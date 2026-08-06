Ehrenamtliches Engagement: Naturfreundejugend Hannover (NFJ)

„Unsere Aktionen sind unvergesslich. Man bekommt die Möglichkeit, persönlich zu wachsen, Verantwortung zu übernehmen und erlebt so viel Tolles“, strahlt Linda. Die 20-Jährige engagiert sich ehrenamtlich in der Naturfreundejugend Hannover. Gemeinsam mit anderen jungen Menschen geht’s raus in die Natur – und regelmäßig rein in kleine Abenteuer.

Manchmal beginnt ehrenamtliches Engagement ganz zufällig: Immer mal wieder paddelte Linda bei Aktionen der Naturfreundejugend im Kanu über die Gewässer Hannovers, als eine hauptamtliche Mitarbeiterin des Vereins auf sie aufmerksam wurde. „Sophie hat mich gefragt, ob ich bei einer Kanuaktion mal mithelfen möchte. Über ein Jahr lang hat sie immer wieder nachgehakt, ob ich Lust hätte, Aktionen der NFJ anzuleiten.“ Und das zahlte sich schließlich aus: Linda ließ sich überzeugen, absolvierte ihre Jugendleiter*innen-Card, kurz Juleica, und ist heute froh, dass Sophie damals so hartnäckig war.

Inzwischen ist Linda Vorstandsmitglied der Naturfreundejugend Hannover, organisiert und begleitet Freizeiten. „Im Mittelpunkt stehen Naturerlebnisse, Mitbestimmung und Nachhaltigkeit, aber vor allem unsere Überzeugung, dass Kinder und Jugendliche ihre Freizeit aktiv mitgestalten können und sollten.“

All das währt inzwischen seit 100 Jahren. Noch in diesem Sommer wird ein großes Jubiläumsfest gefeiert. Für Kinder zwischen sechs und 16 Jahren gibt es an diesem Tag tolle Einblicke in die Arbeit des Vereins. Unabhängig davon gibt es aber auch das ganze Jahr über Möglichkeiten, den Verein kennenzulernen. Neben den Freizeiten gehören eine wöchentliche Kindergruppe, Angebote im Jugendtreff in der Nordstadt sowie Mitmachaktionen auf Straßenfesten zum Programm. Dort wird beispielsweise Linoldruck ausprobiert oder gemeinsam gebastelt.

Doch die Freizeiten sind für Linda definitiv das Herzstück der Vereinsarbeit. Damit seien besonders intensive Vorbereitung, lange Tage und viel Verantwortung verbunden, die letztlich aber in schöne gemeinsame Erlebnisse für alle Beteiligten münden. „Ein großes Highlight sind die Zeltlager. Die sind meistens extrem anstrengend, aber auch richtig, richtig schön.“ Die 20-jährige berichtet, dass es ihr jedes Mal wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn aus einer Gruppe fremder Kinder innerhalb weniger Tage ein super Team wird. „Es ist schön, zu merken, wenn sich die Kinder wohlfühlen, gut zusammenwachsen und gemeinsam Quatsch machen.“

Ein super Team sind aber nicht nur die teilnehmenden Kinder, sondern auch die Ehrenamtlichen selbst. „Inzwischen besteht mindestens die Hälfte meines Freundeskreises aus Menschen, die Teil der Naturfreundejugend sind oder einmal an einer Freizeit teilgenommen haben“, lächelt Linda. Und das ist kein Zufall: Die Naturfreundejugend setzt bewusst auf Mitbestimmung und darauf, jungen Menschen Verantwortung zu übertragen. Es geht nie nur um Freizeitgestaltung. Hinter jeder Aktion stecken Organisation, Absprachen, Finanzierung und viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit.

Genau dafür wünscht sich Linda künftig mehr gesellschaftliche Anerkennung. „Als außenstehende Person weiß man oft gar nicht, wie viel Arbeit hinter solchen Sachen steckt.“ Ihr Wunsch richtet sich deshalb auch an die Politik. Sie erhofft sich für die Zukunft mehr Unterstützung für die Jugendarbeit, bessere Rahmenbedingungen für hauptamtliche Mitarbeitende und stärkere Anreize für ehrenamtliches Engagement. Gleichzeitig appelliert sie an junge Menschen in Hannover, sich zu beteiligen und den Verein zu entdecken: „Kommt mit auf Freizeiten, werdet Mitglieder oder werdet Ehrenamtliche. Wir freuen uns über jede Person, die Bock hat.“

» Laura Druselmann

Naturfreundejugend Hannover

Maschstraße 24, 30169 Hannover

Tel. 0511 8094566

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