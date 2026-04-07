Literarisches: Mareike Deppe

„Ich habe zwei Mädels und mit denen hat eigentlich alles angefangen.“ Mareike Deppe ist 44

Jahre alt, kommt aus Hannover und ist studierte Bioverfahrenstechnikerin. Zum Schreiben

ist sie durch ihre Töchter gekommen, die zum Einschlafen immer selbstausgedachte

Gute-Nacht-Geschichten von ihr verlangt haben. „Und wie das dann bei Kindern so ist,

wollten sie am nächsten Tag nochmal die gleiche Geschichte hören. Dann habe ich

angefangen, sie aufzuschreiben, und gemerkt: Das macht mir total Spaß.“

Sie ist diejenige, die zu Hause den Haushalt schmeißt und sich um die Kinder kümmert.

„Mein Alltag war ohnehin sehr von Kinderdingen geprägt und Kindergeschichten gingen

schnell. Aber das hat mich intellektuell nicht so gefordert. Deswegen wollte ich gerne ein

Projekt haben, außerhalb von Geschirrspülmaschine ausräumen und Waschmaschine

anstellen.“

Mareike Deppe hat dann viele Schreibkurse der Volkshochschule besucht und in einem

dieser Kurse entstand schließlich die Idee für ihren aktuellen Roman „Die Schattenseiten

von Sansibar“. „Wir haben die Aufgabe bekommen, eine Kurzgeschichte zu schreiben.

Anhaltspunkt war eine Person, die in einem Laden arbeitet.“ So entstand Pauline – die

Hauptfigur in Deppes Roman –, die auf Sansibar das Gewürz- und Tee-Geschäft ihrer Eltern

führt. „In dem Kurs habe ich dann gedacht, dass ich gar keine Kurzgeschichte geschrieben

habe, sondern eher das erste Kapitel von meinem neuen Roman.“

Pauline ist die Tochter einer englischen Familie, die sich zu Kolonialzeiten auf Sansibar

ansiedelt. Paulines Familie möchte sie bald verheiraten, und als Nathan, ebenfalls

englischer Kolonist, auf die Insel kommt, sieht es zunächst so aus, als hätte sich ein

passender Mann gefunden. Im Laufe der Geschichte wird klar: Pauline möchte sich gar nicht

mit Nathan verloben. Sie liebt jemanden anderen: Samé. Der als Sklave in Mozambique

gefangen genommen und nach Sansibar an einen Plantagenbesitzer verkauft wird. Nathan

entwickelt währenddessen eine gefährliche Obsession mit Pauline und will sie nun um jeden

Preis besitzen.

Der Roman beinhaltet nicht nur eine verworrene Liebesgeschichte und krankhafte

Obsessionen, sondern behandelt auch die Kolonialgeschichte Sansibars und dabei auch

explizit Sklaverei und Gewalt. Mareike Deppe rät daher, ihr Buch erst ab 18 Jahren zu lesen.

Für ihre Recherche war die Autorin selbst auf der Insel vor Tansania. „Ich habe mich mit der

Historie auseinandergesetzt und versucht, das so getreu wie möglich wiederzugeben.“ Das

führt auch dazu, dass die Autorin in ihrem Buch das N-Wort benutzt. Weshalb sie auch von

einem Verlag abgelehnt wurde. Deppe sagt dazu: „Das Wort steht jedes Mal in wörtlicher

Rede. Und ich finde es schwierig, in der heutigen Zeit, das alles vergessen zu wollen und

immer nur zu sagen: ‚Das darf man nicht mehr sagen.‘ Natürlich darf man das nicht mehr

sagen. Aber früher haben die halt so gesprochen.“

Auf die Frage, warum sie sich dazu entschieden hat, zwei weiße, englische Personen aus

Kolonistenfamilien zu ihren Hauptfiguren zu machen, antwortet sie: „Diese Kultur war mir

einfach näher. Ich hätte schwer über eine islamische Kultur in der Zeit schreiben und

originalgetreu bleiben können. Außerdem hatte ich in dem VHS-Kurs mit Pauline schon

meinen Grundstein für die Geschichte gelegt und im Islam zu dieser Zeit, hätte niemals eine

Frau einen Laden geführt.“

Aktuell arbeitet Mareike Deppe schon am zweiten Teil des Romans. Dieser soll in Indien

spielen. „Es geht natürlich in erster Linie um die Personen aus dem ersten Teil. Aber ich

habe mich da an der Fernsehserie Bridgerton orientiert. Hier kommen zwar die gleichen

Personen vor, aber die Perspektive ändert sich.“

Zudem schreibt Deppe auch noch an weiteren Büchern. Ihr Kinderbuch „Leonie tanzt“ steht

schon in den Startlöchern. „Ich finde, es gibt wenig Bücher über behinderte Kinder – zum

Beispiel über Kinder mit Down-Syndrom. Deswegen ist es mir auch ein Anliegen, Bücher zu

veröffentlichen, die Anderssein zeigen.“ In „Leonie tanzt“ findet ein Mädchen mit

Down-Syndrom, das von Deppes jüngerer Tochter inspiriert ist, durchs Tanzen

Freund*innen.

Die Autorin möchte dazu auch die Rubrik Jugendbuch umkrempeln. „Wenn ich diese Bücher

lese, die für Zehnjährige geschrieben sind, könnte ich kotzen. Es geht entweder um Fußball

oder um Ponyhöfe.“ Dem will sie sich mit neuen Ideen widersetzen. „Ich will zum Beispiel

zeigen, dass auch Kinder schon in jungen Jahren Schicksalsschläge erleben und lernen,

damit umzugehen.“

Während diese noch unveröffentlichte Gedanken sind, hat Mareike Deppe mit „Die

Schattenseiten von Sansibar“ ihren ersten Roman veröffentlicht. Erschienen im Oktober

2025 bewegt er sich irgendwo zwischen „historischem Liebesroman und Dark-Romance“,

wie die Autorin selbst sagt. Am 6. Juni wird Deppe ihr Buch in der

Booksbaum-Buchhandlung in Isernhagen vorstellen.