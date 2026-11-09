Tonträger November 2026

Johnny Marr – „The Age of Everything“

Mit pulsierenden, urbanen Einflüssen bricht der Smiths-Veteran gewohnte Indie-Pfade auf. Seine perlenden Gitarren-Riffs harmonieren zwar perfekt mit den frischen Elektro-Beats, leider nervt der monotone Sprechgesang auf Dauer, manche Hooks wirken blass. Ein ziemlich heterogenes Spätwerk voller Experimentierlust.

Leftovers – „Schau nicht so“

Schaun’s, Herrschaften, das ist unser Mittelfinger von rechts, da ist er von links auch noch mal. Die Wiener Band liefert zermürbende Gitarrenwände, ihre nihilistischen Texte fangen den Zeitgeist perfekt ein. Auf Albumlänge fehlen jedoch echte Innovationen, und die ständige Hochspannung wirkt etwas angestrengt.

Victoria Monét – „Frequency of Love“

Der Titel klingt wie ein schweres Parfum, doch das Album besticht durch samtigen, hochkarätigen R’n’B-Sound und makellose Gesangsharmonien. Die sinnliche Produktion fesselt sofort, dennoch gibt es zu viele monotone Mid-Tempo-Balladen ohne Eigenheiten. Ein technisch perfektes, aber etwas zahnloses und überraschungsarmes Wohlfühlwerk.

Greta van Fleet – „Palace For The People“

Wuchtiger, stadiontauglicher Classic-Rock, dazu epische Riffs und beeindruckender Falsett-Gesang. Wie in den 70ern! Toll, wenn man das mag. Fraglos: Die zeitlose Retro-Ästhetik reißt sofort mit, wirkt über die volle Distanz aber irgendwie plagiiert. Ein handwerklich grandioses, aber wenig originelles Nostalgie-Spektakel.

Bilderbuch – „∞+1“

Alle lieben den stylischen Avantgarde-Pop, die lässigen Grooves und gewitzte Attitüde von Bilderbuch. Auch die aktuelle spacige und detailverliebte Produktion fasziniert sofort. Textlich geht jedoch das eine oder andere verloren und wird zu kryptisch, krawehl, krawehl. Extrem cool, streckenweise aber auch sehr verkopft.

Tokio Hotel – „Encore“

Digitale Tonhöhenkorrekturen, Vocoder-Effekte und künstliche Dopplungen versuchen zu verschleiern, dass Bill Kaulitz kein supergeiler Sänger ist. Spoiler: Klappt nicht. Das passt zwar zum glatten Club- und Synth-Pop-Konzept der Platte, die eine emotionale Heimkehr werden sollte, raubt den Songs aber jede Kante. Seelenlose Fließbandpoesie.

Nothing but Thieves – „Stray Dogs“

Mit der Rückkehr zu einem roheren Gitarrensound korrigiert die Band den synthielastigen Popkurs des Vorgängers spürbar. Conor Masons charakteristische Stimme thront dabei gewohnt wandlungsfähig und emotional über den Arrangements, die streckenweise eine herrlich dreckige Garagen-Energie entfesseln. Allerdings: Das Songwriting dümpelt phasenweise im sicheren Fahrwasser des stadiontauglichen Mainstream-Rock, während einige Deep Cuts blass bleiben und die Track-Reihenfolge holprig wirkt. Potenzial wird hier leider zugunsten eingängiger Arena-Hymnen verschenkt. Ein packendes, wenn auch kalkuliertes Rock-Plädoyer. Das Album-Highlight dürfte die euphorische Single „Evolution“ sein, die, mitreißend wie hymnisch, mit treibenden Riffs und purer, unbändiger Energie genau auf die 12 geht.

Danger Dan – „Keine Angst“

Die Fortsetzung des minimalistischen Chanson-Konzepts funktioniert nach wie vor. Emotionale Härte trifft rohe Intimität. Danger Dan, an dem gerade kein Weg vorbei führt, liefert damit ein tiefes, stellenweise verletzliches Werk ab, das den schwierigen Spagat zwischen radikalen antifaschistischen Kampfansagen und leiser Selbsterkundung wagt. Wenn sein Kumpel Igor Levit nicht gerade dabei ist, offenbart der bewusste Dilettantismus am Klavier auf Albumlänge dann doch qualitative Grenzen. Die repetitiven, sturen Tasten-Arrangements ermüden rasch, und die gequetschte Metrik mancher Reime wirkt sperrig und ungelenk – Versmaß ist eben weiterhin nicht Danger Dans Kernkompetenz. Aber Mut rettet über musikalische Redundanz und darüber, dass es streckenweise an klanglicher Abwechslung und harmonischer Finesse fehlt, hinweg.

» IH