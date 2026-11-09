Literarisches: Franz-Maria Sonner

Franz-Maria Sonner hat knapp 20 Jahre lang unter dem Pseudonym Max Bronski Kriminalromane geschrieben. Dann wollte er zurück zur Prosa. Im August 2026 erschien seine neue Novelle. Nun erzählt er von einer Wissenslücke, einer neuen Stadt, die nicht mehr so neu ist, und von dem „Innenleben“ des „Universalgelehrten“ Gottfried Wilhelm Leibniz.

„Die literarische Imagination darf sich in diesen Lücken einnisten. Dort darf erfunden werden. Dort findet das Fiktionale statt.“ Franz-Maria Sonner hat ein Buch über Gottfried Wilhelm Leibniz geschrieben. Es unterscheidet sich von anderen Erzählungen über den Philosophen, Mathematiker, Juristen und Historiker. Während Leibniz „zwar eine ungeheure Menge von Aufzeichnungen und Notizen hinterlassen“ hat, die auch zahlreich dokumentiert worden sind, bleibt laut Sonner „das Innenleben“ von Leibniz „ausgesprochen blass“.

Franz-Maria Sonner nennt ein Beispiel: „Man weiß, dass Leibniz in Hannover auf den dänischen Anatomen Stensen traf. Stensen hielt eine öffentliche Sektion, bei der er angeblich am Kalbskopf einen Gottesbeweis führen wollte. Das ist dokumentiert. Wer dabei war, wie die Stimmung im Raum war, was Stensen sagte und wie Leibniz reagierte, ist allerdings nicht überliefert“, sagt Sonner. Hier beginne die literarische Freiheit des Autors. Da dürfe er hineininterpretieren.

Ende August erschien Sonners Novelle „Leibniz oder die Einsamkeit der Monaden“ bei der Edition Nautilus. In dem Buch geht es um die letzten zwei Lebensjahre des Universalgelehrten, wie ihn Sonner immer wieder nennt. Diese waren geprägt von politischer Isolation, gesundheitlichem Verfall und tiefen Enttäuschungen.

Franz-Maria Sonner wurde 1953 in Tutzing geboren und hat lange in München gelebt. In den 90er-Jahren fing Sonner als belletristischer Autor an. Durch einen Zufall kam er in den frühen 2000er-Jahren dann zum Krimi-Schreiben. Was eigentlich als Ausflug in die Krimi-Welt gedacht war, wurde schnell zum Erfolg. Unter dem Pseudonym Max Bronski veröffentlichte Sonner zahlreiche Krimis. In den vergangenen Jahren merkte er aber, dass er auch mal wieder etwas anderes schreiben wolle: erzählende Prosa. So entstanden zwei Novellen. Eine zu Gregor Mendel und eben diese zu Gottfried Wilhelm Leibniz.

Im Frühjahr 2025 ist Sonner nach Hannover gezogen. Er meint, man müsse blind und taub sein, um nicht festzustellen, welche Rolle Gottfried Wilhelm Leibniz in dieser Stadt hat. „Für mich als Münchner war es ein Stück weit Integration. Ich wollte verstehen, mit welcher Stadt ich es hier zu tun habe.“ Sonner stellte fest, dass er eine Wissenslücke hatte. „Mit anderen Philosophen kannte ich mich aus, aber Leibniz war ein wirkliches Loch.“

Sonner begann also zu recherchieren – aber auch zu interpretieren. „Ich suche mir die Lücken in der Überlieferung, in die ich möglichst viel hinein erfinden kann. Ich habe große Freude an einer Mischung aus ausführlicher Recherche und literarischer Verarbeitung.“ An die historischen Fakten hält sich Sonner dennoch strikt. „Da darf ich nichts verändern.“ Aber „ich hatte es mir zur Aufgabe gesetzt, Leibniz als Person noch einmal lebendig werden zu lassen“, erklärt Sonner. In seiner Novelle wirft er gewissermaßen einen Blick auf Leibniz’ „Innenwelt“.

Durch bildliche Sprache will Sonner Leibniz nahbar erscheinen lassen. „Ich möchte den Leser für diese Person gewinnen. Dabei muss ich sie nicht nur in ihrer Äußerlichkeit schildern, sondern auch in ihrer inneren Fragilität, sodass der Leser mitgeht, die Person annimmt, sie ein Stück weit sympathisch findet – und mit ihr leidet.“ Dabei sei diese Person eine Interpretation seiner Auffassung, die er mit den Mitteln der Literatur erzähle.

Die Novelle endet übrigens nicht mit dem Tod von Leibniz im Jahr 1716. „Es geht darum, wie Leibniz’ Gedanken weiterwirken. Ich nenne das die Träume der schlafenden Monade.“ Die Monadenlehre ist das Kernstück der Philosophie von Gottfried Wilhelm Leibniz. Der Philosoph glaubte, dass alles auf der Welt aus unendlich vielen winzigen, unsichtbaren und unteilbaren Einheiten besteht – auch der Mensch. Diese Teilchen nannte er Monaden. Wenn ein Mensch stirbt, existieren die Monaden weiter.

» Pia Frenk

Leibniz oder die Einsamkeit der Monaden

Franz-Maria Sonner

Edition Nautilus, 176 Seiten, 22 Euro

Am 17. November liest Franz-Maria Sonner aus seiner Novelle in der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek