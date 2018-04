Neu in der Stadt im April

Tibifactum

„Für dich gemacht“ bedeutet im Lateinischen „Tibifactum“. Unter diesem Namen hat ein achtköpfiges Team aus Hannover und Heidelberg eine Plattform für individuelle Verbraucherwünsche entwickelt. Nachhaltige Anbieter, Dienstleister und die Kunden mit Weitblick befinden sich auf der Webseite. Auf der Startseite trägt man als Kunde den Standort sowie die gesuchte Produktart ein oder wählt eine Kategorie aus. Anschließend sucht die Plattform passende Hersteller in der Nähe bzw. passende Online-Shops heraus. Das Start-up-Unternehmen legt hierbei großen Wert auf die Bedürfnisse der Kunden, die von den Designern passgenau umgesetzt werden. Weiterer wichtiger Aspekt: Die Umwelt soll möglichst wenig in Mitleidenschaft gezogen werden. Nachhaltigkeit und die Fairness beim Handeln, Arbeitssicherheit, faire Bezahlung und der Ausschluss von Kinderarbeit stehen ganz oben bei Tibifactum. Mehr Infos gibt’s unter www.tibifactum.de. Text: Anny Bader

Mon Bonheur

Am 1. März wurde Einweihung gefeiert: „Mon Bonheur“ ist eine charmante Mischung aus Café und Bar mit Cuisine. Tagsüber bietet die französische Hälfte des Inhaberpärchens, Agija Galvane, Croissants, selbstgemachte Marmelade und dazu die hauseigene Mischung der Hannoverschen Kaffeemanufaktur sowie Tartes an. Aus ihrer Küche kommen außerdem ganztägig diverse Flammkuchen (z. B. mit Rosmarin-Chili-Honig und Ziegenkäse) und wechselnde Suppen (wie aktuell ein fruchtiges Trüffelkartoffel-Rote-Beete-Birne-Süppchen). Zu erlesenen französischen Weinen lassen sich Wurst- und Käseplatten mit derselben Herkunft bestellen, die mit frischem Gaues-Brot und Butterkreationen von Salbei bis Zitrone punkten, den kleinen Hunger stillen französische Pommes Frites mit spezieller Café-de-Paris-Mayo. Abends ist Thomas Immenroths Genre Mittelpunkt des liebevoll kitschy-chic eingerichteten Ladens: Der 40-Jährige, mehrfacher niedersächsischer Cocktailmeister (zuvor mixte er in der Mini-Bar am Thielenplatz), serviert edlen Armagnac, alten Cognac, aber auch Gin, Rum und Whiskey aus Frankreich – und durchaus interessante Cocktailvariationen (wie den apfelfrischen, intensiv fruchtigen „Pomme Daisy“). Als alkoholfreie Alternative empfehlen sich originelle Homemade Lemonades, die mit eigenem Rezept und frischen Zutaten, etwa mild-süßer Kirsche und Mandel, den Durst löschen. Regelmäßig sollen im Mon Bonheur auch Live-Auftritte von lokalen Künstlern stattfinden – allerdings im ganz entspannten Rahmen, denn auf die gute Nachbarschaft mit den Anwohnern legt das sympathische Pärchen größten Wert. Ihnen ist es wichtig, einen Ort zu bieten, an dem man sich ausnahmslos wohlfühlen und die französisch angehauchte Leichtigkeit genießen kann, auch Kinder und Hunde sind willkommen. Im geräumigen Innenbereich ist für bis zu 45 Personen Platz, auf der Terrasse für weitere 25 Personen. Öffnungszeiten: Di-Do 12-1 Uhr, Fr+Sa 12-2 Uhr, So 10-00 Uhr. Voßstr. 53, 30163 Hannover. Kontakt: Tel. (0511) 53078717. Mehr Infos unter: www.monbonheur.de.

Cutoutme

Personalisierte Geschenke und Deko-Artikel liegen voll im Trend: T-Shirts, Kaffeebecher, Brotdosen … Seit Anfang 2018 produziert auch die Cutoutme GmbH in Hannover Wülfel innovative, personalisierte Artikel und verwandelt über www.cutoutme.de die eigenen Bilder in personalisierte Pappaufsteller oder Masken. „Einfach den Artikel im Shop auswählen, das Bild hochladen und bei lebensgroßen Pappaufstellern die gewünschte Größe angeben. Wir machen den Rest“, erklärt die Geschäftsführerin Karin Obertreis. Eine witzige Idee, die auf Geburtstagen, Hochzeiten, Jubiläen und Firmen-Events für lustige und originelle Selfies und Erinnerungsfotos sorgt. Besonderer Service: Falls kein geeignetes Portraitfoto zur Hand ist, kann man auch ein Foto-Shooting bei Cutoutme buchen und sich individuell für das gewünschte Produkt in Szene setzen lassen. Am Mittelfelde 29, 30519 Hannover. Kontakt: Tel. (0511) 93689483. Mehr Infos unter: www.cutoutme.de. Jetzt bestellen und 15% sparen mit dem Promo-Code „stadtkind2018“!