Gründungsstory November 2026: Beate Westphal Coaching – Mehr Leichtigkeit statt noch mehr Anstrengung

Beate Westphal begleitet Erwachsene mit ADHS auf dem Weg zu mehr Verständnis für sich selbst und zu Lösungen, die im Alltag tatsächlich funktionieren. Im Mai 2026 hat sich die Diplom-Sozialpädagogin und systemische Coachin mit „Beate Westphal Coaching“ selbstständig gemacht.

Manchmal braucht es keinen großen Plan, sondern zunächst nur den nächsten machbaren Schritt. Genau dort setzt Beate Westphal an. Im Raum Hannover und online begleitet sie Erwachsene mit ADHS dabei, sich selbst besser zu verstehen und Strukturen zu entwickeln, die zu ihrem Leben passen. Ihr Schwerpunkt liegt auf Frauen und insbesondere auf jenen, die ihre ADHS-Diagnose erst spät erhalten haben. Westphal bietet Einzelcoachings und kleine Gruppen an. Dabei verbindet sie fachlichen Input mit dem Austausch der Teilnehmenden. „Oft ist es bereits entlastend zu merken: Anderen geht es ähnlich“, sagt sie. Gleichzeitig gehe es darum herauszufinden, welche Strategien zur jeweiligen Person passen. Statt allgemeiner Patentrezepte sollen Lösungen entstehen, die nicht nur theoretisch überzeugen, sondern sich auch im Alltag bewähren.

Ein aktuelles Gruppenthema lautet „ADHS und Emotionen – wenn Gefühle plötzlich groß werden“. Die Gruppe startet am 5. Januar 2027 in Langenhagen und umfasst vier Abende à zwei Stunden. Neu hinzugekommen ist außerdem das Quickstep-Angebot. Dafür kommt Westphal zu ihren Klient*innen nach Hause und nimmt mit ihnen ein konkretes Alltagsthema in Angriff. Ein weiteres Angebot, „ADHS und Nervensystem“, startet bereits am 10. November 2026.

Künftig möchte die Gründerin auch Eltern neurodivergenter Kinder stärker unterstützen. Dabei soll es nicht um klassische Erziehungsberatung gehen. Im Mittelpunkt steht vielmehr die Frage, wo Überforderung im Familienalltag entsteht und welche Strukturen zur jeweiligen Familie passen. Ab Februar ist zudem eine Gruppe für Männer geplant.

Dass ADHS heute im Mittelpunkt ihrer Selbstständigkeit steht, hat sowohl berufliche als auch persönliche Gründe. Mehr als 20 Jahre arbeitete Westphal als Sozialpädagogin mit Kindern, Jugendlichen und deren Familien. Dabei begegnete ihr ADHS immer wieder – zunächst allerdings ausschließlich als Thema der Menschen, die sie beruflich begleitete. „Bei mir selbst habe ich lange keinen Zusammenhang gesehen“, erzählt sie.

Erst eine Therapeutin brachte die Möglichkeit ins Gespräch, dass auch Westphal selbst ADHS haben könnte. Es folgten viele Aha-Momente – aber noch lange keine Gewissheit. Fast zwei Jahre vergingen bis zur Diagnose. Diese Erfahrung habe ihr vor Augen geführt, wie lang und mühsam der Weg zu Unterstützung gerade für Erwachsene sein könne. Daraus entstand der Wunsch, ein Angebot zu schaffen, das früher ansetzt: Menschen sollen sich selbst besser verstehen und passende Veränderungen in ihrem Alltag anstoßen können. Wichtig ist Westphal dabei die Abgrenzung: Ihr Angebot ist kein Heilversprechen und keine Therapie, sondern Coaching und alltagsnahe Begleitung.

Besonders am Herzen liegen ihr Frauen, die erst spät eine Erklärung für ihre Erfahrungen finden. Zusätzliche Herausforderungen können beispielsweise in der Perimenopause entstehen. Auch bei Eltern neurodivergenter Kinder erlebt Westphal einen besonderen Zugang zum Thema: Manche erkennen durch die Erfahrungen ihres Kindes Ähnlichkeiten zum eigenen Leben.

Eine Standardlösung gibt es bei ihr bewusst nicht. „Bei mir gibt es keine Schablone, die für alle funktionieren muss“, sagt Westphal. Ausgangspunkt sei immer die konkrete Lebenssituation: Was passiert im Alltag? Was braucht die Person? Und was passt tatsächlich zu ihren Lebensumständen? Daraus werden individuelle nächste Schritte entwickelt. Vor allem beim Quickstep-Ansatz soll es nicht beim Reden über Veränderung bleiben. Es geht darum, gemeinsam ins Tun zu kommen. Dahinter steht ein Ziel, das zugleich den Kern ihres Coachingansatzes beschreibt: „Mein Ziel ist, dass aus ‚Das ist alles so anstrengend‘ nach und nach mehr Verständnis und Leichtigkeit werden kann.“ Diese Konzentration auf machbare Schritte hat Westphal auch durch ihre eigene Gründung getragen. Denn gerade zu Beginn schien die Zahl der Aufgaben kaum überschaubar. „Bei meiner Gründung lagen gefühlt Tausend Aufgaben gleichzeitig auf dem Tisch.“ Geholfen habe ihr eine einfache Frage: „Was ist heute meine Priorität?“

Anderen Gründerinnen und Gründern empfiehlt sie deshalb, große Vorhaben in kleine Schritte zu zerlegen – und frühzeitig den Austausch zu suchen. Netzwerke mit anderen Selbstständigen und erfahrenen Unternehmerinnen und Unternehmern könnten dabei helfen, offene Fragen zu klären und wichtige Aspekte nicht aus dem Blick zu verlieren. Auch den Businessplan sieht Westphal nicht allein als notwendiges Dokument für Banken und andere Institutionen. Er könne ebenso helfen, die eigene Richtung festzulegen und die nächsten Meilensteine zu definieren.

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Beate Westphal Coaching

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