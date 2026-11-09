Ein offener Brief … an Alice Schwarzer

Liebe Alice Schwarzer, was für eine Nachricht. Am 8. Dezember erscheint die letzte Emma. Nach fast 50 Jahren, nach 398 Ausgaben und 36.584 Seiten. Und nicht etwa, weil das Geld ausgeht, sondern, wie du sagst, „weil wir meinen: Es reicht!“ Wir haben bei uns in der Redaktion einen Moment innegehalten. Und dann haben wir eine Kerze angezündet. Eine lilafarbene, selbstverständlich.

Denn man kann deine Verdienste gar nicht hoch genug hängen. Als die erste Emma am 26. Januar 1977 am Kiosk lag, galt im westdeutschen Eherecht noch die Hausfrauenehe. Schon sechs Jahre vorher hattest du im Stern 374 Frauen bekennen lassen: „Wir haben abgetrieben.“ Vergewaltigung in der Ehe war in diesem Land noch bis 1997 straffrei, und du hast jahrzehntelang dagegen angeschrieben, als man solche Meinungen noch hysterisch nannte. Du hast dich mit Verlegern angelegt, mit Talkmastern, mit Bischöfen, mit Männern, die Frauen die Welt erklären wollten. Und mit Frauen, die dir erklären wollten, dass du dich mal nicht so anstellen sollst. Jeder Mann in diesem Land, der heute vor einem Satz kurz innehält, bevor er ihn sagt, hat ein kleines bisschen Emma im Kopf. Das ist dein Werk.

Und jetzt? Sind wir untröstlich. Aber natürlich haben wir auch Verständnis. Die Emma den Jüngeren zu überlassen, am Ende sogar diese neuen Feministinnen, die im Zweifel persönlich gar nichts gegen Männer haben, sondern nur gegen das Patriarchat, das war natürlich keine Option. Dann lieber weg damit. Man muss auch mal einen Zopf abschneiden. Zumal du ja auch längst ein neues Lebensthema gefunden hast: den Frieden. Schon 2023 hast du gemeinsam mit Sahra Wagenknecht das „Manifest für Frieden“ veröffentlicht, Hunderttausende haben unterschrieben, dann ging es zur großen Kundgebung ans Brandenburger Tor. Gut, deine Leserinnen haben das zum Teil anders gesehen, 2024 hat jede fünfte aus Protest ihr Abo gekündigt. Aber Frieden war eben noch nie ein Geschäftsmodell. Und wer sich dem Frieden ganz und gar verschreiben will, braucht dafür Zeit. Vollzeit. Ohne Redaktionsschluss. Frieden ist ja nichts, was so nebenbei geht. Dafür muss man unermüdlich erklären, warum die Ukraine sich doch bitte einfach nicht mehr wehren soll.

Wie wir hören, soll sich der Kreml für deine Friedensbemühungen bereits erkenntlich gezeigt haben. Wladimir Putin, bekanntlich ein großer Freund des Friedens, sofern er ihn selbst diktiert, hat dir eine Alters-WG angeboten, eine geräumige Datscha, viele schöne, große Zimmer, Küche, Bad, Seeblick. Deine Mitbewohner*innen: Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine. Wir stellen uns das wunderbar vor. Morgens erklärt Oskar beim Frühstück, warum an allem die SPD schuld ist, Sahra liest dazu im Bademantel aus dem eigenen Parteiprogramm und abends schaut der Hausherr vorbei, mit seinem Labrador. Und du, liebe Alice, wirst dort zuallererst einen gleichberechtigten Putzplan durchsetzen. Auch der Präsident muss mal ran.

Eine kleine Bitte hätten wir noch. Das Emma-Archiv geht ins Deutsche Literaturarchiv nach Marbach. Lass dir vor dem Umzug ein paar Kopien machen und lies abends am Kamin gelegentlich mal rein. Da steht nämlich drin, wofür du mal gekämpft hast: Dass niemand über den Körper, das Leben und die Grenzen einer anderen bestimmen darf. Kein Ehemann, kein Bischof, kein Staat. Und auch kein Nachbar mit Panzern, Raketen und Drohnen.

» GAH