, sondern als Teil eines Netzwerks.“

Auch dort sieht man großes Potenzial in der Idee. „Kinderkleidung, die mitwächst, fair produziert wird und gut aussieht – mit Himmelsfaden trifft Daniela den Nerv der Zeit“, sagt Ute Rebel, Projektleiterin Gründerinnen-Consult bei hannoverimpuls. „Qualität wird sich durchsetzen. Dabei unterstützen wir gerne.“

Kontakt

Himmelsfaden

Daniela Schulz

Tel: +491723813376

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