Das Oktober-Kind ist da!

Ronald Clark war 17 Jahre lang Direktor der Herrenhäuser Gärten, ipso facto findet er Pflanzen super. Als er vor über zehn Jahren mit dem Vorschlag um die Ecke kam, er wolle die Dächer Hannovers begrünen, war der Haupttenor trotzdem erst mal: „Alles klar, gute Besserung“. Aber Clark ist drangeblieben und tatsächlich: 4 Jahre nach seiner Verabschiedung in den Ruhestand wurde sein Traum mit der Eröffnung des Dachgartens auf dem Parkhaus Schmiedestraße ein Stückchen weit wahr. Lars Kompa hat mit dieser Teufelskralle von einem Kerl in unserem Titelinterview gesprochen.