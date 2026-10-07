Der besondere Laden: concept NATURHAUS Küchen

„Was mich schon immer begleitet hat, ist meine Leidenschaft für gutes Design, individuelle Lösungen und vor allem für die Menschen, für die wir unsere Arbeit machen“, strahlt Burkhard Meßelken. Für ihn sind Küchen nicht einfach Möbelstücke, sondern Orte des Alltags. Hier wird gekocht und gegessen, aber auch geredet und gelebt. Eine Küche soll seiner Meinung nach nicht nur schön aussehen und funktionieren – sie soll sich richtig anfühlen.

Seit 30 Jahren begleitet Meßelken Menschen auf ihrem Weg zu genau diesem Gefühl. Im September 1996 beginnt die Geschichte seines Unternehmens zunächst ziemlich überschaubar: zwei Küchen, ein kleines Sortiment ergonomischer Möbel und rund 85 Quadratmeter Verkaufsfläche in den Räumen einer ehemaligen Schmiede in Bemerode. Doch dahinter steckt die Idee, individuelle Küchenplanung nicht als Extra, sondern als Ausgangspunkt zu verstehen.

Heute sitzt concept NATURHAUS Küchen in Kirchrode. Aus einer einfachen Idee ist inzwischen ein traditionsreiches Küchenstudio geworden, das neben Authentizität, Nachhaltigkeit und Kreativität vor allem ehrliche und kompetente Beratung verspricht.

Am Anfang einer solchen Beratung steht das persönliche Gespräch und damit auch die Frage, wie die Menschen wirklich leben. Die Vorstellungen, Gewohnheiten und Wünsche der Kund*innen sollen möglichst genau verstanden werden. Wie wird gekocht? Wie viel Platz wird gebraucht? Was soll verstaut werden? Welche Atmosphäre soll entstehen? Und natürlich: Was darf die neue Küche kosten? „Mein Ziel ist es, gemeinsam mit den Kunden die bestmögliche Lösung für ihre individuelle Küchenplanung zu entwickeln“, so Meßelken. Denn eine Küche „von der Stange“ kann zwar in einen Raum passen, doch ob sie auch zum Leben darin passe, sei eine andere Frage.

Aus genau diesem Grund geht die Planung bei concept NATURHAUS Küchen weit über ein reines Verkaufsgespräch hinaus. Nach einem ersten Austausch folgt ein Aufmaß vor Ort, bei dem Raumaufteilung, Anschlüsse und Lichtverhältnisse unter die Lupe genommen werden. Nur so können das Konzept, die technische Machbarkeit und das Budget aufeinander abgestimmt, Angebote besprochen und schließlich die Umsetzung organisiert werden.

Meßelken erklärt, dass in einer guten Küche die Wege stimmen müssen. Funktionalität gehöre genauso zum guten Design wie die Optik. „In einer perfekt geplanten Küche ist es wichtig, gut kochen zu können und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Abläufe stimmen.“ Es geht nicht nur darum, einen Raum einfach mit Küchenmöbeln auszustatten, sondern genauestens zu beachten, wie weit es zum Beispiel von der Arbeitsfläche zum Kochfeld ist oder wo nach dem Kochen das Geschirr landet. So möchte Meßelken gemeinsam mit seinem Team auch aus jedem schwierigen Küchengrundriss das Beste für seine Kund*innen herausholen.

Dass dabei kaum eine Planung der anderen gleicht, ist für den Küchendesigner gerade das Spannende. Nach einem einzelnen Lieblingsprojekt gefragt, muss er deshalb passen. „Die meisten meiner geplanten und umgesetzten Küchen sind mir im Gedächtnis geblieben“, erklärt er. Jede neue Planung bringe eigene Wünsche und Herausforderungen mit. Und seine Kund*innen möchte Meßelken mindestens genauso neugierig auf ihre Küchenplanung machen, wie er es selbst jedes Mal ist. Nach der Montage freut es ihn dann besonders, „zu sehen, wie aus dem Konzept eine fertige Küche entsteht und die Vorstellung der Kund*innen in ihrem Sinne verwirklicht wurden.“

Auch nach 30 Jahren concept NATURHAUS Küchen wird Meßelken von seiner Leidenschaft angetrieben und denkt noch lange nicht ans endgültige Aufhören. Die Zukunft seines Küchenstudios soll gemeinsam mit seinem Nachfolger Robert Becker geschrieben werden und verspricht noch viele individuelle und kreative Küchenkonzepte mehr.

Laura Druselmann

concept NATURHAUS Küchen

Bemeroder Str. 71, xxxxx Hannover

Tel.: 0511 56956348

E-Mail: b.messelken@concept-naturhaus-kuechen.de

www.concept-naturhaus-kuechen.de

Öffnungszeiten:

Di bis Fr: 11 bis 18 Uhr