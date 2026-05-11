Der besondere Laden: die schlafzimmerei

Keine Rabattschlachten, kein Verkaufsdruck – dafür ein Produkt, das selbst nach Jahren garantiert noch überzeugt. Heiko Huegel bietet in seiner schlafzimmerei nicht nur bedürfnisorientierte und ehrliche Beratung, sondern auch eine Matratze, „die sich an den Menschen anpassen kann“.

Wer die schlafzimmerei in Hannover betritt, merkt schnell, dass hier vieles anders läuft als in klassischen Bettenhäusern. Man sucht vergeblich die endlosen Reihen an Betten und aggressiven Rabattaktionen. Stattdessen gibt es acht Liegeplätze, viel Ruhe und ein Team, das sich Zeit nimmt. „Ein Matratzenkauf ist kein Speeddating“, sagt Heiko und lacht.

Genau aus dieser Haltung heraus ist die everybody Matratze entstanden. An dem System hat der Inhaber jahrelang gearbeitet und unter anderem Daten einbezogen, die er als Schlafcoach beim VfL Wolfsburg über Jahre gesammelt hat. Seine Idee war eine Matratze, die sich an Körper und Schlafposition anpassen lässt und regelmäßig verändert werden kann, statt komplett ersetzt werden zu müssen. Damit wirkt Heiko einem Problem entgegen, das er aus eigener Erfahrung kennt: „Die Leute liegen Probe, alles fühlt sich super an und zu Hause nach einer Woche merken sie: Das geht gar nicht.“

Die Lösung ist ein modularer Aufbau. Die everybody Matratze besteht aus einem Stahlfederkern und einem Naturlatex-Topper, der in unterschiedlichen Härtegraden erhältlich ist. Alles ist austauschbar und nichts verklebt. „Wir haben kein Stück Schaumstoff und kein Stück Klebstoff in der Matratze“, erklärt Heiko – ungewöhnlich in einer Branche, in der viele Produkte ausschließlich aus verklebten Kunststoffschichten bestehen.

Die einzelnen Komponenten lassen sich anpassen, drehen und auswechseln. Ist die Oberfläche zu hart, kann der Topper verändert werden und ist der Kern zu weich, wird er getauscht. Dadurch bietet die everybody Matratze nicht nur Komfort, sondern auch Nachhaltigkeit. Laut Heiko landen jedes Jahr enorme Mengen Matratzen auf dem Müll. „Was hier in Hannover an Müllbergen entsteht, ist Wahnsinn“, findet er. Dem will er entgegenwirken. Naturlatex und Stahl lassen sich recyceln und Wegwerfen wird in der schlafzimmerei zur Ausnahme.

Dass die schlafzimmerei so konsequent auf Individualität setzt, hat auch mit Heikos beruflichem Hintergrund zu tun. Als gelernter Heilpraktiker und Schlafcoach „war ich bestimmt schon in 12.000 Schlafzimmern“, lacht er. „Irgendwann versteht man, warum Menschen schlecht schlafen und wie man das ändern kann.“

Heute fließt sein Wissen auch in die Beratung ein. Wer in der schlafzimmerei einen Termin vereinbart, bekommt keine schnelle Verkaufsshow, sondern eine einstündige Analyse. „Wir machen erst mal eine Anamnese“, erklärt Heiko. Es werden zum Beispiel Rückenprobleme, Schlafposition und das eigene Lattenrost besprochen, bevor jemand überhaupt auf einer Matratze liegt.

Und das kommt gut an. Obwohl der Laden von außen eher unscheinbar wirkt, kommen viele Kund*innen von weit her – aus ganz Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Ein Grund dafür ist auch der YouTube-Kanal der schlafzimmerei. Dort erklärt Heiko seit Jahren verständlich, wie Matratzen aufgebaut sind und worauf man achten sollte. „Das ist kein Verkaufskanal“, betont er. „Wir wollen einfach aufklären.“

Und auch an neuen Ideen mangelt es nicht. Aktuell arbeitet der Schlafcoach an einem weiteren Patent. Geplant ist ein spezielles Lattenrostsystem. „Du kannst kein Haus auf Sand bauen. Wenn der Untergrund nicht stimmt, bringt die beste Matratze nichts.“

Wer in die schlafzimmerei kommt, kann sich dank dieser jahrelangen Erfahrung und Expertise darauf verlassen, ernst genommen und ehrlich beraten zu werden. „Jeder hier tut so, als ginge es um sein eigenes Bett.“ Heiko und seinem Team liegt es am Herzen, dass jede*r Kund*in in den Genuss von erholsamem Schlaf kommt – körperlich und geistig.

Laura Druselmann

die schlafzimmerei GmbH

Abelmannstraße 3, 30519 Hannover

Tel.: 0511 80093805

E-Mail: kontakt@dieschlafzimmerei.de

www.dieschlafzimmerei.de

Öffnungszeiten:

Mo, Di, Do und Fr: 10 bis 18 Uhr

Mi: 10 bis 13 Uhr

Sa: 10 bis 15 Uhr