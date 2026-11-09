Stadtkinder essen: Spandau Projekt

Ein sonniger, aber beißend kalter Oktobertag neigt sich dem Ende zu und obwohl uns 19 Uhr und die Zeitumstellung noch bevorstehen, ist es fast dunkel, als wir über den bebenden E-Damm in der Nordstadt schlendern. Dem Laden, den wir ansteuern, steht die Dunkelheit ausgesprochen gut, denn das gedimmte Retrolicht, das sich über zwei Etagen erstreckt, wirkt umso wärmer und einladender. Wir öffnen die Tür ins Spandau, werden von einer jungen Servicekraft freundlich empfangen und bekommen einen Tisch am Fenster. Auch wenn mich der Blick aus der oberen Etage auf das abendliche Treiben der Nordstadt reizt, bleiben wir unten. Auf die Frage, ob der Name des Ladens etwas mit Berlin zu tun hätte, erfahren wir, dass sich in den Räumlichkeiten einst ein Möbelhaus der Familie Spandau befand. Als die Gastronomie hier 2003 ihre Türen öffnete, blieb der Name erhalten.

Der Laden ist gut besucht und die lebendige Stimmung steckt an: Als die Kellnerin kommt, haben wir noch keinen Blick in die Karte geworfen. Die ist beeindruckend umfangreich: Berliner Currywurst, Pasta, Burger, Schnitzel und indische Currys konkurrieren gleichermaßen um unsere Aufmerksamkeit – die Wahl fällt entsprechend schwer. Um diese zu vereinfachen, könnte man sich am Aktionstag orientieren: heute gibt es zehn Prozent auf alle Salate. Wir nehmen als Vorspeise Bruschetta mit Tomaten und Parmesan (11,50 €) und als Hauptspeise ein Butter Tofu Curry (18,40 €) und das vegane Schnitzel mit Pilzrahmsauce und Bratkartoffeln (19,40 €). Dazu nach langer Überlegung (auch die Wein- und Spirituosenkarte ist gigantisch) einen alkoholfreien Cocktail namens „Strandleben“ mit Orange, frischer Minze und Ginger Ale (7,60 €) und ein „30167“ Flaschenbier aus der Nordstadt Brauerei (4,50 €).

Fotos von meinem Essen zu machen, widerstrebt mir grundsätzlich. Ich bin eigentlich die schlechte Freundin, die ihrem Gegenüber den Cappuccino umrührt, sobald dieses die Latte Art für fotowürdig erklärt und das Handy zückt. Jetzt muss ich aber auch. Der alkoholfreie Cocktail schmeckt fruchtig und irgendwie gesund und das Bier ist ziemlich süffig, aber nach meinem Geschmack. Das Bruschetta überrascht weniger: als würde nicht eh schon alles runterfallen, müssen wir uns auch noch ein Brot teilen (es sind insgesamt drei), weshalb wir glücklich über die bereitliegenden Gabeln sind. Der Hunger ist angeregt, das Bier zeigt seine Wirkung, im Hintergrund jault Etta James und unsere Hauptgerichte kommen. Der Tofu ist zusammen mit Pilzen, Paprika und Cashews in eine deftig-sämige Butter-Sauce eingebettet, zergeht auf der Zunge und harmoniert perfekt mit dem aromatischen Safranreis. Dazu Rotwein! Ich bestelle ein Glas Chianti (8,60 €) und beobachte die Barkeeperin dabei, wie sie, um an die Weingläser zu kommen, auf eine kleine Trittleiter klettert. Um sie beim Shaken der Cocktails zu sehen, muss ich von meinem Platz aus den Hals ein wenig recken. Sie lächelt.

Dass unser Schnitzel vegan ist, dürfte eingefleischten Schnitzel-Fans zwar auffallen – selbst die dürften sich aber eingestehen, dass die vegane Alternative ziemlich akkurat und lecker ist. Zusammen mit der Pilzrahmsauce und den Bratkartoffeln entsteht ein rundes Gericht, das keinen Zweifel daran lässt, dass wir trotz überfordernd großer Auswahl eine gute Entscheidung getroffen haben.

Angeheitert schlendere ich auf die Toilette und lausche auf dem Klo der Geschichte von Robbi, Tobbi und dem Fliewatüüt von Boy Lornsen. Da Robbi und Tobbi grade zum ersten Mal den Propeller ihres Multifunktionsgeräts starten, lasse ich mir etwas Zeit beim Händewaschen, bevor ich den Gastraum betrete und die große Siebträgermaschine erblicke. Also bestellen wir zum Abschluss zwei Espressi und eine Crème brûlée (6,90 €) und einen warmen Brownie mit Vanillesauce (6,90 €).

Mit vollen Bäuchen und ziemlich zufrieden fassen wir zusammen: Das Spandau will vieles sein – Kiezkneipe, Cocktailbar, Restaurant und Wohnzimmer. Was nach einer riskanten Mischung klingt, funktioniert hier erstaunlich gut. Wer sich nicht an einer umfangreichen Speisekarte stört und einen gemütlichen Ort sucht, an dem man für ein ausgedehntes Abendessen genauso gut einkehren kann wie für einen kurzen Drink, wird hier sicher fündig. Wir werden wiederkommen.

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Spandau Projekt

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