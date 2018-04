Fairer Handel, Lifestyle und Bio-Mode

Vor drei Jahren hat Sabrina Teuber ihr Leben umgekrempelt und Shelley’s Concept Store in Laatzen eröffnet. Darin bietet sie Fashion- und Lifestyleprodukte an. Das Besondere: Ins Geschäft kommen nur Produkte aus fairem Handel und fairer Produktion.

Ausgangspunkt für die Gründung des fairen Ladengeschäfts war ein Schockmoment. Sabrina erinnert sich genau: „Die Berichterstattung über den Tod von mehr als 1.100 ArbeiterInnen beim Brand einer Textilfabrik in Bangladesh im Jahr 2013 hat mich nicht mehr losgelassen. Die menschenunwürdigen Bedingungen in der Textilindustrie, die Ausbeutung der ArbeiterInnen. Zuerst habe ich mein eigenes Einkaufsverhalten geändert und dann den Shop eröffnet, um die Welt mit fair produzierten und gehandelten Produkten jeden Tag ein kleines bisschen besser zu machen.“ Der Name „Shelley’s CONCEPT STORE“ sagt es schon – hier gibt es eine ungewöhnliche, unter einem Oberthema laufende Kombination von Marken in einer konzeptionellen Mischung aus Warenhaus und Boutique. Sabrina – nicht Shelley – sagt dazu: „Ich wollte ein gewisses Portfolio an Fair-Trade-Waren anbieten und nicht nur auf Bekleidung setzen, weshalb ich mich für das Modell eines Concept Stores entschieden habe – für mich die moderne Beschreibung eines Gemischtwarenladens. Der Rest entstand aus Phantasie, mit dem Hintergrund, dass es kurz und knackig, leicht zu merken und positiv in der Tonalität ist. Wer weiß, vielleicht bekommt Shelley ja auch irgendwann mal ein Gesicht.“ Im Store finden sich laut Sabrina: „Produkte mit Seele. Bei Shelley’s gibt es für Fashionvictims individuelle Mode, genauso wie Lifestyle-Fans einzigartige Wohnaccessoires oder Außergewöhnliches für den Alltag finden. Wir bieten nur Waren, die gutes Design mit hochwertigen Materialien kombinieren und die unter fairen Bedingungen produziert wurden. Die Bio-Baumwolle fast aller unserer Brands ist beispielsweise GOTS-zertifiziert. Jeder Kauf bei Shelley‘s ist eine Stimmabgabe für eine bessere Welt.“ Das Angebot reicht von wechselnden Kollektionen führender Marken im Bereich Fashion über ausgefallene Gewürzmischungen aus ökologischer Landwirtschaft, tollen Saucen, Senf und Dips sowie anderen saisonalen Delikatessen aus regionaler Produktion oder Naturkosmetikmarken. Und wem Laatzen zu weit ab vom Schuss ist, der kann die Produkte auch online bestellen unter www.shelleys-store.de.

Anderen Gründungsinteressierten gibt Sabrina mit auf den Weg: „Leidensfähigkeit und Leidenschaft sind ein Muss! Leidensfähigkeit, weil Erfolg seine Zeit braucht. Und Leidenschaft, um seinen Weg zu gehen – auch wenn das Ziel anfangs weit weg scheint.“ Martina Reuschel, Projektleiterin Gründung und Entrepreneurship bei hannoverimpuls, ist begeistert von der Gründerin: „Sabrina Teuber ist unglaublich kommunikationsstark, ein wichtiges Pfund für eine Unternehmerin, die im Handel tätig ist. Sie hat nicht nur die Bühnen unserer Veranstaltungen wie beim Ideen-Pitch von Gründerinnen-Consult oder der ‚Höhle der Karpfen‘ beim IDN-Blvd17 erfolgreich genutzt, sie ist auch eine perfekte Netzwerkerin.“

shelley’s CONCEPT STORE GmbH

Sabrina Teuber

Pettenkoferstraße 2b

30880 Laatzen

Tel: (0511) 98225640

www.shelleys-store.de

Öffnungszeiten:

Mo-Fr 10-18.30 Uhr, Sa 10-18 Uhr