Neu in der Stadt: Hannoi Bites 87 und Papenbreer

Hannoi Bites 87

Mit Hannoi Bites 87 ist in der Nordstadt ein Ort entstanden, der vietnamesische Esskultur nicht einfach kopiert, sondern auf seine ganz eigene Art nach Hannover bringt. Im Mittelpunkt stehen Gerichte, Aromen und Erinnerungen aus Vietnam – verbunden mit modernen Ideen, guten Produkten und dem Anspruch, vieles selbst zu machen. Hinter Hannoi Bites stehen Linh, Nazir und Mario. Linh und Nazir kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit in einer Bäckerei, wo sie nicht nur hervorragend zusammengearbeitet haben, sondern auch Freunde geworden sind. Nazir ist Bäcker aus Leidenschaft und hat durch Linh seine Begeisterung für die vietnamesische Küche entdeckt. Linh selbst kocht schon seit ihrer Jugend – früher für ihre jüngeren Geschwister, heute für die Gäste von Hannoi Bites. Linh und Mario sind seit über sieben Jahren verheiratet. Auch die vegane Küche ist aus persönlicher Erfahrung entstanden. Mario lebt seit über zehn Jahren vegan und weiß, wie schwer es sein kann, Restaurants zu finden, in denen veganes Essen nicht nur als lieblose Nebenoption behandelt wird. Deshalb sollen die veganen Gerichte bei Hannoi Bites genauso eigenständig und spannend sein wie der Rest der Karte. Die Küche orientiert sich an Klassikern wie Phở, Bánh Mì und Bún, möchte aber vor allem zeigen, dass Vietnam kulinarisch noch viel mehr zu bieten hat. Dazu gehören weniger bekannte Spezialitäten und langsam geschmorte Gerichte, die ein wenig an Omas Küche erinnern: herzhaft, aromatisch und überraschend vertraut, obwohl die Geschmäcker aus Vietnam kommen. Frische Kräuter, hausgemachte Saucen und ausgewählte Zutaten spielen dabei eine wichtige Rolle. Wo es sinnvoll ist, kommen Bio-Produkte zum Einsatz. Auf zugesetztes Glutamat wird bewusst verzichtet. Der selbstgebaute Holz- und Streetfood-Charakter des Restaurants gehört dabei genauso zu Hannoi Bites wie das Essen. So entsteht mitten in der Nordstadt ein Stück Vietnam: persönlich, modern, unkompliziert und mit viel Freude am Essen. Engelbosteler Damm 87. Mo-So 16-22 Uhr. Mehr Infos und Bestellung auf www.hannoibites87.de.

Aus Eckerle wird Papenbreer

Mit einem neuen Sortiment für Damen, einem weiterentwickelten Herrensortiment und einem modernen Auftritt startet das ehemalige Modehaus Eckerle in Hannover in ein neues Kapitel. Auf rund 900 Quadratmetern präsentiert Papenbreer künftig Mode für Damen und Herren. Die neue Damenwelt bringt internationale Designer- und Premiumbrands wie Max Mara, Zimmermann, AMI Paris, Etro, Fabiana Filippi, Missoni, Extreme Cashmere und Closed in die Stadt. Auch das Herrensortiment wurde neu zusammengestellt. Bewährte Marken wie Canali, Jacob Cohën, Santoni und Polo Ralph Lauren treffen auf neue Labels wie AMI, Casablanca, Dsquared2 und Canada Goose. Eröffnet wurde die neue Filiale unter dem Motto „In Bloom – Eine neue Markenwelt entfaltet sich“. Das Leitmotiv steht für den Wandel des Hauses: Bewährtes bleibt erhalten, gleichzeitig entsteht Raum für neue Ideen und eine neue Zielgruppen. Der Neustart zeigt sich bereits in den Schaufenstern. Für die floralen Inszenierungen ist das Studio de Pasquale verantwortlich. Fashion, Natur und Design verbinden sich dabei zu einer starken Inszenierung. Ilija Rogasch übernimmt als Geschäftsleiter die Verantwortung für den Standort Hannover. Der erfahrene Fashion-Retail-Manager ist seit vielen Jahren mit der Stadt verbunden und wird gemeinsam mit seinem Team für die persönliche Kund*innenberatung kümmern sowie die neue Ausrichtung des Hauses weiterentwickeln.

Karmarschstr. 23d, 30159 Hannover. Mo-Sa 10-19 Uhr. Mehr Infos auf www.papenbreer.com.