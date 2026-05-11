Gründungsstory Mai 2026: Kosmetik im Einklang mit Natur und Mensch: „echt natürlich“ aus der Wedemark

In einem kleinen Holzhaus im Garten, umgeben von Natur und fernab vom Trubel klassischer Studios, hat Brit Kayser ihr Kosmetikkonzept verwirklicht. Mit ihrem Studio „echt natürlich“ in der Wedemark bei Hannover verbindet die 46-Jährige moderne Schönheitsbehandlungen mit einem konsequent nachhaltigen Ansatz – und trifft damit den Nerv einer wachsenden Zielgruppe.

„Ich habe im Juni 2025 mein eigenes Studio eröffnet – ein kleines Holzhaus in unserem Garten“, erzählt Kayser. Dort bietet sie Kosmetikbehandlungen, Wellness und Fußpflege an. Ihr Fokus liegt auf Naturkosmetik in Kombination mit moderner Hautpflege. Dabei gehe es ihr um mehr als nur äußere Schönheit: „Entscheidend ist für mich, dass sich meine Kundinnen und Kunden wirklich entspannen können – und darauf vertrauen, dass alles, was ich verwende, ihnen und der Umwelt guttut.“ Der Weg in die Selbstständigkeit war für Kayser kein spontaner Schritt, sondern das Ergebnis langjähriger Erfahrung. Nach ihrer Ausbildung zur Kosmetikerin und dem Friseurmeister wechselte sie zunächst in die Forschung. „Nach der Familienphase und weiteren Stationen im Angestelltenverhältnis war klar: Ich möchte mein eigenes Konzept umsetzen“, sagt sie. Nachhaltigkeit, Qualität und persönliche Betreuung seien dabei von Anfang an die Leitlinien gewesen.

Diese Haltung spiegelt sich auch im gesamten Konzept wider: Das Studio wurde mit regionalen Handwerkern gebaut, besteht aus natürlichen Materialien und wird mit Solarstrom betrieben. Zum Einsatz kommen ausschließlich nachhaltige Produkte – frei von Mikroplastik und verantwortungsvoll produziert. „Mir ist wichtig, dass hinter den Produkten transparente Werte stehen. Ich teste alles selbst und empfehle nur, was ich wirklich überzeugt vertreten kann“, betont Kayser. Ihre Kundinnen – überwiegend Frauen zwischen 35 und 70 Jahren – schätzen vor allem die persönliche Atmosphäre. „Viele sagen, es fühlt sich eher an wie ein Besuch bei Freunden als ein Termin im Studio“, berichtet sie. Die Lage im Grünen verstärke diesen Effekt zusätzlich und biete einen bewussten Gegenpol zum oft hektischen Alltag.

Hilfe auf dem Weg in die Selbstständigkeit erhielt Kayser von hannoverimpuls. „Ich habe von Anfang an viel Unterstützung bekommen – von Coachings über Workshops bis hin zur individuellen Beratung“, sagt sie. Besonders bei Themen wie Businessplan, Finanzierung und Fördermöglichkeiten habe ihr das Angebot geholfen. Auch die Zusammenarbeit beschreibt sie positiv: „Ich hatte nie das Gefühl, allein zu sein.“

Für Anke Pawla, Projektleiterin Gründung und Entrepreneurship bei hannoverimpuls, ist das Beispiel „echt natürlich“ ein gelungenes Zusammenspiel aus Erfahrung und Vision: „‚echt natürlich‘ zeigt, wie sich Erfahrung, Familie und persönliche Vision in einer Gründung vereinen lassen. Wir verstehen uns als Partner, der ergänzt und unterstützt – damit aus Ideen konkrete Projekte werden.“ Auch anderen Gründerinnen und Gründern rät Kayser, sich frühzeitig Unterstützung zu holen: „Leidenschaft ist wichtig, aber ein solides Konzept und finanzielle Stabilität sind entscheidend.“ Rückschläge gehörten dazu – doch wer für seine Idee brenne, werde am Ende belohnt.