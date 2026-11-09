Bandporträt November 2026: Delano Peak

Zwischen 1995 und 2000 waren Delano Peak aus Hannover und Umgebung kaum von den Bühnen wegzudenken. Die sechs Jungs spielten damals in der Finalrunde von „Local Heroes“ und waren auf zahlreichen Bühnen ihrer Heimatstadt zu Hause. In dieser Zeit entstanden die beiden Alben „Blind“ und „Ausziehen“, die heute noch auf gängigen Plattformen zu hören sind. Musikalisch haben sie sich dem deutschen Sprechgesang verschrieben, ihr Stil wurde in der Presse nicht selten mit dem der Fantastischen Vier verglichen. Dann wurde es für rund 20 Jahre still. Doch 2024 waren die Leine-Jungs wieder da. Am 27. November feiern sie ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum im Lux. Zu diesem Anlass erzählen Schlagzeuger Kai und Gitarrist Nils von ihrer Geschichte.

„Wir haben uns damals zusammengefunden und das gemacht, worauf wir Lust hatten. Dabei herausgekommen ist eine Mischung aus HipHop, Rock, Pop, ein bisschen Jazz und Sprechgesang.“ Sie bezeichnen ihren Musikstil auch als Flummi-Core. „Weil eigentlich die ganze Zeit auf der Bühne und im Publikum gesprungen wird.“ Der Name der Band habe nur ansatzweise mit dem Berg Delano Peak in Utah zu tun. „Das passiert, wenn einem keine richtig gute Idee einfällt. Dann macht man den Atlas auf, zeigt irgendwo mit dem Finger hin, trifft plötzlich einen Berg in Utah und sagt, das ist unser neuer Bandname. Das wurde auch nicht mehr diskutiert, das war dann gesetzt.“

Nach einiger Zeit ging die Band auseinander. Bei den Mitgliedern entwickelten sich private und berufliche Verpflichtungen, mit denen die Konstellation der Gruppe nicht mehr funktionierte. „Damals wurden ein paar Showcases gespielt, dann durften wir auch mal nach Hamburg oder Leipzig fahren, um hier und da vorzuspielen. Aber wie gesagt, das ist die Zeit von damals. Inzwischen haben wir unsere Jobs, unser Leben und freuen uns darauf, unsere Musik zu machen.“ So bleibt die Musik für die Mitglieder größtenteils ein Hobby, von dem sie aber geistig wie emotional zehren. „Wir hatten aber in all der Zeit noch Kontakt. Die Freundschaft war immer noch da, man hat immer wieder was gemacht, sich regelmäßig gesehen, zusammen was unternommen. Und vor drei oder vier Jahren kam die Idee auf, mal wieder was in der Gruppe zu machen.“

Delano Peak hat angefangen, alte Stücke in Akustikversionen aufzubereiten, um wieder auf Veranstaltungen zu spielen und Events zu begleiten. Die Fanbase vor der Pause ist nach all der Zeit sogar noch erhalten geblieben. In den letzten zwei Jahren traf diese wieder im Lux zusammen. „Das war wie ein Klassentreffen. Wir haben da Leute getroffen, die wir seit 30 Jahren nicht gesehen haben, mit denen wir teilweise zur Schule gegangen sind. Und in der ersten Reihe stehen dann plötzlich Großmütter mit ihrem Nachwuchs und hüpfen. Freund*innen und Bekannte haben sich Kutten gebastelt. Die eine kam in einer eigenen Jeansjacke, wo sie unser damaliges Cover von der CD, die wir in den 90er-Jahren aufgenommen hatten, hinten drauf genäht hat. Das war ein ganz tolles Bild.“ Die heutigen Bühnenauftritte sind im Vergleich zu damals zwar weniger zahlreich, werden von der Band aber umso stärker wertgeschätzt.

Im aktuellen Programm wurden alte Hits in die neuen gestreut. Diese entstehen nach wie vor in der Gruppe durch gemeinsames Ausprobieren. „Wir haben niemanden, der sagt, ich schreibe jetzt nach meinem Schema die Songs runter und dann passt das schon in ein Genre rein. Wir sind sechs Leute, die im Proberaum zusammenkommen. Einer hat mal eine Idee und dann gucken wir, was daraus wird. Deswegen ist Delano Peak auch im Grunde genommen eine Live-Band. Das Ganze lebt einfach von der Bühne und von der Dynamik, die da entsteht.“ Den Ort zum Proben hat Bassist Kevin arrangiert und befindet sich in der alten Fleischfabrik am Pferdeturm.

Auch wenn die Presse damals in den 90er-Jahren die Band mit den Fantastischen Vier verglichen hatte, so nennen sie auch andere Gruppen wie Rage Against the Machine und die Beastie Boys als musikalisch stilistische Vorbilder. Auf eine Delano-Peak-Tour bleibt es nach aktuellem Stand leider nur zu hoffen. Grundsätzlich wäre die Lust auf eine Tournee vorhanden, nur sie zu realisieren, könnte für die Band schwierig werden. Was die Neuveröffentlichungen angeht, passen sie sich der aktuellen Zeit an. „Wir haben die Songs, die wir in den letzten Jahren neu produziert haben, auch schon veröffentlicht, aber das machst du heute mit selbstgemachten Videos auf YouTube und stellst die Songs auf Spotify ein.“

Und worauf können wir uns beim Jubiläumskonzert freuen? „Also abgesehen davon, dass Nils auf der Bühne steht und ich dahinter sitzen darf, haben wir eine gut befreundete Band eingeladen. Und zwar eine Rock-Pop-Crossover-Cover-Band mit Musik aus den 90er- und 00er-Jahren namens ollie_smalls, die mit uns zusammen das Bühnenprogramm bestreiten werden. Das heißt, wir werden an dem Abend unser Bestes mit auf die Bühne bringen und wollen gerne mit allen, die dabei sind, Freund*innen, Fans, Familie, eine geile Party erleben, es ist schließlich unser Geburtstag!“

» Emre Cenit