Neu in der Stadt: Maas HOME und DoDo Board Game Café

Maas HOME

Seit Mitte Oktober hat Maas HOME in der List geöffnet. In geschmackvollem Ambiente erwartet Kund*innen eine große Auswahl an schönen Dingen, die das Zuhause noch gemütlicher machen. In dem nach geöltem Holz duftenden Laden kann man natürliche Wohntextilien, kuschelige Decken, Kissen, Handtücher und Bettwäsche entdecken sowie ausgewählte Accessoires, die Wärme und Persönlichkeit in die eigenen vier Wände bringen. Auch an die Küche und den gedeckten Tisch wurde gedacht: Ausgesuchte Gläser, handwerklich schön gearbeitete Keramik und praktische Küchenutensilien verbinden Funktionalität mit zeitlosem Design. Ob für das Schlafzimmer, das Badezimmer, den Lieblingsplatz im Wohnzimmer oder die gemeinsame Mahlzeit am Tisch – in der neuen Filiale findet man Inspiration für ein Zuhause, in dem man sich rundum wohlfühlt. Wie bei Maas Natur stehen auch hier natürliche Materialien, zeitloses Design und eine bewusste Auswahl im Mittelpunkt. Die Produkte überzeugen durch angenehme Haptik, harmonische Farben und liebevolle Details. Sie lassen sich vielseitig kombinieren und bereichern den Alltag ebenso wie besondere Momente.

Maas HOME, Lister Meile 49, 30161 Hannover. Mo-Fr 10-18.30 Uhr, Sa 10-16 Uhr. Mehr Infos auf www.maas-natur.de.

DoDo Board Game Café

Die Innenstadt hat einen neuen Treffpunkt für Spielfreudige. Seit letztem Monat gibt es das DoDo Board Game Café – Hannovers erstes Brettspielcafé. Hier dreht sich alles um gute Spiele, leckeres Essen, entspannte Begegnungen und die Freude daran, gemeinsam Zeit zu verbringen. Rund 500 sorgfältig ausgewählte Brettspiele warten zum Start darauf, entdeckt zu werden. Ob lockerer Spieleabend mit Freund*innen, ein Ausflug mit der Familie, ein spontanes Date oder eine strategische Herausforderung für echte Spieleprofis – die Auswahl hält für ganz unterschiedliche Geschmäcker und Erfahrungslevel das passende Spiel bereit. Von schnellen Partyspielen über beliebte Familienspiele bis hin zu komplexen Strategie- und Expert*innenspielen ist alles dabei. Und wer bei der großen Auswahl noch nicht weiß, womit es losgehen soll, kann sich einfach inspirieren und beraten lassen. Für 3 Euro pro Stunde steht die gesamte Spielebibliothek zur Verfügung, Kinder bis 14 Jahre zahlen 1,50 Euro. So lässt sich immer wieder etwas Neues ausprobieren, ohne gleich das nächste Spiel ins eigene Regal stellen zu müssen. Auch an die passende Verpflegung wurde gedacht, Kaffee und Kuchen laden zum gemütlichen Verweilen ein, dazu gibt es Drinks und eine kleine Küche mit Herzhaftem, Snacks und Popcorn. Wer seinen Besuch planen möchte, kann einen Tisch reservieren. Gleichzeitig bleiben einige Plätze bewusst für spontane Gäste frei. Auch Barrierefreiheit gehört zum Konzept. Der Zugang ist über eine Rampe möglich, sodass auch Menschen mit Rollstuhl oder E-Rollstuhl das Café besuchen können. Geplant sind außerdem regelmäßige Formate wie Open Table, Quiz Night und weitere Spielevents für eingefleischte Brettspielfans oder neugierige Einsteiger*innen.

Röselerstr. 1, 30159 Hannover. Di-Do 15-22 Uhr, Fr 15-24 Uhr, So 11-22 Uhr. Mehr Infos auf Instagram @dodo.boardgamecafe.