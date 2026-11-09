Ehrenamtliches Engagement: Rechtliche Betreuer*innen

Behördliche Schreiben landen im Briefkasten und wollen beantwortet werden? Es stehen Termine bei Ämtern oder gesundheitliche Untersuchungen an? Wer wegen des Alters, einer Krankheit oder Behinderung stark eingeschränkt ist, braucht in solchen Fällen oft Unterstützung. Die Betreuungsstelle der Region Hannover vermittelt ehrenamtliche gesetzliche Betreuer*innen, die den Betroffenen mit ihrer Arbeit eine große Last von den Schultern nehmen.

Anders als Alltagsbegleiter*innen werden gesetzliche Betreuer*innen vom Gericht bestellt und stellen die rechtliche Vertretung für Menschen dar, die ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können. Welche finanziellen, behördlichen oder gesundheitlichen Aufgaben die Betreuer*innen genau übernehmen müssen, wird individuell festgelegt. „Das meiste ist aber Papierkram“, erklärt Paul Witkowski, der seit rund 20 Jahren gesetzlicher Betreuer ist. „80 Prozent kann man einfach zur Kenntnis nehmen und wegheften und in etwa 20 Prozent der Fälle muss man aktiv werden, Anträge ausfüllen, Unterschriften einholen oder Ähnliches.“

Welch große Bedeutung schon scheinbar simple Aufgaben haben, zeigt das Schicksal eines Mannes, den Paul Witkowski lange begleitet hat. Als der Personalausweis des gebürtigen Polen ablief, ging sein Betreuer mit der polnischen Botschaft in den Austausch. Schließlich kam eine Mitarbeiterin des Konsulats von Hamburg nach Hannover, um den Antrag persönlich mit dem älteren Herrn zu bearbeiten. „In diesem Moment habe ich realisiert, dass ich hier was richtig Gutes vorangebracht habe, dass meine Arbeit Wirkung zeigt“, strahlt Witkowski.

Auch seine Kollegin Louisa Pinkert stellt immer wieder fest, dass das Ehrenamt in der gesetzlichen Betreuung nicht nur die Betreuten, sondern auch sie selbst erfüllt. „Man lernt etwas über Krankheit und Alter, über Einsamkeit, über Geld und darüber, was am Ende eines Lebens wirklich wichtig sein kann“, sagt sie. Ebenso sieht es Edda Eineder, die die gesetzliche Betreuung bereits aus dem Privaten kennt und nun auch ehrenamtlich aktiv werden möchte. „Man wird ganz demütig und wächst mit seinen Aufgaben – das ist etwas Wunderbares.“

Auf sich allein gestellt sind die Ehrenamtlichen bei ihrer Arbeit natürlich nicht. Bei einer verpflichtenden Schulung, aufgeteilt in drei Module, vermitteln die Betreuungsvereine rechtliche Grundlagen, Aufgabenbereiche und praktische Situationen. Dazu kommen Austauschtreffen, Fortbildungen und persönliche Beratung durch die Betreuungsstelle und die Betreuungsvereine.

Doch es sind nicht nur Wissen und schöne Momente, die die Betreuer*innen aus dem Ehrenamt mitnehmen. Es ist vor allem die Dankbarkeit, die ihnen entgegengebracht wird – da sind sich die drei einig. „Manchmal sind gar keine bürokratischen Dinge zu erledigen und die Leute freuen sich einfach über ein bisschen Gesellschaft und wenn man ihnen zuhört“, erzählen sie.

Viele Menschen sind einsam, haben keine Angehörigen oder der Kontakt ist abgebrochen. „Umso wichtiger ist es, diese Menschen aufzufangen und ihnen zu zeigen, dass sie nicht allein sind.“ Aus genau diesem Grund wünschen sich Witkowski, Pinkert und Eineder auch, dass mehr Menschen sich der ehrenamtlichen gesetzlichen Betreuung annehmen. „Alles, was man dafür braucht, ist die Bereitschaft, Verantwortung für einen anderen Menschen zu übernehmen und vielleicht ein bisschen Mut, einfach mal was Neues auszuprobieren.“ Denn am Ende ist es wichtig, da zu sein, wenn es darauf ankommt.

» Laura Druselmann

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