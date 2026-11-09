Der Freundeskreis im Gespräch mit Jörg Stichnoth und seinen Töchtern Kaj-Johanna und Kim-Sophie Stichnoth

Für diese Ausgabe haben wir uns mit Jörg Stichnoth (JS) und seinen Töchtern Kaj-Johanna (KJS) und Kim-Sophie Stichnoth (KSS) getroffen. Ein Gespräch über Goldschmiedekunst und Familie, über die Kraft unterschiedlicher Generationen, über Hannover – und darüber, warum eine Stadt von den Menschen lebt, die bereit sind, sich für sie einzusetzen.

Herr Stichnoth, Ihr Vater hat die Goldschmiede 1954 in Lehrte gegründet, wenige Jahre später ging es nach Hannover. Was haben Sie von ihm mitgenommen – handwerklich und menschlich?

JS: Sehr viel. Vor allem den Anspruch, Dinge richtig zu machen und nicht einfach nur schnell. Goldschmiedekunst ist ein Handwerk, bei dem ein Zehntelmillimeter einen Unterschied machen kann. Qualität muss nicht nur in dem Moment überzeugen, in dem ein Schmuckstück unsere Werkstatt verlässt. Im besten Fall erkennt man sie noch nach Jahrzehnten. Von meinem Vater habe ich aber auch gelernt, Verantwortung für das zu übernehmen, was man aufbaut – für das Unternehmen, für die Menschen, die dort arbeiten, und für das Umfeld, in dem man tätig ist. Gleichzeitig glaube ich nicht daran, Tradition einfach zu konservieren. Jede Generation muss ihren eigenen Weg finden. Wir arbeiten heute natürlich völlig anders als 1954. Was geblieben ist, ist der Anspruch.

Und eine Frage an die Töchter. Was haben Sie studiert, wie sind Sie in das Familienunternehmen hineingewachsen und wofür sind Sie heute verantwortlich?

KJS: In ein Familienunternehmen wächst man wahrscheinlich schon hinein, bevor man es selbst bemerkt. Das Geschäft, die Werkstatt, Kunden und Mitarbeiter waren bei uns immer Teil des Lebens. Die Zusammenarbeit zwischen unserem Vater und unserem Onkel ist dabei ein Vorbild für uns. Und gerade unsere Großmutter hat diese enge familiäre Verbundenheit besonders geprägt. Trotzdem war es für mich wichtig, zunächst einen eigenen Weg zu gehen. Ich habe BWL studiert und promoviere derzeit im Bereich Marketing und Management. Dadurch schaue ich natürlich besonders auf wirtschaftliche Zusammenhänge, Positionierung und Kommunikation. Mich interessiert die Frage, wie man ein traditionsreiches Unternehmen weiterentwickelt, ohne dabei die Identität zu verlieren.

KSS: Bei mir ist der Zugang noch einmal ein anderer. Ich habe Architektur studiert und denke sehr stark über Gestaltung und Konzepte nach. Mich fasziniert der Prozess, aus einer ersten Idee etwas Konkretes entstehen zu lassen – einen Raum oder ein Objekt. Das Spannende ist, dass sich Architektur und die Goldschmiedekunst gar nicht so unähnlich sind, wie man auf den ersten Blick vielleicht meint. In beiden Fällen geht es um Proportionen, Materialien, Funktion und Gestaltung – nur die Dimensionen sind andere.

JS: Und genau diese unterschiedlichen Blickwinkel finde ich spannend. Kim kommt über Architektur, Gestaltung und konzeptionelles Denken, Kaj über Betriebswirtschaft, Marketing und Wissenschaft. Dazu kommt unsere Erfahrung aus vielen Jahrzehnten Goldschmiede und Unternehmertum. Wenn diese Perspektiven aufeinandertreffen, entstehen manchmal Diskussionen – aber meistens auch ziemlich gute Ideen.

Wie viel Familie verträgt ein Unternehmen, und wie viel Unternehmen verträgt eine Familie?

JS: Wahrscheinlich mehr, als man denkt – aber nur, wenn jeder seinen eigenen Platz findet. Die große Stärke eines Familienunternehmens ist das Vertrauen. Man denkt langfristiger, kennt sich sehr gut und weiß, dass Entscheidungen nicht nur für das nächste Quartal getroffen werden. Aber genau darin liegt natürlich auch die Herausforderung: Man kann die Firma nicht jeden Abend mit an den Esstisch nehmen.

KJS: Man muss miteinander diskutieren können, auch einmal deutlich. Danach muss aber wieder klar sein: Das war eine geschäftliche Diskussion und keine familiäre.

KSS: Und wir sehen die Dinge tatsächlich oft unterschiedlich. Mein Vater betrachtet ein Projekt vielleicht zuerst unternehmerisch und handwerklich, Kaj wirtschaftlich und kommunikativ und ich gestalterisch und konzeptionell, aber auch das unternehmerische Denken wurde sowohl meiner Schwester als auch mir früh mit auf den Weg gegeben.

JS: Und dann versuchen drei Menschen, die ziemlich genau wissen, was sie wollen, einen gemeinsamen Lösungsweg zu finden. Das ist nicht immer langweilig (lacht). Aber im Ernst: Gerade aus diesen unterschiedlichen Sichtweisen entsteht häufig etwas, auf das einer allein nicht gekommen wäre.

Warum ist Hannover eigentlich genau der richtige Ort für die Manufaktur?

JS: Zunächst einmal, weil Hannover unser Zuhause ist. Unsere Familie und unser Unternehmen sind seit vielen Jahrzehnten mit dieser Stadt verbunden. Aber Hannover ist auch objektiv ein guter Standort. Wir haben starke Unternehmen, Wissenschaft, Kultur, Handwerk und eine sehr hohe Lebensqualität. Gleichzeitig ist die Stadt groß genug, dass immer etwas passiert, und klein genug, dass man sich noch begegnet. Man kann hier tatsächlich etwas bewegen. Und vielleicht passt auch ein gewisses Understatement zu einer Goldschmiedemanufaktur. Nicht alles, was wertvoll ist, muss laut sein.

Was ist das Schönste an Ihrer Arbeit? Und worauf könnten Sie verzichten?

JS: Das Schönste ist, Dinge zu schaffen, die für Menschen eine Bedeutung bekommen. Wir stellen ja nicht einfach irgendein Produkt her. Ein Schmuckstück erinnert vielleicht an eine Hochzeit, eine Geburt, einen besonderen Menschen oder einen wichtigen Moment im Leben. Manchmal kommt ein Schmuckstück Jahrzehnte später wieder zu uns und wird für die nächste Generation verändert. Dann merkt man, dass unsere Arbeit Menschen tatsächlich ein Leben lang begleiten kann. Das finde ich nach wie vor faszinierend.

KSS: Mich begeistert der Weg von der Idee bis zum fertigen Objekt. Am Anfang gibt es vielleicht nur einen Gedanken, einen Wunsch oder eine Skizze. Dann wird daraus ein Entwurf, ein Modell und schließlich etwas, das man in der Hand halten kann.

KJS: Und anschließend kommt noch eine andere Aufgabe hinzu: Man muss erklären können, warum etwas besonders ist. Gerade bei einem handwerklich gefertigten Produkt steckt unglaublich viel Wissen und Arbeit in Dingen, die der Kunde auf den ersten Blick vielleicht gar nicht sieht.

JS: Und worauf könnte ich verzichten? Da muss ich nicht lange überlegen: auf einen erheblichen Teil der Bürokratie. Dann hätten wir wahrscheinlich noch mehr Zeit für die schönen Dinge.

Was macht Hannover für Sie lebenswert – jenseits von Maschsee und Herrenhausen?

JS: Die Menschen und die kurzen Wege – und damit meine ich nicht nur die Kilometer. In Hannover überschneiden sich Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, Handwerk und Stadtgesellschaft. Man begegnet sich. Aus einem Gespräch kann plötzlich eine Idee entstehen und aus einer Idee ein Projekt. Das ist eine Qualität, die man manchmal erst bemerkt, wenn man in deutlich größeren Städten unterwegs ist. Hannover besitzt eine enorme Vielfalt, ohne dabei unübersichtlich zu werden. Genau daraus entsteht die Möglichkeit, Netzwerke zu schaffen und Menschen zusammenzubringen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben.

Hannover gilt als unterschätzt. Zu Recht? Und was müsste sich in dieser Stadt dringend ändern?

JS: Ja, Hannover ist unterschätzt. Manchmal leider auch von den Hannoveranern selbst. Wir könnten deutlich selbstbewusster sein. Andere Städte erzählen sehr offensiv, wie großartig sie sind. Hannover hat wirtschaftlich, kulturell und gesellschaftlich unglaublich viel zu bieten und redet erstaunlich wenig darüber. Was ich mir wünschen würde, ist mehr Mut zu neuen Ideen. Wir sollten nicht bei jeder Idee zuerst zehn Gründe suchen, warum sie schwierig werden könnte. Manchmal muss man auch einfach anfangen.

KJS: Hannover hat sehr viele starke Eigenschaften, aber wir erzählen damit noch nicht immer eine klare Geschichte. Eine Stadt braucht genauso wie ein Unternehmen ein Gefühl dafür, wofür sie stehen möchte.

KSS: Und eine Stadt wird nicht nur durch einzelne Gebäude attraktiv. Entscheidend sind die Räume dazwischen – Plätze und Orte, an denen Menschen gerne sind, sich begegnen und in den Austausch kommen können. Gerade in diesem Bereich gibt es in Hannover noch unglaublich viel Potenzial. Für diese Orte müssen wir nicht neu bauen, im ersten Schritt sollten wir anfangen, vorhandene Räume neu, anders und mutig zu denken.

Wie sind Sie zum Freundeskreis gekommen, und warum lohnt sich die Mitgliedschaft aus Ihrer Sicht?

JS: Mich überzeugt die Idee, dass Kultur nicht ausschließlich Aufgabe der öffentlichen Hand sein kann. Eine lebendige Stadt braucht Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und Dinge möglich zu machen. Beim Freundeskreis geht es für mich deshalb um mehr als finanzielle Unterstützung. Es geht um Begegnungen. Um Ideen. Um Menschen, die aus völlig unterschiedlichen Bereichen kommen und trotzdem etwas gemeinsam haben: Sie möchten, dass diese Stadt lebendig bleibt. Kultur schafft dabei etwas, das Wirtschaft oder Politik allein nicht schaffen können. Sie bringt Menschen miteinander ins Gespräch, manchmal auch Menschen, die ansonsten kaum miteinander gesprochen hätten.

Die Preisskulpturen für den Stadtkulturpreis haben Ihre Auszubildenden gestaltet. Wie kam es dazu, und wie gehen junge Goldschmiedinnen und Goldschmiede an so eine Aufgabe heran?

JS: Die Idee hat uns sofort gefallen: Ein Preis für kulturelles Engagement in Hannover wird von jungen Menschen aus Hannover gestaltet und handwerklich hergestellt. Für unsere Auszubildenden ist das eine ganz besondere Aufgabe. Bei einem normalen Schmuckstück gibt es häufig einen Kundenwunsch als Ausgangspunkt. Bei einer Preisskulptur muss man viel grundsätzlicher überlegen: Was soll dieser Preis ausdrücken? Wie übersetzt man Anerkennung, Kultur oder Engagement in eine Form? Plötzlich wird aus einer handwerklichen Aufgabe eine gestalterische und fast philosophische Frage.

KSS: Genau solche Aufgaben sind für junge Gestalter spannend. Es gibt nicht die eine richtige Lösung. Man muss eine eigene Haltung entwickeln und diese anschließend in Material und Form übersetzen.

KJS: Und die Auszubildenden erleben, dass ihre Arbeit außerhalb des normalen Werkstattalltags wahrgenommen wird. Das schafft natürlich auch Stolz auf das eigene Handwerk.

JS: Das ist mir wichtig. Goldschmiedekunst ist ein sehr altes Handwerk – aber deshalb noch lange kein altes Handwerk im Sinne von gestern. Wir arbeiten heute mit traditionellen Werkzeugen genauso wie mit CAD, 3D-Technologien und modernen Fertigungsverfahren. Gerade diese Verbindung macht den Beruf spannend.

Warum sollte man sich in der Stadt engagieren, in der man lebt? Reicht es nicht, gute Arbeit zu machen und hier seine Steuern zu zahlen?

JS: Das wäre mir persönlich zu wenig. Natürlich gehört es dazu, ein Unternehmen ordentlich zu führen, Arbeitsplätze zu schaffen und Steuern zu zahlen. Aber eine Stadt ist mehr als ihre Verwaltung und ihre Wirtschaft. Wenn man über Jahrzehnte von einer Stadt profitiert, hier sein Unternehmen aufbauen kann, Mitarbeiter findet, Kunden gewinnt und seine Familie hier lebt, entsteht daraus für mich auch Verantwortung. Nicht jeder muss in zehn Vereinen Mitglied sein. Aber jeder kann sich die Frage stellen: Was kann ich dazu beitragen, dass der Ort, an dem ich lebe, ein kleines Stück besser wird? Vielleicht ist das Entscheidende tatsächlich das Wort „miteinander“. Eine Stadt funktioniert nicht dadurch, dass jeder nur auf seinen eigenen kleinen Bereich schaut.

Noch einmal eine Frage an die Töchter. Engagiert sich Ihre Generation anders als die Ihres Vaters? Was bewegt junge Leute heute dazu, sich für ihre Stadt einzusetzen?

KJS: Ich glaube schon, dass sich die Art des Engagements verändert. Unsere Generation fragt vielleicht stärker nach der konkreten Wirkung. Es reicht nicht unbedingt zu sagen: „Das unterstützen wir seit zwanzig Jahren.“ Man möchte wissen: Was entsteht daraus? Wen erreichen wir? Was verändert sich tatsächlich? Das ist aber keine Ablehnung von Engagement – im Gegenteil. Es ist eher der Wunsch, stärker beteiligt zu sein.

KSS: Ich glaube auch, dass junge Menschen grundsätzlich mitgestalten möchten. Gerade wenn man sich mit Architektur und Stadt beschäftigt, erlebt man unmittelbar, wie sehr die Umgebung das Leben beeinflusst. Wie sieht ein Platz aus? Gibt es dort einen Grund, sich aufzuhalten, zum Beispiel besonders angenehme klimatische Bedingungen im Sommer? Treffen sich dort unterschiedliche Menschen? Gibt es Raum für Kultur, Gastronomie oder spontane Ideen? Wenn junge Menschen merken, dass ihre Vorstellungen und Ideen tatsächlich gehört werden und sie etwas verändern können, entsteht Engagement fast von selbst.

JS: Und genau deshalb finde ich den Austausch zwischen den Generationen so wichtig. Die ältere Generation bringt Erfahrung, Netzwerke und vielleicht auch eine gewisse Gelassenheit mit. Die jüngere stellt andere Fragen und akzeptiert manches nicht nur deshalb, weil es schon immer so war. Wenn beides zusammenkommt, kann daraus sehr viel entstehen.

Was wünschen Sie sich für Hannover in den nächsten zehn Jahren?

JS: Vor allem mehr Mut. Ich wünsche mir ein Hannover, das seine eigenen Stärken erkennt und selbstbewusster zeigt. Eine Stadt, die nicht versucht, Berlin, Hamburg oder München zu kopieren, sondern eine eigene Identität entwickelt. Ich wünsche mir noch mehr Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, Handwerk und kreativen Menschen. Und ich wünsche mir eine Stadt, in der eine ungewöhnliche Idee zunächst Neugier auslöst und nicht sofort die Frage, warum sie möglicherweise nicht funktionieren könnte.

KSS: Ich wünsche mir mehr Orte, die Menschen zusammenbringen. Räume, die flexibel sind, die sich verändern dürfen und in denen Kultur, Gestaltung und Begegnung miteinander verschmelzen können. Hannover hat dafür unglaublich viele Möglichkeiten – man muss sie manchmal nur neu entdecken.

KJS: Ich wünsche mir, dass junge Menschen nach ihrer Ausbildung oder ihrem Studium nicht automatisch überlegen, nach Berlin, Hamburg oder München zu gehen, sondern sagen: In Hannover kann ich etwas aufbauen. Hier gibt es Chancen, interessante Unternehmen, Kultur und eine hohe Lebensqualität. Und wir müssen lernen, diese Geschichte auch besser zu erzählen.

JS: Vielleicht wäre das schönste Ziel, dass wir in zehn Jahren nicht mehr darüber sprechen, warum Hannover unterschätzt wird. Sondern darüber, warum andere Städte ein bisschen neidisch auf Hannover schauen.

» LAK