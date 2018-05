Jonas Winkler Produktdesign

Möbel mit Mission

Vor knapp einem Jahr hat sich Jonas Winkler in Hannover selbstständig gemacht. Für den Produktdesigner sind Handwerk und Design untrennbar, deshalb baut er seine Designentwürfe selbst. In seiner Werkstatt in der List, einer ehemaligen Bäckerei ohne Luxus und Heizung, entwickelt und baut er Stühle, Tische und mehr. Ressourceneffizient und nachhaltig.

Das Besondere an seinen Entwürfen ist, so erzählt Jonas, dass sie immer praxisorientiert und damit sehr umsetzbar sind: „Mich hat bereits während meines Produktdesign-Studiums genervt, dass wir quasi am grünen Tisch entwerfen sollten. In der Regel bauen Studierende nur Pappmodelle von ihren Ideen, da fehlt der Praxisbezug. Darum habe ich meine Entwürfe im eigenen Keller gebaut. Man könnte vielleicht sagen, meine Designs sind durch den direkten Handwerksbezug ‚erwachsen‘: Ich baue ressourcenschonend hochwertige Möbel mit wenig Verschnitt – und Holz aus der Region.“ Die Idee zur Unternehmensgründung kam dem Holzarbeiter, als nicht nur seine beiden ersten Stuhl-Entwürfe direkt Käufer fanden, sondern nach Abschluss des Studiums auch ein Großauftrag kam, Sofas und Couchtische für ein Unternehmen zu designen. Die Einnahmen daraus haben dem Produktdesigner die Chance gegeben, seine eigene Werkstatt aufzumachen, um seine Vision von Nachhaltigkeit zu leben und anderen zu zeigen, dass es geht. Natürlich war das keine Wochendaktion, sondern alles gut geplant, wie er betont und als Rat für andere in folgende Worte verpackt: „Gründungswillige sollten sich für ihren Businessplan viel Zeit nehmen. Es gibt viele Kostenfaktoren, die eingeplant werden müssen. Bei Anschaffungen und/oder Büro- beziehungsweise Werkstattsuche: Sucht lieber lange, nehmt aber das Richtige. Wer billig kauft, kauft doppelt, das gilt nicht nur für Möbelstücke. Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass man im ersten Geschäftsjahr von seinen Reserven lebt. Ich selbst bin glücklich, dass ich gleich eine schwarze Null geschafft habe.“ Dazu verholfen hat neben der eigenen Motivation auch die Betreuung durch hannoverimpuls, berichtet Jonas: „Bei meinem Beratungsgespräch sind wir vor allem meinen Finanzplan ausgiebig durchgegangen und man hat mir Tipps gegeben, wie ich an Holz aus der Region komme, das hat sehr geholfen.“

Björn Höhne, Projektleiter Gründung und En­tre­preneurship bei hannoverimpuls, sagt über den ehemals Beratungsuchenden: „Ich habe Jonas Winkler in der Gründungsberatung als spannende Persönlichkeit mit guten Ideen erlebt und mit seinem Anspruch auf Nachhaltigkeit als sehr aktuell. Herzblut und Know-how, Jonas Winkler hat beides. Eine überzeugende Kombination.“ Im Moment bereitet sich der Holzmöbelmacher auf seine Meisterkurse als Tischler vor, an denen er mit einer Ausnahmegenehmigung im Sommer teilnehmen darf. Dazu erklärt er: „Ich habe ohne Abitur studiert und mache jetzt ohne Gesellenprüfung meinen Meister. Wenn man seine Leidenschaft lebt, ist es fast egal, was man macht, es wird gut. Ich bin sehr zufrieden mit meinem ersten Jahr in der Selbstständigkeit. Natürlich dürfen es gern mehr Aufträge werden und für meine Werkstatt ohne Heizung wünsche ich mir neue Fenster. Also, eigentlich darf alles so bleiben wie es ist – nur noch ein bisschen besser.“

Fotos: Hannah Winkler

Jonas Winkler Produktdesign

Tel. 0176 20726019

www.jonaswinkler.com

jonas.winkler@live.de