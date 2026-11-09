Editorial 11-2026

Liebe Leser*innen,

als Radio Hannover am 2. April 2014 auf Sendung ging, hat man der Geschichte kaum eine Chance gegeben. Das kommt mir sehr bekannt vor. Inzwischen läuft das 13. Jahr, und Martin Wöbbeking, einer der Gesellschafter und Geschäftsführer, kann eine ziemlich einfache Erfolgsformel benennen: Hannover steht im Mittelpunkt. Die Hörer*innen haben es in einer frühen Befragung kürzer gefasst: „Ihr nervt nicht so wie die anderen.“ 90 bis 95 Prozent der Werbung bei Radio Hannover kommen aus der Region. Und Martin Wöbbeking ist überzeugt, dass das Lokale in Zeiten von Fake News und medialer Überlastung wieder an Bedeutung gewinnen wird. Als Anker, auf den man sich verlassen kann.

Das ist leider eine optimistische Einschätzung, denn die Entwicklung der vergangenen Jahre spricht eher dagegen. Die Medienlandschaft verändert sich gleichzeitig in zwei Richtungen, auch bei uns in Hannover. Auf der einen Seite konzentriert sie sich. HAZ und Neue Presse arbeiten längst mit einer weitgehend gemeinsamen Redaktion, und ab 2027 stellt die Madsack nun die magaScene ein, das älteste Stadtmagazin Hannovers. Prinz, Schädelspalter, Hannover live – alle nicht mehr da. Wir erleben eine fortschreitende Monopolisierung der Medienlandschaft. Und auf der anderen Seite zerfasern sich die Informationskanäle. In den sozialen Netzwerken ist jeder Sender, aber kaum jemand prüft. Die Algorithmen belohnen nicht das, was stimmt, sondern das, was aufregt. Beides hat dieselbe Folge: Es gibt immer weniger Orte, an denen eine Stadt gemeinsam über sich selbst ins Gespräch kommt. Dazwischen gerät genau das unter Druck, was Martin Wöbbeking beschreibt: lokal verankerte, geprüfte und ausgewählte Information. Wohin das führen kann, zeigen die USA. Laut einer Studie der Northwestern University haben dort inzwischen rund 50 Millionen Menschen keinen oder nur noch eingeschränkten Zugang zu lokalen Nachrichten. In 213 Landkreisen gibt es überhaupt kein lokales Medium mehr, in weiteren 1.524 nur noch ein einziges. Dort informiert man sich dann eben über den Feed. Mit allen Folgen, die man gerade besichtigen kann.

Was kann vor diesem Hintergrund ein Stadtmagazin wie das Stadtkind leisten? Zunächst einmal etwas sehr Grundsätzliches: Es bildet eine Stadt ab, die in den größeren Medien nur noch in Ausschnitten vorkommt. Vor allem zeigen wir die Kultur. Die freien Theater, die kleinen Bühnen, die Off-Galerien, die Lesung im Hinterzimmer, das Konzert im Stadtteilzentrum. Für solche Events gibt es in den Tageszeitungen kaum noch Platz, und in den sozialen Netzwerken erreichen die Veranstaltenden vor allem die, die ohnehin schon Bescheid wissen. Ein gedrucktes Magazin erreicht dagegen auch Menschen, die gar nicht gesucht haben, aber vielleicht doch etwas finden. Und so ein Stadtmagazin sortiert: Was ist neu, was ist spannend, wer steckt dahinter? Mit dem Stadtkind schaffen wir allerdings noch ein bisschen mehr. Auch wir sind längst online. Der Stadtkind-Kalender ist momentan der umfangreichste Kultur- und Veranstaltungskalender für Hannover und die Region, frei zugänglich, kostenlos und mobil wie eine App nutzbar (www.stadtkind-kalender.de). Finanziert wird das alles aus den Anzeigenerlösen des gedruckten Magazins, weil so ein lokales Onlineangebot sich allein nicht trägt. Die meisten Werbeetats fließen zu Google, Meta und Co. Darum sind die Anzeigen im Stadtkind in gewissem Sinne auch Kulturförderung. Würde die Print-Variante wegbrechen, würde sich gleichzeitig alles erledigen, was wir im Netz aufgebaut haben.

Ab 2027 wird der “Blätterwald” in Hannover nun also schon wieder ein bisschen lichter. Das ist keine Nachricht, über die wir uns freuen. Im Gegenteil. Vielfalt entsteht nie durch den einen, der übrig bleibt. Martin Wöbbeking setzt deshalb auf Zusammenarbeit statt Konkurrenz. Eine gute Idee. Weil es lokale Medien unbedingt weiter braucht. Das ganze Gespräch mit Martin Wöbbeking gibt es ab Seite 56.