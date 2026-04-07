Neu in der Stadt: Kaffeeklein und Lista Concierge

Wenn man durch Vinnhorst schlendert und Lust auf guten Kaffee hat, hat man jetzt eine neue Anlaufstelle. Mitten im Stadtteil hat das Kaffeeklein eröffnet – ein kleines Café, das auf das Wesentliche setzt – Qualität, Ruhe und echte Begegnungen. Die Betreiber*in Gabriella und Ioannis Sterkas möchten hier auch einen Ort der Verkostung schaffen. Bei ihnen dreht sich alles um hochwertigen Kaffee, der mit großer Sorgfalt ausgewählt und im Haus schonend geröstet wird. Die Bohnen stammen aus direkten Partnerschaften mit ausgewählten Kaffeebauern – transparent, nachhaltig und mit Respekt für das Produkt und die Menschen dahinter. Die kleine Rösterei im Café macht den Prozess sichtbar und erlebbar – vom Rohkaffee bis zur fertigen Bohne und schließlich zum beliebten Heißgetränk – so erleben Gäste ihren Kaffee nicht nur im Geschmack, sondern können auch das Handwerk entdecken, dass dahintersteckt. Die Innenausstattung des kleinen Cafés ist bewusst reduziert gehalten – es gibt nur ein paar Sitzplätze, doch wenn man einen ergattert hat, laden warme Materialien und sanftes Licht zum verweilen ein. Drinnen wie draußen möchten die Sterkas hier einen Ort der Entschleunigung etablieren, an dem Nachbarschaft gelebt wird, an dem Menschen zusammenkommen um einen Moment Ruhe im Alltag zu genießen.

KAFFEEklein

Friedenauer Str. 2

30419 Hannover

Mo und Mi-So 10-16 Uhr

Mehr Infos bei Instagram @kaffee.klein

Lista Concierge

In Hannover gibt es nun mit „Lista Concierge“ einen Service, der den Alltag vielbeschäftigter Menschen erleichtern soll. Hinter dem Konzept steht die 29-jährige Gründerin Dajana Xhemalaj, die sich mit ihrem Angebot an Menschen richtet, deren Zeit im Berufs- und Privatleben stark beansprucht ist. Ihr Ziel: mehr Freiraum schaffen, indem sie Aufgaben übernimmt, die sonst zusätzlich belasten. Die Idee entwickelte sich aus einer einfachen Beobachtung: Viele Verpflichtungen lassen sich im Alltag kaum unterbringen, obwohl sie notwendig sind. Genau hier setzt ihr Service an. Ob Terminabstimmungen, Einkäufe, die Koordination mit Handwerker*innen oder Unterstützung bei Reisen und Veranstaltungen – die Leistungen werden individuell abgestimmt und flexibel gestaltet. Das Angebot konzentriert sich auf die Stadtteile List, Zooviertel und Oststadt, wo besonders viele Berufstätige und Familien leben. Dort sieht Xhemalaj einen hohen Bedarf an verlässlicher Unterstützung im Alltag. Mit ihrer kaufmännischen Ausbildung und Erfahrung im Marketing bringt sie die nötigen Grundlagen mit, um ihr Konzept professionell umzusetzen. Wichtig sind ihr dabei vor allem Vertrauen, Diskretion und persönliche Betreuung.

Mehr Infos unter Tel. 0175 9659111, per E-Mail an lista.concierge@gmx.de oder bei Instagram @lista.concierge.