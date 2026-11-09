Der besondere Laden: Martin Blecker – Hörakustik & Augenoptik

Ein Mädchen mit langen roten Locken kommt zurück in den Laden, den Rucksack in der Hand. Ob da etwas kaputt sei, will sie wissen, der mache so komische Geräusche. Anne Voß nimmt eine Haarsträhne des Mädchens und streicht damit über den Stoff. „Meinst du das hier?“ Es ist das Rascheln der eigenen Locken, die beim Gehen über den Rucksack gleiten. Das Mädchen hat dieses Geräusch noch nie gehört – bis zu diesem Tag. Solche Momente erlebt Anne Voß immer wieder. Ein anderer Klassiker: „Ich wusste gar nicht, dass Wind ein Geräusch macht.“

Anne Voß ist Hörgeräteakustikmeisterin, Sehberaterin, CI-Spezialistin und vor allem eines: Pädakustikerin. Seit 2007 ist sie zertifizierte Expertin für die Hörversorgung von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen. Bei Martin Blecker wurde für die jungen Kund*innen eigens umgebaut, damit nicht nur das Kind Platz hat, sondern gleich die ganze Familie. „Viele Fragen brauche ich gar nicht erst zu stellen, wenn ich die Familiendynamik sehe“, erzählt Anne Voß.

Wenn Familien zum ersten Mal zu ihr kommen, liegt meist ein langer Tag hinter ihnen: stundenlange Untersuchungen beim Pädaudiologen, ein mehrseitiger Befund und das Gefühl, dass gerade eine Welt zusammengebrochen ist. „Die wissen oft nicht, welche Fragen überhaupt gestellt werden sollten.“ Der erste Termin bleibt deshalb kurz, ein Gespräch und eine Abformung der Ohren. Richtig los geht es erst beim zweiten Mal, wenn das Kind ausgeruht ist. Dann kommen alle: Eltern, Geschwister, Großeltern. „Notfalls ziehe ich die Schuhe aus und wir sitzen auf dem Fußboden.“ Die Hauptperson ist das Kind. „Wenn die Kinder ihre Angst verlieren und denken: Die macht was mit mir, das gut für mich ist und Spaß macht – dann sind die Türen weit offen.“

Weil Kinder noch gar nicht wissen können, was ein Hörgerät ihnen bringt, zählt für sie zunächst vor allem das Aussehen. Also wird ausgesucht: Lieblingsfarben, Ohrstücke mit Steinchen oder Blümchen, Aufkleber mit Löwe, Delfin oder Marienkäfer. „Hörgeräte dürfen bunt sein“, sagt Anne Voß. Bremsen muss sie eher die Eltern, die sich manchmal Beige oder Transparent wünschen, damit bloß niemand etwas sieht. Nicht richtig hören zu können, das wird häufig noch stigmatisiert. Die Eltern haben Angst, dass ihre Kinder ausgegrenzt werden. „Diese Ängste will ich nehmen. Dann sind die Kinder auch selbstbewusst.“ Ist alles richtig eingestellt, wird es emotional. „Meistens fangen die Mütter an zu weinen“, erzählt Anne Voß. „Sie sehen in den Augen ihres Kindes, dass da auf einmal eine Lampe angeht.“ Erfolg ist für die Pädakustikerin, wenn Eltern später berichten, dass ihr Kind das Hörgerät den ganzen Tag trägt und sie es erst herausnehmen dürfen, wenn es eingeschlafen ist. Oder wenn eine Lehrerin zurückmeldet, dass das Kind im Unterricht freiwillig vorgelesen hat.

Oft beginnt der Weg zu Anne Voß viel zu spät. Zwar gibt es direkt nach der Geburt ein Hörscreening, doch ein auffälliges Ergebnis kann viele Ursachen haben, und niemand will eine Fehldiagnose stellen. So vergehen Monate, manchmal Jahre. Gerade bei einseitigem Hörverlust gleichen Kinder unglaublich viel aus, vor allem mit den Augen. „Sie verstecken ihre Probleme und schauspielern, aber in Wahrheit ist das alles ein krampfiges Ringen.“ Eltern spüren häufig, dass etwas nicht stimmt, fühlen sich aber allein gelassen. Irgendwann stoßen sie dann auf das Wort Pädakustik und stehen bei Martin Blecker Hörakustik & Augenoptik vor der Tür. „Dann sagen sie: Vielleicht ist das totaler Quatsch, dass wir hier sind. Aber wir brauchen Hilfe.“

Wer als Kind zu Anne Voß kommt, bleibt meist viele Jahre. „Ein Kind, das ich mit Hörsystemen versorge, bekommt bei mir immer einen Folgetermin. Ein Leben lang.“ Wohin so ein Weg führen kann, zeigt Anne-Sophie König. Mit etwa drei Jahren wurde bei ihr eine beidseitige Innenohrschwerhörigkeit festgestellt. Ihre ersten Hörgeräte bekam sie von Herrn Martin Blecker persönlich, „und lernte dann auch erst richtig zu sprechen“. Schon damals durfte sie sich bunte Ohrstücke aussuchen. Heute ist sie seit 30 Jahren Kundin, hat studiert, arbeitet als Sozialarbeiterin und ist am liebsten auf Konzerten und Festivals unterwegs.

Natürlich versorgt Anne Voß nicht ausschließlich Kinder. Auch bei Erwachsenen schaut sie auf den ganzen Menschen. Gemessen wird bei ihr deshalb immer auch das Sprachverstehen im Störgeräusch. „Denn das ist das Problem, das die Leute haben. Auch die Kinder.“ Ihr Tipp: sich die Messung immer mitgeben lassen und dendie Akustikerin bitten, sie zu übersetzen. All das braucht selbstverständlich Zeit. „Man kann das auch am Fließband machen, aber die Ergebnisse sind dann entsprechend“. Ihr Leitspruch: „Ich muss immer das Maximum für meine Kund*innen herausholen. Und wenn ich aufgebe, bevor ich gewonnen habe, hätte ich gar nicht erst anzufangen brauchen.“ Ihr Antrieb? Da muss Anne Voß nicht lange überlegen: „Ich liebe Menschen.“

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Martin Blecker

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