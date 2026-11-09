Ein letztes Wort im November

Herr Weil, die Ereignisse überschlagen sich mal wieder. Nicht so einfach für ein Monatsmagazin. Die Wahl von Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt, wahrscheinlich mit Stimmen der CDU, der Rücktritt von Bärbel Bas. Vielleicht zum Start kurz ein paar Sätze zu diesem Rücktritt …

Der Rücktritt von Bärbel Bas hat mir ausgesprochen leidgetan. Ich kenne sie als außerordentlich gewissenhafte Politikerin, die ganz bestimmt nicht leichter Hand ihren Rücktritt erklärt hat. Dass außerdem inmitten und in Kenntnis ihrer schwierigen Situation dann immer noch politisch draufgehalten wurde, ist ziemlich unanständig und zeigt, dass in Berlin Anstand nicht vorausgesetzt werden kann.

Und was sagen Sie zur CDU in Sachsen-Anhalt?

Schlimm. Ich verstehe, dass die CDU dort in einer schwierigen Situation ist, aber bei der Wahl eines Ministerpräsidenten aus dem Saal zu gehen, kann eigentlich keine Option sein. Dafür sind die Abgeordneten sicher nicht gewählt worden. Im Grunde ist es ein Misstrauensvotum gegen sich selbst.

Ich habe heute noch ein ganz anderes Thema auf dem Zettel, das kurz diskutiert wurde, jetzt aber schon fast wieder in den Hintergrund gerückt ist. Der BND-Chef hat neulich gesagt, Deutschland sei in Gefahr, in einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu geraten. Was sagen Sie zu dieser Einschätzung?

Er hat differenziert: kein Verteidigungsfall im Sinne des Grundgesetzes, aber ein Konflikt, auch ein gewalttätiger. Das scheint leider richtig zu sein. Es ist eine neue Eskalationsform, eine Politik der Nadelstiche, auch mit Mitteln der Gewalt, wie der Versuch eines Anschlags auf den Flughafen Leipzig gezeigt hat. Die Stimmung in Deutschland soll beeinflusst werden in der Richtung: Warum sollen wir uns Ärger ins Haus holen, werfen wir lieber die Ukraine vor den Bus. Darauf wird auch Deutschland im Rahmen von EU und NATO reagieren müssen.

Sprengstoffdrohnen am Leipziger Flughafen, täglich hybride Angriffe. Ist das nicht schon Krieg, nur ohne Kriegserklärung?

Es stimmt einfach, die Anschläge auf die kritische Infrastruktur nehmen zu, Hackerangriffe gibt es seit Jahren. Das ist kein Krieg, aber es ist auch ein Angriff. Darauf muss man angemessen reagieren können, finde ich. Dass der BND beispielsweise zurückhacken darf, um Urheber der Attacken zu ermitteln, erscheint mir plausibel.

Viele winken bei den Warnungen ab und sprechen von Alarmismus …

Ja, und viele sind sicher, dass die Russen uns nichts Böses wollen. Der Ukraine aber schon, Tag für Tag. Und in Estland, wo ich vor drei Jahren war, liegt die russische Grenze 200 Kilometer vor der Hauptstadt. An einem Vormittag wären die Russen da. Einen unmittelbaren Angriff auf Deutschland sehe ich als

Laie auch nicht. Aber so tun, als wäre nichts los, stimmt eben nicht. Die NATO und Europa dürfen keine Kriege beginnen, müssen aber Angegriffenen beistehen. Ich verstehe die Skepsis bei vielen Leuten und würde mir wirklich etwas anderes wünschen, aber ein mittelbarer Nachbar wird offenkundig immer aggressiver. Nach dem Einmarsch der Russen in der Ukraine musste ich mir und die ganze deutsche Politik sich eingestehen, dass wir bis dahin zu naiv waren. Daraus muss man lernen.

War die Russlandpolitik der SPD insgesamt zu naiv? Oder nur geschäftstüchtig?

Zuerst und vor allem Ausdruck einer ehrlichen Sehnsucht nach Frieden und guter Nachbarschaft. Seit den 70ern gab es trotz Kaltem Krieg Entspannung, nach 1989 wurde es immer besser. Dass diese Phase vorbei war, hat die deutsche Politik nicht gut genug reflektiert. Punkt. Allerdings hat auch die NATO manches getan, was den Frieden nicht stabilisiert hat, zum Beispiel kein klares Nein zu einer NATOMitgliedschaft

der Ukraine. Aber es bleibt trotzdem Russlands Angriffskrieg.

Haben Sie das neue Buch von Stegner, Erler, Müller, Mützenich und Co. gelesen?

Noch nicht. Aber wenn die von mir geschätzten Autoren mehr Diplomatie fordern, teile ich das. Es braucht eine konsequente Politik und zugleich eine ausgestreckte Hand: also die Ukraine unterstützen und zugleich tun, was Außenminister Wadephul in New York in einem kurzen, unfreundlichen Gespräch mit seinem russischen Kollegen getan hat. So gut wie möglich miteinander reden, aber auch klarstellen, dass es so nicht geht.

Diese ausgestreckte Hand ist ja schön und gut, nur fehlt der Adressat.

Ja, mit einem leeren Stuhl kann man nicht reden. Aber irgendwann wird er hoffentlich reden müssen.

Stegner will die Ukraine-Hilfe zurückfahren, wenn ich das richtig verstanden habe. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen.

Die Unterstützung der USA ist bereits eingeschränkt worden, das ist allein schon dramatisch. Zieht sich jetzt Europa zurück, ist klar, wie das ausgeht. Unser Ziel muss ein stabiler Frieden in Europa bleiben. Wir rüsten gezwungenermaßen auf und müssen zugleich sagen: Wir können sofort über Frieden reden.

Friedrich Merz war mit einer Milliarde Militärhilfe im Gepäck in Kiew. Richtig?

Ein Angriffskrieg darf nicht mit einem Sieg belohnt werden. Die Russen zerstören mit endlosen Luftangriffen Infrastruktur und Wirtschaft, der Krieg tobt mehr im Hinterland als an der Front. Deutsche Hilfe bei der Flugabwehr, rettet Menschenleben. Dagegen ist wenig zu sagen, finde ich.

Wären Sie heute noch skeptisch, den Taurus zu liefern?

Ich bin kein Militärexperte, aber der Taurus ist eine Offensivwaffe. Olaf Scholz war aus guten Gründen skeptisch. Irgendwann holt uns unsere Geschichte ein: Russland sollte nicht mit deutschen Waffen angegriffen werden.

Da war ich immer anderer Meinung. Scholz‘ Zögerlichkeit zu Beginn war vielleicht sogar ein historischer Fehler aus meiner Sicht.

Klare Gegenposition! Deutschland hat immer mehr geleistet als die allermeisten westlichen Partner, auch am Anfang, selbst wenn oft anderes kolportiert wurde. Und seit die USA ausgefallen sind, ist Deutschland der mit Abstand wichtigste Partner der Ukraine.

Die Ukrainer wissen, woher die Drohnen auf ihr Hinterland kommen. Sie zu befähigen, genau dort zu treffen, und nur dort zu treffen, ist doch einleuchtend.

Aber die Ukrainer fragen sich nicht zuerst, was den Deutschen gefällt. Bei Offensivwaffen bleiben meine Bedenken. Manche Waffen können beides, aber bei Schlägen ins Hinterland des Gegners wäre ich aus deutscher Sicht vorsichtig.

Was würde bei einer Niederlage der Ukraine drohen?

Erstens ginge ein größerer Teil des Territoriums verloren, ob als Satellitenstaat oder direkt an Russland. Das gesamte Donezker Gebiet wäre futsch. Zweitens endete damit kaum der russische Machtanspruch. Schon 2021 hat Wladimir Putin die historische Einheit von Russen und Ukrainern beschworen, und zwar mit den Russen als slawischem Führungsvolk mit natürlichem Führungsanspruch. Auf dieser ideologischen Grundlage ginge es auch nach einem Sieg über die Ukraine weiter, fürchte ich.

Sie haben Zivildienst gemacht. Würden Sie heute anders entscheiden?

Der Zivildienst war wohl die lehrreichste Zeit meines Lebens. Nach der Schule in ganz andere Teile der Gesellschaft einzutauchen und dort zu sehen, mit welchen Problemen andere Menschen kämpfen müssen, wünsche ich jedem jungen Menschen. Meine damalige Begründung für die Verweigerung aus Gewissensgründen könnte ich heute aber nicht mehr geben. Ich bin für ein gesellschaftliches Pflichtjahr – ein solches Jahr ist gut für junge Leute und gut für die Gesellschaft.

Verstehen Sie junge Leute, die für dieses Land keine Waffe in die Hand nehmen wollen?

Natürlich. Mehrere Generationen kennen nur Frieden, der Gedanke an Verteidigung ist uns allen fremd, mir auch. Aber damit sind wir am Anfang unseres Gesprächs: Undenkbar ist eben nichts mehr, eine wirklich schreckliche Entwicklung. Ich bin auch für Freiwilligkeit beim Dienst in der Bundeswehr, aber hoffentlich reicht das. Wie man unsere Demokratie im Ernstfall verteidigen soll, muss nicht nur die Politik beantworten, sondern jeder Einzelne ehrlich für sich.

Müssten sich nicht alle Demokraten jetzt hinter der Landesverteidigung versammeln?

Große Teile tun das ja. Sonst hätte es im Frühjahr 2025 nicht die Grundgesetzänderung mit Stimmen von CDU, CSU, SPD und Grünen gegeben, samt Ausnahme für die Verteidigung bei der Schuldenbremse. Im Kern gibt es breiten Konsens, nur unterschiedlich akzentuiert. Aber ich wünsche mir dazu, wie gesagt, immer auch die ausgestreckte Hand.

» Interview: Lars Kompa