Nachtbeben von Jenna Strack

Hannover, 31. Oktober 2016 – Emma Collard lebt nicht das typische Studentenleben, in dem sie sorglos von einer Party zur nächsten stolpern oder fröhlich tratschend in einer Vorlesung sitzen könnte. Denn sie hat Angst. Verfolgt von den Erinnerungen an einen Übergriff durch ihren Ex-Schwarm, nach dem sie schwer verletzt im Krankenhaus landete, quält sie sich durch ihren Alltag. Dank der Unterstützung ihrer Freunde schafft sie es irgendwie jeden Tag aufs Neue mit ihrem Trauma hinaus in die Welt. Sie weiß nicht, dass ihr Peiniger sich vor sechs Monaten nicht nur zufällig ausgerechnet sie ausgesucht hatte und dass auch ihre merkwürdigen Träume eine Bedeutung haben…

Emma steckt mitten im turbulenten englischen Studentenleben, als sich ihr vermeintlicher Freund eines Nachts an ihr vergreift. Plötzlich ist alles anders. Nach außen hin gibt sie sich beherrscht, doch in ihrem Inneren wüten die Folgen dieser traumatischen Erfahrung. Albträume, Flashbacks und panische Angst machen ihren Alltag in der Uni zur Qual. Nicht nur ihr Studium und ihre Zukunft sind gefährdet, auch ihre geistige Gesundheit leidet unter der ständigen Erinnerung an das Geschehene. Als dann auch noch ein neuer Student namens Kieran auftaucht, scheint das Chaos in Emmas Kopf perfekt. Sie kann nicht mehr aufhören, an ihn zu denken. Dabei ahnt sie nicht, in welcher Gefahr sie tatsächlich schwebt.

„Nachtbeben“ ist kein typischer Fantasyroman. Die Schilderung von Emmas Erfahrungen spricht auch erschreckend reale Probleme an. Statt einer klaren Schwarz-Weiß-Zeichnung oder der Konstruktion eines „perfekten“ Helden will die Autorin authentische Biografien zeigen und fokussiert das Leben, das durch Krankheit oder schreckliche Erlebnisse, die verarbeitet werden müssen, gezeichnet ist. Unerwartete Wendungen, eine Prise Liebe und eine große Portion Spannung konnten mehr als tausend Leser der Indie-Autorin überzeugen, sodass das Buch 2016 auf die Shortlist von Lovelybooks gewählt wurde – und zwar in den Kategorien „Bestes Buchcover“ und „Fantasy & Science Ficton“.

Jenna Strack wurde 1985 in Hannover geboren, wo sie seitdem lebt und schreibt. Sie arbeitete bereits in der Verlags- und Agenturwelt und ist freiberufliche Bloggerin. „Ich schreibe, also bin ich – dieser Spruch trifft zu 100% auf mich zu!“, schreibt die Zweiunddreißigjährige auf ihrer Autorenhomepage.

Denn ihr Ausgleich zum Alltag ist das Schreiben – und da das Leben zu kurz ist, um nur vom Dasein als publizierende Autorin zu träumen, übernahm sie die Veröffentlichung ihrer Werke einfach selbst. Dabei kümmert sie sich in Eigenregie auch um Lektorat, Layout, Satz und Marketing.

Bereits erschienen sind die romantische Liebeskomödie „The Social Netlove – Liebe ist niemals offline“ und aktuell im März der Young Adult Roman „Splitterleben“, in dem Strack den Kampf der siebzehnjährigen Sportlerin Mia gegen eine unheilbare Krankheit schildert, die urplötzlich bei ihr diagnostiziert wurde.

„Nachtbeben“ bildet den ersten Band einer geplanten Nacht-Trilogie. Die Fortsetzung ist bereits in Arbeit.

Anja Dolatta

Nachtbeben von Jenna Strack

480 Seiten

CreateSpace Independent

Publishing Platform, 2016

ISBN: 978-1533450562

Infos unter www.nachtbeben-roman.de und www.jennastrack.de