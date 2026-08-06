Gründungsstory August 2026: Solunar – Ein Ort für Bewegung, Balance und persönliche Entwicklung

Mit Soluna hat Renata Shenkman in Hannovers Südstadt einen Ort geschaffen, an dem weit mehr passiert als klassisches Fitnesstraining. In ihrem Boutique-Studio in der Großen Barlinge verbindet die 35-Jährige Yoga, Reformer Pilates, Barre, klassisches Pilates und Ayurveda-Coaching zu einem ganzheitlichen Konzept. Kleine Gruppen, persönliche Betreuung und hochwertiges Equipment schaffen eine Atmosphäre, in der die individuellen Bedürfnisse der Gäste im Mittelpunkt stehen.

„Mir war wichtig, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen nicht nur trainieren, sondern ganzheitlich begleitet werden – körperlich, mental und persönlich“, sagt Renata Shenkman. Je nach Lebenssituation und Ziel könne das ein intensives Reformer-Pilates-Training, eine entspannende Yogastunde, eine Ayurveda-Beratung oder ein inspirierender Workshop sein. Ergänzt wird das Angebot durch Retreats, Community-Events sowie die Möglichkeit, die stilvoll gestalteten Räume für private Veranstaltungen zu nutzen.

Der Weg in die Selbstständigkeit begann für die Gründerin zunächst fernab der Gesundheitsbranche. Nach einem Studium der IT und Betriebswirtschaft arbeitete sie fast neun Jahre in der Konzernwelt. Parallel dazu gewannen Yoga und Pilates jedoch immer mehr Bedeutung in ihrem Leben. Sie absolvierte Ausbildungen, begann zu unterrichten und stellte fest, wie viel Erfüllung ihr diese Tätigkeit brachte. „Der Wunsch, einen eigenen Ort für meinen ganzheitlichen Ansatz zu schaffen, wurde immer größer“, erinnert sie sich. Vor einem Jahr wagte sie schließlich den Schritt in die Selbstständigkeit. Heute bestätigt sie ihre Entscheidung täglich aufs Neue: „Zu erleben, wie Menschen durch unsere Angebote mehr Energie, Balance und Lebensfreude gewinnen, bestätigt mich jeden Tag.“

Das Studio richtet sich an Frauen und Männer aller Altersgruppen aus Hannover und der Region. Einige suchen einen Ausgleich zum stressigen Berufsalltag, andere möchten ihre Kraft und Beweglichkeit verbessern oder bewusster auf ihre Gesundheit achten. Gemeinsam ist ihnen der Wunsch nach persönlicher Betreuung und einer Atmosphäre, die Raum zum Ankommen und Durchatmen bietet.

Auch anderen Gründerinnen und Gründern möchte Renata Shenkman Mut machen. „Mein wichtigster Rat lautet: anfangen“, sagt sie. Eine gute Vorbereitung sei wichtig, Perfektion hingegen unerreichbar. „Vieles lernt man erst in der Praxis. Deshalb sollte niemand aus Angst vor Fehlern auf den ersten Schritt verzichten.“ Gleichzeitig empfiehlt sie, Beratungs- und Netzwerkangebote frühzeitig zu nutzen.

Auf diesem Weg wurde sie von hannoverimpuls begleitet. Bereits in der Gründungsphase unterstützte die Wirtschaftsförderung unter anderem bei Business- und Finanzplan, Rechtsform und Unternehmensaufbau. „Ich habe mich jederzeit ernst genommen, kompetent beraten und vertrauensvoll begleitet gefühlt“, sagt Shenkman. Besonders wertvoll seien darüber hinaus die Seminare und Netzwerkangebote gewesen. Dass der Austausch auch nach der Gründung weitergehe, schätze sie sehr.

Für Tina Reuschel, Projektleiterin Gründung und Entrepreneurship bei hannoverimpuls, ist Soluna ein gelungenes Beispiel für erfolgreiches Unternehmertum. „Der Schritt aus einer sicheren Konzernkarriere in die Selbstständigkeit erfordert Mut“, betont sie. „Soluna zeigt eindrucksvoll, wie aus Fachwissen, Leidenschaft und einer klaren Vision ein erfolgreiches Unternehmen entstehen kann.“ Mit Beratungs- und Netzwerkangeboten begleite hannoverimpuls Gründerinnen und Gründer nicht nur beim Start, sondern auch langfristig auf ihrem Weg.

» AL

Soluna Studio

Bewegung, Regeneration und persönliche Entwicklung

Große Barlinge 50, 30171 Hannover

0176 82093912

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