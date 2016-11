Lena Petersen – Kunst, die Räume erfüllt

Lena Petersen ist Künstlerin, Designerin, Illustratorin. Ihr Motto ist: Art meets interior Design – Kunst trifft Inneneinrichtung. Da kann es um Kunst gehen, die den ganzen Raum erfüllt, oder, anders herum, der Raum selbst zum Kunstwerk werden, indem ihn große Wandgemälde verwandeln. Zu ihren Kunden gehören das Berghain in Berlin, Audi, Douglas und Wempe.

Ihre Stärken sieht die Künstlerin darin, dass sie immer den Raum als Ganzes im Auge hat und sehr empathisch ist: „Dadurch merke ich schnell, was jemand will, was jemand braucht. Meine Arbeit ist außerdem immer nah am Zeitgeist. Ich habe lange in der Modebranche gearbeitet, da war es Teil meines Jobs, Trends frühzeitig vorauszusagen. Es ist wichtig, dass es nicht nur Kunst ist, sondern auch im Entstehungsmoment modern ist. Dennoch verwende ich selbstverständlich auch klassische Elemente – um gleichzeitig die Zeitlosigkeit zu gewährleisten“, sagt die 35-Jährige versiert. Neben der raumfüllenden Kunst arbeitet sie auch in anderen Bereichen, beispielsweise erstellt sie ganzheitliche Corporate Designs (zuletzt für ein Kindermodelabel). Schon mit fünf Jahren wusste die Norddeutsche, dass sie als Künstlerin aktiv sein wollte. Dass sie dennoch erst in anderen Bereichen gearbeitet hat, war bewusst geplant: „Mir war es wichtig, viel zu sehen und mein Auge zu trainieren. Ich wusste, dass ich noch nicht so weit war und wollte möglichst viel Input sammeln. Ich habe beispielsweise in der Oper von Lyon gearbeitet und längere Zeit in Australien gelebt. Seit einigen Jahren arbeite ich jetzt als selbständige Künstlerin – und im Nachhinein erscheint mir der Weg dorthin sehr logisch.“ Als sie Anfang 2015 nach Hannover gezogen ist, hat sie beispielsweise auch sofort Kontakt zu hannoverimpuls aufgenommen. Dadurch dass sie beim drei|v-Wettbewerb gewonnen hat, konnte sie von den guten Coaches profitieren und bekam die tolle Möglichkeit, ihren Visionen eine klare Linie zu geben. Die Gesprächspartner kamen ebenfalls aus dem künstlerischen Bereich, wodurch die Gespräche sehr konstruktiv waren. Kai Schirmeyer, Projektleiter Kreativwirtschaft bei hannoverimpuls über Lena: „Die Art, wie Lena Petersen Räume antizipiert und ihre Ideen punktgenau umsetzt, ist außergewöhnlich. In den Gesprächen hat sie sich außerdem als sehr interessanter Charakter gezeigt, der zielstrebig und fokussiert arbeitet. Es freut uns, dass ihre Auftragslage schon nach kurzer Zeit kaum noch Kapazität für unsere Beratung zuließ. Lenas Kunst bereichert Hannovers Kreativszene – und auch unsere eigenen Veranstaltungen wie Start­Up-Impuls, die sie bereits mit Live-Kunst begleitet hat.“ Gerade zu Anfang hat sie viel live gemalt, beispielsweise während Workshops – was gleichzeitig eine hervorragende Werbeplattform gewesen ist. Deshalb rät sie allen, die künstlerisch tätig sind: „Geht raus mit eurer Kunst und zeigt euch!“ Tipp Nummer zwei für Gründungsinteressierte aus dem kreativen Bereich: „Nutzt Social Media! Gerade im künstlerischen Bereich Tätige trauen sich wenig oder sind demgegenüber skeptisch. Es ist allerdings eine Riesenchance – die ganze Welt sieht die eigene Kunst, ob Australien, China oder Amerika. Es ist zwar richtig, richtig viel Arbeit am Anfang – sicherlich ein paar Stunden pro Tag, aber es lohnt sich. Ich bekomme beispielsweise inzwischen 85 Prozent meiner Aufträge über Social Media – meist über Instagram.“

Lena Petersen

www.lenapetersen.de

hello@lenapetersen.de