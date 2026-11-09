El Kurdis Kolumne im November: Zu alt, um jung zu sein

Zu meiner eigenen Überraschung stellte ich kürzlich fest, dass ich steinalt bin beziehungsweise von anderen als alt angesehen werde. Wobei ich festhalten möchte, dass ich mich zuvor nicht etwa jung gefühlt habe. Das habe ich noch nicht mal in meiner sogenannten „Jugend“. Eigentlich kam es mir immer so vor, als passte ich nicht in meine Altersgruppe. Seit ich denken kann, empfand ich mich als eine Art Zeitreisender; wie jemand, der irgendwie im falschen Jahrzehnt, manchmal auch im falschen Jahrhundert gelandet ist.

Ich habe zum Beispiel als Teenager selten die Musik gehört, die zu diesem Zeitpunkt bei Menschen meines Alters angesagt war, sondern Songs, die oft schon zehn oder zwanzig, manchmal sogar erheblich mehr Jahre auf dem Buckel hatten. Alle anderen liebten Genesis, Pink Floyd, Supertramp oder ABBA, ich hörte Chuck Berry, Beatles, Buffalo Springfield und die Byrds.

Vor allem aber habe ich Zuordnungen mit Hilfe von Adjektiven wie „jung“, „alt“ oder auch „deutsch“, „migrantisch“, „schwul“ oder „hetero“ nie verstanden. Selbstverständlich gibt es objektive Zugehörigkeiten zu bestimmten Gruppen. Warum mir aber, nur weil ich Teil von Kollektiv A, B oder C bin, auch gewisse Verhaltensweisen, Eigenschaften oder Meinungen zugeschrieben werden, ist mir ein Rätsel. Noch rätselhafter ist mir, dass manche Menschen sich selbst aufgrund der Zugehörigkeit zu einem Kollektiv eine „Identität“ konstruieren. Ich bin nämlich ein altmodischer (!) Anhänger der These, dass man ausschließlich mit sich selbst „identisch“ ist. Und nicht mit irgendwelchen Gruppen. Das lateinische Wort „idem“, von dem das Wort „Identität“ abgeleitet wird, bedeutet „derselbe/dieselbe/dasselbe“ und nicht etwa „zu einer Gruppe gehörend“.

Ich zitiere ja nicht häufig die Bibel, aber zu diesem Sachverhalt mache ich es gerne: Als Gott Moses in einem brennenden Dornbusch erscheint, fragt der Prophet, was er denn den anderen Israeliten sagen soll, wer ihm da erschienen sei. Und Gott antwortet: „Ich bin, der ich bin.“ Mit anderen Worten: Frag nicht so doof, du Honk!

Ich habe, so wie dieser vermutlich fiktive Gott, keine Lust, mich selbst zu definieren oder mich von anderen definieren zu lassen. Und schon gar nicht durch Teilaspekte meiner Existenz, die mal wichtiger, mal weniger wichtig, manchmal aber auch vollkommen irrelevant sind. Mal abgesehen davon, dass sich diese Teilaspekte inhaltlich mitunter heftig widersprechen.

Nun bin ich also – nach: Hesse, Migrationshintergründler, Autor, Leser, Gitarrist, Doppelpassinhaber, Fernsehzuschauer, Theatergänger, Putzfrauenkind, Abiturient, Bildungsaufsteiger und vielem mehr – angeblich auch noch: alt.

Ich gebe zu, kürzlich dachte ich das selbst mal, als ich in einem Café sitzend und auf meinem Handy scrollend immer wieder kurz hochschaute, um zu sehen, ob der Freund, mit dem ich dort verabredet war, vielleicht gerade zur Tür hereinkäme. Um das tun zu können, hatte ich meine Lesebrille auf nasenhalbmast gesetzt. Plötzlich dachte ich: Fuck, das tun nur alte Leute! Um präzise zu sein: Sehr unangenehme, zur Klugscheißerei neigende alte Leute. Ich nenne diese Art der prätentiösen Brillen-Nutzung: „die Lea Rosh machen“, weil die frühere Fernsehjournalistin – die Älteren (!) werden sich erinnern – auf diese Art, bildungsbeflissen über den Rand ihrer Lesebrille linsend, in den 1980er-Jahren ganze Talkshows durchmoderierte. So als wollte sie sagen: Ich bin auch während dieses Gesprächs jederzeit bereit, eine Erich-Fromm-Gesamtausgabe durchzulesen.

Aber von meiner Brille und Lea Rosh abgesehen, fühle ich mich halt so, wie ich mich fühle und immer schon gefühlt habe, und das hat nichts mit Begriffen wie „alt“ oder „jung“ zu tun. Trotzdem wird mir nun immer öfter vermittelt, dass ich zum Beispiel für bestimmte Jobs oder Kulturförderungen nicht mehr in Frage komme, weil man die Programme „verjüngen“ und jetzt auch mal dem Nachwuchs eine Chance geben müsse. Gern würde ich dann sagen: „Klar, kein Problem, ich trete ab und ziehe mich zurück, ich hab jetzt lang genug meinen Senf zu allem dazugegeben. Wir wissen ja auch, dass Essen vollkommen überbewertet wird und dass die Mieten und Lebenshaltungskosten überall sinken. Vor allem werde ich von der üppigen Künstlersozialkassen-Rente, die ich irgendwann in den nächsten zehn Jahren hoffentlich mal kriege, sicher ein ausschweifendes Bohème-Leben führen können…“

Ja, das würde ich gerne sagen – einerseits. Andererseits: Sorry, Ihr wisst ja, wir alten Leute sind so furchtbar starrsinnig.

» Hartmut El Kurdi