Literarisches: Martina Riccarda Niklis

Die Hannoveranerin Martina Riccarda Niklis arbeitet als Krankenpflegerin – das Schreiben begleitet sie jedoch schon seit vielen Jahren. In ihrem autobiographischen Debütroman „Ein anderer März“ begibt sich die Erzählerin auf eine eindringliche und befreiende Reise in ihre Vergangenheit.

Menschen entwickeln die unterschiedlichsten Wege und Strategien, um mit traumatischen Erlebnissen umzugehen. Warum das Niederschreiben solcher Erlebnisse für Martina Riccarda Niklis besonders kraftvoll ist, liegt im Zusammenspiel zweier Erfahrungen: Es eröffnet den Menschen durch den authentischen Blick in ihre Geschichte die Möglichkeit, sich darin wiederzufinden, und ermöglicht der Autorin selbst, ihrer eigenen Geschichte eine neue Form zu geben. Mit ihrem ersten Roman „Ein anderer März“ widmet sich die Autorin einer lebensverändernden Aufgabe: der Auseinandersetzung mit einer traumatischen Vergangenheit, deren Aufarbeitung eine gewaltige Herausforderung darstellt. Die in einem März getroffene Entscheidung, das Buch anzugehen, beschreibt sie als Tür, durch die sie trat:

„In diesem anderen Raum, in dem ich mich wiederfand, dachte ich nie mehr über die Entscheidung nach. Ich schrieb bis zum Ende.“ Ausgangspunkt des Buches ist die Rückkehr einer verdrängten Erinnerung an einen sexuellen Missbrauch in einem von Sprachlosigkeit, den Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs und Alkoholismus geprägten familiären Umfeld. Schon als Jugendliche begann die Autorin, Kurzgeschichten und Gedichte zu verfassen. „Mich fasziniert die Suche nach dem einen Wort, das genau den Kern trifft“, sagt sie und spricht dabei nicht nur von ihren persönlichen Erfahrungen, sondern auch über Fragen, die viele Menschen betreffen: Wie wirken sich familiäre Traumata über Generationen hinweg aus? Warum bleiben manche Erfahrungen jahrelang unausgesprochen? Und wie kann aus Schmerz Inspiration entstehen?

Die Tür zur Inspiration möchte Niklis auch für ihre Leserinnen und Leser öffnen. Sie wünscht sich, dass „Ein anderer März“ Menschen dabei unterstützt, einen neuen Blick auf sich selbst und ihre eigene Geschichte zu entwickeln und berichtet: „Immer wieder erzählen mir Leserinnen und Leser, dass sie sich in meinen Worten wiederfinden“. Der Gedanke des Perspektivwechsels zieht sich durch den gesamten Roman, den die Autorin im Kern als eine Erzählung darüber beschreibt, „wie ein Mensch sich Schritt für Schritt seine Würde und seine Verantwortung für das eigene Leben zurückerobert“. Dass diese Botschaft

glaubwürdig wirkt, liegt auch an der Offenheit, mit der sie ihre eigene Geschichte erzählt, ohne dabei den Blick für das Universelle zu verlieren. Literarisch fühlt sich Niklis keiner bestimmten Richtung verpflichtet. Sie liest ebenso begeistert die gesellschaftlich präzisen Romane von Mareike Fallwickl wie die Erzählkunst Stephen Kings, dessen Buch „Das Leben und das Schreiben“ sie nachhaltig geprägt hat. „Ich mag Literatur, die den Mut hat, genau hinzusehen, auch dort, wo es unbequem wird“, sagt sie und beschreibt damit zugleich ihren eigenen literarischen Anspruch.

Für Martina Riccarda Niklis bedeutet „Ein anderer März“ letztlich vor allem eines: Freiheit. Das Buch sei für sie der Beweis, dass Menschen nicht auf das reduziert sind, was ihnen widerfahren ist. Indem sie ihrer Geschichte eine neue Ausdrucksform gibt, entziehe sie sie ein Stück weit den Händen der Vergangenheit. Gleichzeitig versteht sie ihr Debüt nicht als Abschluss eines Kapitels, sondern als Anfang eines neuen Weges: „Während das Buch seinen Weg zu den Leserinnen und Lesern findet, arbeite ich bereits an meinem zweiten Roman. Das Schreiben ist längst zu einem festen Teil meines Lebens geworden, und ich freue mich darauf, diesen Weg weiterzugehen“. Ihr Wunsch für die Zukunft ist Ausdruck ihrer Überzeugung, weiterhin genau hinzusehen und Menschen einzuladen, die eigene Perspektive zu verändern. Denn vielleicht beginnt mit dem Entdecken einer Tür, die den Mut verlangt, geöffnet zu werden, eine andere Zeit.

» Emilia Encke

Ein anderer März

Paperback

418 Seiten

ISBN 978-3-695-17262-7

20 €

www.riccardaniklis.de