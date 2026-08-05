Neu in der Stadt: Ateliér Rumi und mood.

Ateliér Rumi

Das Ateliér Rumi ist ein neuer, kreativer Begegnungsort in Linden – ein Ort für alle, die ihrer Kreativität freien Lauf lassen, neue Techniken entdecken und den Alltag für ein paar Stunden hinter sich lassen möchten. Hier stehen nicht Perfektion oder Vorkenntnisse im Mittelpunkt, sondern die Freude am Gestalten, das gemeinsame Erleben und das Entdecken der eigenen kreativen Fähigkeiten. In einer entspannten Atmosphäre bietet das Team vielfältige Workshops an. Zum aktuellen Angebot gehören unter anderem Mosaiklampen-Workshops, traditionelle Çini-Malerei, Nähkurse sowie kreative Bedazzling-Workshops. Dabei werden traditionelle Handwerkskunst und moderne Techniken und Materialien miteinander verbunden. In Zukunft werden weitere kreative Workshops für Erwachsene und Kinder hinzukommen. Neben den regelmäßigen Workshops organisiert das Ateliér Rumi auch individuelle Gruppenveranstaltungen. Ob Junggesellenabschiede, Kindergeburtstage, Geburtstagsfeiern, Team-Events oder andere private Anlässe – jede Veranstaltung wird zu einem besonderen Erlebnis. Am Ende jedes Workshops nehmen die Teilnehmenden nicht nur ein selbst gestaltetes Werk mit nach Hause, sondern auch neue Erfahrungen und das gute Gefühl, etwas Eigenes geschaffen zu haben.

Limmerstraße 23, 30451 Hannover. Mehr Infos und Anmeldung auf www.app.zenamu.com/atelier-rumi und auf Instagram @atelier.rumi.hannover.

mood.

Mit dem neuen Salon haben sich die Gründerinnen Bree Satinka Janßen und Senem Ararat Cin einen lang gehegten Traum erfüllt. Die beiden Friseurinnen eröffneten nun ihren eigenen Premium-Salon in Hannovers Altstadt. Kennengelernt haben sie sich bei ihrem früheren Arbeitgeber. Aus der erfolgreichen Zusammenarbeit entstand eine enge Freundschaft. Gemeinsam bringen sie mehr als 25 Jahre Berufserfahrung mit und stehen für höchste handwerkliche Qualität, kontinuierliche Weiterbildung und individuelle Beratung. Der Wunsch nach einem eigenen Salon begleitete sie bereits seit rund fünf Jahren. Mit mood. haben sie einen modernen Lifestyle-Salon geschaffen, der weit mehr sein möchte als ein klassischer Friseurbetrieb. Im Mittelpunkt stehen persönliche Betreuung, hochwertige Produkte, ein stilvolles Ambiente und vor allem ausreichend Zeit für jede Kundin und jeden Kunden. Das Angebot umfasst Damen- und Herrenservices auf höchstem Niveau. Senem Ararat Cin ist auf Blond- und Strähnentechniken, natürliche Farbverläufe und präzise Haarschnitte spezialisiert. Bree Satinka Janßen gilt als Expertin für Haarverlängerungen, Globalblondierungen, kreative Farbtechniken und Gender-Affirming-Haircuts. Ihre Vision ist klar: mood. soll sich als feste Adresse für exklusiven Styling-Service in Hannover etablieren – ein Ort, an dem Qualität, Persönlichkeit und Wohlbefinden gleichermaßen im Mittelpunkt stehen.

Schmiedestraße 7, 30159 Hannover. Mo-Fr 8.15-19.30 Uhr. Mehr Infos auf Instagram @mood_hair_hannover.